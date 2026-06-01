    Tretí najlepší strelec Iránu chýba v nominácii na MS. Hráči ešte nedostali víza na cestu

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. jún 2026 o 18:35
    ShareTweet0

    V drese národného tímu strelil 57 gólov v 91 zápasoch.

    Tretí najlepší strelec iránskej futbalovej reprezentácie Sardar Azmoun chýba v nominácii trénera Amira Ghalenoeia.

    Tridsaťjedenročného útočníka kritizovali za fotografiu po boku premiéra Spojených arabských emirátov a spojenca USA vo vojnovom konflikte na Blízkom východe.

    Niektoré iránske médiá nazvali fotografiu hráča, ktorý hrá v Dubaji, zradou krajiny. Bývalý útočník Bayeru Leverkusen či AS Rím už v minulosti čelil kritike za podporu protestujúcich počas rozsiahlych demonštrácií po smrti Mahsy Aminiovej. V drese národného tímu strelil Azmoun 57 gólov v 91 zápasoch.

    Irán sa na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla) stretne v G-skupine s Novým Zélandom, Belgickom a Egyptom.

    Podľa agentúry AFP však hráči reprezentácie ešte nedostali víza na cestu do USA. Ich tréningový kemp sa presunul z Tucsonu v Arizone do Tijuany v Mexiku.

    Nominácia Iránu na MS:

    Brankári: Alireza Beiranvand (Tractor), Payam Niazmand (Persepolis), Hossein Hosseini (Sepahan)

    Obrancovia: Ehsan Hajsafi (Sepahan), Milad Mohammadi, Hossein Kanaanizadegan (obaja Persepolis), Ali Nemati, Ramin Rezaeian (obaja Foolad), Shojae Khalilzadeh (Tractor), Danial Eiri (Malavan), Saleh Hardani (Esteghlal)

    Stredopoliari: Saman Ghoddos (Kalba), Saeid Ezatolahi (Shahab Al-Ahli), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Rouzbeh Cheshmi, Amirmohammad Razzaghinia (obaja Esteghlal), Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi (Tractor), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Aria Yousefi (Sepahan)

    Útočníci: Mehdi Taremi (Olympiakos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Ali Alipour (Persepolis), Shahriyar Moghanlou (Kalba), Dennis Eckert (Standard Liege)

    Program Iránu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | G | Matchday 6
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | G | Matchday 17
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu.
    Tretí najlepší strelec Iránu chýba v nominácii na MS. Hráči ešte nedostali víza na cestu
    dnes 18:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Tretí najlepší strelec Iránu chýba v nominácii na MS. Hráči ešte nedostali víza na cestu