Tretí najlepší strelec Iránu chýba v nominácii na MS. Hráči ešte nedostali víza na cestu

Tretí najlepší strelec iránskej futbalovej reprezentácie Sardar Azmoun chýba v nominácii trénera Amira Ghalenoeia.
Tridsaťjedenročného útočníka kritizovali za fotografiu po boku premiéra Spojených arabských emirátov a spojenca USA vo vojnovom konflikte na Blízkom východe.
Niektoré iránske médiá nazvali fotografiu hráča, ktorý hrá v Dubaji, zradou krajiny. Bývalý útočník Bayeru Leverkusen či AS Rím už v minulosti čelil kritike za podporu protestujúcich počas rozsiahlych demonštrácií po smrti Mahsy Aminiovej. V drese národného tímu strelil Azmoun 57 gólov v 91 zápasoch.
Irán sa na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla) stretne v G-skupine s Novým Zélandom, Belgickom a Egyptom.
Podľa agentúry AFP však hráči reprezentácie ešte nedostali víza na cestu do USA. Ich tréningový kemp sa presunul z Tucsonu v Arizone do Tijuany v Mexiku.
Nominácia Iránu na MS:
Brankári: Alireza Beiranvand (Tractor), Payam Niazmand (Persepolis), Hossein Hosseini (Sepahan)
Obrancovia: Ehsan Hajsafi (Sepahan), Milad Mohammadi, Hossein Kanaanizadegan (obaja Persepolis), Ali Nemati, Ramin Rezaeian (obaja Foolad), Shojae Khalilzadeh (Tractor), Danial Eiri (Malavan), Saleh Hardani (Esteghlal)
Stredopoliari: Saman Ghoddos (Kalba), Saeid Ezatolahi (Shahab Al-Ahli), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Rouzbeh Cheshmi, Amirmohammad Razzaghinia (obaja Esteghlal), Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi (Tractor), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Aria Yousefi (Sepahan)
Útočníci: Mehdi Taremi (Olympiakos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Ali Alipour (Persepolis), Shahriyar Moghanlou (Kalba), Dennis Eckert (Standard Liege)