Weiss stavil na svojho lídra z klubu a šanca aj pre mladíka. Zostava Slovenska na zápas s Maltou

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. počas tréningu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. jún 2026 o 17:03
Pozrite si zostavy prípravného zápasu Slovensko - Malta.

Slovenskí futbalisti dnes odohrajú na štadióne v Dunajskej Strede prípravný zápas s Maltou.

Duel sa odohrá premiérovo v Dunajskej Strede a zároveň bude obnovenou premiérou trénera Vladimíra Weissa na lavičke národného tímu po štrnástich rokoch.

Slovenský výber využíva júnový asociačný termín ako prípravu na jesennú časť Ligy národov, okrem Malty nastúpi v piatok aj proti Čiernej Hore.

V bránke bol Dominik Takáč zo Slovana Bratislava, jeden z troch debutantov. Od vôbec prvého zápasu Slovenska vo februári 1994 boli traja gólmani bez reprezentačného štartu na súpiske premiérovo.

Weiss avizoval Takáčov štart už v nedeľu po zranení Mareka Rodáka. 

Pred domácim brankárom stáli ďalší nováčik Hugo Pávek, na pozícii stopéra skúsený Martin Valjent, jeden z kapitánov Mallorcy. Ďalším stopérom bol Ľubomír Šatka a naľavo nastúpil Adama Obert z Cagliari.

V strede poľa figuroval László Bénes s debutantom Petrom Pokorným a kapitánom Ondrejom Dudom, ktorý prevzal pásku namiesto zraneného Milana Škriniara.

Na pravom krídle dostal šancu Tomáš Suslov, druhý raz od svojho zranenia kolena. V strede útoku nastúpil David Strelec a na ľavom krídle skúsený Lukáš Haraslín. 

Zápas sa začína o 18.00 h a vysiela ho stanica Sport 1. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu

Slovensko: Takáč - Pávek, Valjent, Šatka, Obert - Bénes, Pokorný, Duda - Suslov, Strelec, Haraslín

Malta: Bonello - Muscat, Shaw, Scicluna, Corbalan - Guillaumier, Teuma - Chouaref, Satariano, Ewurum - J. Mbong

Futbalisti Iránu.
