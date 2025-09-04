Slováci dokázali to, čo nikto iný. Obranca Realu bol na kolenách aj na zadku (hodnotenie)

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia dosiahla jedno z najcennejších víťazstiev v ére samostatnosti.
V úvode kvalifikácie o postup na MS 2026 zdolala Nemecko po góloch Dávida Hancka a Davida Strelca 2:0.
Nielenže dosiahla vôbec prvé víťazstvo v roku 2025, podarilo sa jej niečo, čo nikomu predtým. Nemci pred zápasom v Bratislave nikdy neprehrali vonkajší zápas v kvalifikácii MS, pričom ich bilancia bola 42 výhier a 10 remíz.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Martin Dúbravka - 8
V prvých 20 minútach bol prakticky bez práce, no do polčasovej prestávky si pripísal jeden ľahký a dva náročné zákroky. Pohotovo vyrazil strelu Mittelstädta a neskôr zachránil aj pri šanci najdrahšieho hráča Premier League.
Florian Wirtz sa šikovne preštrikoval domácou obranou, vystrelil z hranice desiatich metrov, no brankár Burnley senzačne zasiahol pravou rukou.
Po zmene strán si poradil aj pri šanci Goretzku a napokon vychytal čisté konto. O to ho nepripravil ani nešťastný odkop Šatku v nadstavenom čase.
Norbert Gyömbér - 7
Obranca saudskoarabského klubu Al-Kholood opäť nastúpil na problémovom poste pravého obrancu. Pri snahe o napádanie bol neraz trošku ďalej od svojho hráča, ale Nemci to nevyužili.
V úvode druhého polčasu sa zachoval podobne ako Šatka proti Wirtzovi, ale Goretzka z nádejnej pozície nestrelil vyrovnávajúci gól.
Bol to však posledný moment, ktorý mu možno vyčítať. O niekoľko minút neskôr si dokonca pripísal asistenciu pri góle Strelca, keď vyhral hlavičkový súboj a potom skvele bránil Wirtza.
Ľubomír Šatka - 7
Pri zranení Denisa Vavra bol alternatívou na poste stopéra, no v prvom polčase mal aj slabšie momenty. Po rohu prehral súboj s Rüdigerom a najmä po polhodine hry okolo neho prešiel Wirtz ako okolo kužeľa.
V druhom polčase odvrátil niekoľko nemeckých centrov a hoci v 93. minúte vystrašil Dúbravku, aj on mal svoj podiel na tom, že Slováci zaslúžene udržali proti štvornásobným majstrom sveta čisté konto.
Milan Škriniar - 8,5
Už úvodné sekundy naznačili, že Škriniar bude súperiť najmä s Woltemadem. Čerstvá posila Newcastlu mu sťažovala rozohrávku, bola nepríjemná v hlavičkových súbojoch, no slovenský kapitán si dokázal poradiť.
Hoci bol dvakrát na zemi s bolestivou grimasou a držal sa za koleno, zápas dohral a potvrdil, prečo si ho toľko cenil vo Fenerbahce tréner José Mourinho.
Frustrovaný Woltemade a dominantný Škriniar boli jedny z dôvodov senzácie na Tehelnom poli a za jeho výkon mu patrí známka 8,5 z 10.
Dávid Hancko - 8,5
V úvodných minútach mal na ľavej strane veľa práce s Collinsom, ktorý debutoval v drese Nationalelf. V 13. minúte zalepil menšiu dieru v strede obrany a postupne sa osmeľoval aj smerom dopredu.
V 42. minúte predviedol fantastickú akciu, keď vybojoval loptu na vlastnej polovici, potiahol ju k šestnástke, vymenil si ju so Strelcom a otvoril skóre.
Už o necelý mesiac je v La Lige na programe madridské derby a obranca Realu Antonio Rüdiger si určite bude pamätať, že Hancka musí brániť lepšie.
VIDEO: Dávid Hancko a jeho gól na 1:0
Matúš Bero - 7
V piatich zápasoch novej sezóny odohral v drese druholigového Bochumu kompletnú minutáž, takže do reprezentácie prišiel dobre rozohraný.
Svoju pozíciu si zastal, poctivo behal z jednej strany na druhú a fyzicky vydržal až do konca. Jediného zaváhania sa dopustil pri šanci Wirtza, keď nespracoval ideálne pas Škriniara a stratil loptu 30 metrov od brány.
Stanislav Lobotka - 7
Tradične vypomáhal stopérom v rozohrávke a svoju genialitu ukázal v 23. minúte, keď zastavil akciu súpera a okamžite kolmicou vysunul do šance Sauera.
V zápase mal 88-percentnú úspešnosť prihrávok a hoci o jeho prínose nemôže byť pochýb, je iba dobre, že svojim výkonom dnes nevynikal.
Aj to totiž svedčí o tom, že celý tím hral na mimoriadnej úrovni.
Ondrej Duda - 7,5
Zápas začal veľmi dobre. Vybojoval rohový kop a hoci mu kop od rohovej zástavky nevyšiel, následným centrom vytvoril prvú šancu Slovenska.
V zápase zahrával väčšinu štandardných situácii, ale s jeho centrami si obrana Nemecka poradila. Podľa SofaScore mal až 52 dotykov s loptou, trikrát bol faulovaný a keď bolo treba, faulom prerušil hru.
V závere mal kŕče, no napriek tomu odohral takmer celý zápas. Ukázali sa aj jeho skúsenosti, keď sa dostal frustrovaným Nemcom pod kožu.
Dávid Ďuriš - 8
Za ostatný mesiac odohral iba 45 minút. Pri premiére v drese Rosenborgu nevystrelil na bránku, no svojim výkonom v najcennejšom drese milo prekvapil.
Dostával sa do kombinácii so Strelcom a nešetril krokmi. V 33. minúte mohol situáciu v šestnástke Nemcov vyriešiť pohotovejšie, no bol prínosom vo veľmi dobre hrajúcom ofenzívnom trojlístku.
Keď ho v 66. minúte vystriedal Tomáš Rigo, zaslúžene si mohol vychutnať potlesk 20-tisíc fanúšikov. "Klobúk dole pred tým, koľko toho odbehal," vravel komentátor priameho prenosu Marcel Merčiak.
David Strelec - 10
Od úvodu si chodil pre lopty hlbšie do stredu poľa a aj chrbtom k bránke vyhral niekoľko súbojov. Krásnym pasom poslal do šance Sauera a hoci mu v 41. minúte nesadol volej, o minútu neskôr asistoval pri góle Hancka.
Začiatkom týždňa sa spečatil jeho prestup do Middlesbrough a s domovským stánkom Slovana Bratislava sa rozlúčil nádherným gólom.
Strelec doslova vyškolil Rüdigera, posadil ho na zadok a krásnou strelou ľavačkou do pravého vinkla nedal brankárovi Baumannovi šancu.
V národnom drese strelil svoj ôsmy gól a dozaista najcennejší. "Nemám slov," reagoval po góle na 2:0 bývalý slovenský reprezentant Marián Zeman.
VIDEO: Gól Davida Strelca v zápase proti Nemecku
Leo Sauer - 9
Hneď na úvod treba vyzdvihnúť, že tento chlapec má stále len 19 rokov. V prvom polčase bol však najlepším hráčom na ihrisku a bavil divákov.
Dokonale potvrdil slová Robina van Persieho, ktorý vyzdvihuje jeho schopnosť hrať jedného proti jednému, no tiež spomenul jeho rezervy v zakončení.
Tie sa ukázali pri troch streleckých pokusoch, pričom najmä tretia možnosť volala po góle. Popri čiare krásne prešiel okolo Collinsa, potom dostal Rüdigera na kolená, no jeho strela z vnútra šestnástky bola zblokovaná.
V druhom polčase mu dochádzali sily, už nebol taký nebezpečný, ale napriek tomu si zaslúži veľkú pochvalu.
Tomáš Rigo - 7
Čerstvá posila anglického druholigistu Stoke City naskočila do hry v 66. minúte a takisto nechala na ihrisku všetko. Trošku smolne Rigo v 71. minúte fauloval Wirtza, ale Nemci štandardnú situáciu nezahrali dobre.
/Striedajúci hráči Ľubomír Tupta, Róbert Boženík a László Bénes odohrali v zápase proti Nemecku menej ako desať minút/