Sochu Messiho odviezli na nákladnom aute. Sťažovali sa miestni obyvatelia

V Indii odstránili 21-metrovú sochu futbalovej superhviezdy Lionela Messiho po tom, čo sa v pondelok nebezpečne kývala pri silnom vetre.
Na demontáž veľkej podobizne kapitána Argentíny v Kalkate použili hydraulické žeriavy a laná. Následne ju odviezli na nákladnom aute.
„Socha bola odstránená v pondelok popoludní po tom, čo sa miestni obyvatelia sťažovali, že sa hýbe vo vetre,“ citovala štátneho zákonodarcu Sharadwata Mukherjeeho agentúra AFP.
Zlatá socha, ktorú predstavili v decembri počas Messiho turné v Indii, bude uchovávaná vo vládnom sklade, kým úrady nerozhodnú o jej novom mieste. Jej dizajn nedávno skritizoval nový minister športu v krajine Nisith Pramanik.