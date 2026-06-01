Sochu Messiho odviezli na nákladnom aute. Sťažovali sa miestni obyvatelia

Koordinátorka festivalu nesie fotografiu Lionela Messiho.
Koordinátorka festivalu nesie fotografiu Lionela Messiho. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. jún 2026 o 17:47
ShareTweet0

Na demontáž použili hydraulické žeriavy a laná.

V Indii odstránili 21-metrovú sochu futbalovej superhviezdy Lionela Messiho po tom, čo sa v pondelok nebezpečne kývala pri silnom vetre.

Na demontáž veľkej podobizne kapitána Argentíny v Kalkate použili hydraulické žeriavy a laná. Následne ju odviezli na nákladnom aute.

„Socha bola odstránená v pondelok popoludní po tom, čo sa miestni obyvatelia sťažovali, že sa hýbe vo vetre,“ citovala štátneho zákonodarcu Sharadwata Mukherjeeho agentúra AFP.

Zlatá socha, ktorú predstavili v decembri počas Messiho turné v Indii, bude uchovávaná vo vládnom sklade, kým úrady nerozhodnú o jej novom mieste. Jej dizajn nedávno skritizoval nový minister športu v krajine Nisith Pramanik.

Ďalšie súťaže

Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély.
Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély.
Budúcnosť Borbélyho potvrdená. Po prekvapivom triumfe ho získal najúspešnejší klub v Maďarsku
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Sochu Messiho odviezli na nákladnom aute. Sťažovali sa miestni obyvatelia