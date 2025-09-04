Senzácia na úvod kvalifikácie. Slovenskí futbalisti šokovali futbalový svet a zdolali Nemecko

Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.
Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|4. sep 2025 o 22:39
Slovensko zdolalo Nemecko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok a góly zápasu.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - skupina A

Slovensko - Nemecko 2:0 (1:0)

Góly: 42. Hancko, 55. Strelec

ŽK: Rüdiger, Adeyemi, Mittelstädt (všetci Nem.)

Rozhodovali: Gözübüyük - Zeinstra, Inia (všetci Hol.)

Diváci: 20 013

Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda (90. Bénes) - Ďuriš (65. Rigo), Strelec (83. Boženík), Sauer (83. Tupta)

Nemecko: Baumann - Collins (46. Raum), Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Stiller (60. Amiri) - Gnabry (65. Adeyemi), Goretzka, Wirtz - Woltemade

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti senzačne zvíťazili v úvodnom zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026.

Na bratislavskom Tehelnom poli zdolali favorizované Nemecko po výsledku 2:0.

Historicky prvú výhru „sokolov“ nad štvornásobnými majstrami sveta v ostrom zápase zariadili na Tehelnom poli gólovo Dávid Hancko a David Strelec.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 (skupina A)
Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Radosť slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom, sprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráči Stanislav Lobotka, Peter Pekarík a Dávid Hancko v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
Nemci prehrali len štvrtý zo 105 kvalifikačných zápasov MS v histórii a vôbec prvý na ihriskách súperov.

Pre nemecký národný tím je to prvá prehra vonku v kvalifikácii na majstrovstvá sveta po 48 zápasoch (predtým 37 výhier, 10 remíz).

Slovákov trápili pred duelom početné zranenia vrátane absencií, ktoré prišli už po nominácii.

VIDEO: Dávid Hancko a jeho gól na 1:0

Nemci boli považovaní za jasných favoritov, najprv ich však prekvapili kombinačne Strelec s Hanckom gólom do šatne a po prestávke nestačila defenzíva na Norberta Gyömbéra a zakončujúceho Strelca.

Ďalší zápas čaká „sokolov“ v nedeľu v Luxembursku a v rámci A-skupiny sa v neskoršej fáze stretnú aj so Severným Írskom.

Priebeh zápasu Slovensko - Nemecko

I. polčas:

Slováci sa dostali hneď v úvode ku „štandardke“ v podobe rohového kopu. Ten zariadil aj rozohral Duda, ktorého prvotný pokus domáca obrana odrazila, po následnom centri však mali blízko k zakončeniu Škriniar aj Šatka.

Nemci následne zatlačili domácich, tí však hrozili z brejkov a v podaní Sauera prišlo k prvej strele na bránku v zápase.

VIDEO: David Strelec a jeho gól na 2:0

Šancu z ľavého krídla mal o chvíľu znova, no následne museli na druhej strane hasiť situáciu sklzom Škriniar a kvalitným zákrokom Dúbravka.

Ten mal do polčasu prácu ešte raz a v útoku bol opäť v príležitosti Sauer, ktorý si nerozumel so Strelcom.

Otvárací gól prišiel nakoniec od Hancka, ktorý dostal vybojovanú loptu od Dudu a posunul ju do šestnástky na Strelca.

Ten poslal obrancovi spätnú prihrávku a Hancko skóroval do protipohybu brankára Baumanna.

VIDEO: Julian Nagelsmann po zápase Slovensko - Nemecko

II. polčas:

Po prestávke tlačili Nemci, no „sokolom“ sa opäť darilo dostávať do brejkov.

S prvým pokusom Strelca z hranice šestnástky si Baumann poradil, chvíľu na to však posunul ukážkovo loptu hlavičkou slovenskému útočníkovi Gyömbér a Strelec nedal gólmanovi šancu obaľovačkou k vzdialenejšej žrdi.

Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 podľa SofaScore

Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. (Autor: SofaScore)

Favoriti neprestávali v snahe pred Dúbravkovou bránkou a mali niekoľko vážnych príležitostí.

Nádejný priamy kop zahral striedajúci Amiri, ktorý mieril tesne vedľa aj v nadstavenom čase.

Tesne pred koncom si takmer strelil vlastný gól Šatka, jeho zluftovaný kop však Dúbravka vytlačil nad bránku a poistil Slovensku senzačnú výhru.

Hlasy po zápase

David Strelec, autor druhého gólu: „Vedel som, že Norbi (Gyömbér) vie vyhrať hlavičkový súboj, tak som tam šiel. Prebral som si loptu a aj dobre zakončil. Počítali sme s tým, že Nemci budú hrať tak ako vždy, teda jeden na jedného. Výborne sa nám podarilo popasovať sa s tým. Som veľmi šťastný. Bol to môj posledný zápas v tomto roku na Tehelnom poli, takže som rád, že som sa takto rozlúčil. Dnes bola dôležitá naša odvaha. Neboli sme zľaknutí. Podali sme výborný výkon.“

Jonathan Tah, obranca Nemecka: „Nedostali sme sa do zápasu a utrpeli sme zaslúženú prehru. Boli sme prekvapení, ako sa zápas vyvíjal. Musíme byť k sebe úprimní a v nasledujúcom zápase sa zlepšiť.“

Leo Sauer, útočník SR: „Bol to skvelý zážitok. Budem si to pamätať do konca života. Na zápase som mal aj rodičov. Išiel som doň s tým, a hovorili mi to aj spoluhráči, aby som robil to, v čom som silný. Išiel som s tým, že sa budem snažiť dominovať a som rád, že to vyšlo. Pri systéme 4-3-3 sme Nemcov zatlačili, mali sme dobrý pressing a oni to potom vždy prihrali brankárovi. Bol to dobrý výkon celého tímu. Bola to jedna z najväčších výziev v skupine. Zdolali sme najlepší tím, no ideme ďalej a sústredíme sa na Luxembursko.“

Francesco Calzona, tréner SR: „Nezvíťazil som ja, ale hráči. Podali fantastický výkon a aj s pomocou divákov zdolali silných Nemcov. Dnes sme hrali určitým systémom, no ešte nie je koniec, naopak, sme len na začiatku a neskôr možno budeme hrať iným systémom. Strelec aj Sauer podali veľmi dobrý výkon, no takisto aj celý tím. Nie je to o jednotlivcoch. Je to veľké víťazstvo. Musíme sa však už pozerať na to, čo nás čaká.“

Julian Nagelsmann, tréner Nemecka: „Úvodných desať minút druhého polčasu boli trochu svetlejšie, ale zvyšok bol temný. Súper viedol od prvej do poslednej minúty, čo sa týka emócií. Nemôžeme sem prísť s istotou, že budeme dominovať na 80%. Môžeme to zabaliť, ak nebudeme hrať s emóciou proti menším národom. Kvalita nič neznamená. Boli sme na míle ďaleko od všetkého. Každý by mal vedieť, že sa chceme dostať na majstrovstvá sveta a hrať tam dobre. Verím v tím, ale každý hráč musí vedieť, že nevyhrávate s polovičatým výkonom.“

Dávid Hancko, obranca SR: „Mám vynikajúce pocity. Na ME alebo predtým proti Portugalsku sme podali dobré výkony, no nie vždy to vyšlo na trojbodový zisk. Už v príprave na tento zápas som na tréningoch videl, že sme boli koncentrovaní a cítil som niečo iné než v lete. Som rád, že sme aj s podporou divákov predviedli veľmi dobrý výkon dopredu aj dozadu. V prvom polčase sme boli lepší v hre s loptou. Veľmi nám pomohol aj „Heco“ (brankár Dúbravka, pozn.). Tento zápas som si užíval a som rád, že sme podali takýto výkon. Očakával som, že Nemci postupne niečo zmenia, no veľa toho nezmenili a tak nám stále vychádzala naša hra. Dôležitý boj náš bežecký a súbojový výkon. Uvidíme, čo nachystajú naši tréneri do zápasu s Luxemburskom, no to bude iná pesnička. Môžeme očakávať niečo opačné než dnes. V šatni sme si už povedali, že musíme znovu hrať takto bežecky aj súbojovo.“

Martin Dúbravka, brankár SR: „Zdolať favorita skupiny, to sa nestáva každý deň. Už začiatok našej prípravy nasvedčoval tomu, že chceme uspieť. Som nadšený z toho, že to takto vyšlo. Takýto súper je vždy veľká motivácia. Dnes som si naozaj zachytal, ale na to tam som. Ja som pomohol spoluhráčom, oni pomohli mne. Chalani výborne bránili, blokovali strely. Každý náš hráč podal výborný výkon. Nemcom sme nedali príležitosť vypracovať si štandardné situácie. Neodkopávali sme lopty a zachovali sme chladnú hlavu. Je to kolektívne víťazstvo a skvelý začiatok kvalifikácie.“

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

