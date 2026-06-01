Slovenky chcú play off a upraviť bilanciu s Fínkami: Je to kvalitný super

Slovenským futbalovým reprezentantkám sa sezóna ešte neskončila, v najbližších dňoch ich čaká náročná previerka v podobe dvoch zostávajúcich zápasov skupinovej fázy v kvalifikácii o postup na MS 2027. Jednoznačným cieľom zvereniek trénera Petra Kopúňa je postup do play off.
Slovenkám patrí po štyroch stretnutiach skupiny B3 tretie miesto, na konte majú tri body za domáci triumf nad Lotyškami (3:2) zo začiatku marca. S vedúcimi Portugalčankami prehrali vonku (0:4) i doma (1:2), medzitým podľahli Fínkam 2:4.
Práve Severanky, ktoré naposledy zdolali ešte v roku 2013, privítajú v piatok o 16.00 h na Štadióne pod Zoborom v Nitre.
„Z pohľadu posledných štyroch-piatich rokov je to súper, s ktorým sa stretávame najčastejšie. Boli by sme radi, keby sme práve tú nelichotivú stránku trošku zlepšili, čiže tie štatistiky nakloniť trošku k nám. Ale je to kvalitný super, veľmi dobrý, poznáme sa z pohľadu systému, ktorý majú veľmi podobný ako my,“ povedal k nadchádzajúcim súperkám asistent trénera Michal Švihorík počas reprezentačného zrazu v Trnave.
V posledných deviatich vzájomných súbojoch s Fínkami majú Slovenky bilanciu nula víťazstiev, dve remízy a sedem prehier.
„Vieme, aký to bol vo Fínsku zápas. Podarilo sa nám streliť dva góly. Stali sa tam nejaké chyby, čo sa vo futbale stávajú. Dostali sme štyri góly, prehrali sme, ale teším sa. Uvidíme, ako nás pripravia tréneri, čo si na nich pripravíme. My hráme doma, dúfam, že príde viac ľudí, že nás podporia a že to bude dobrý zápas,“ konštatovala skúsená Dominika Škorvánková.
„Viem, že nás čaká veľmi dôležitý zápas a veľmi náročný, ale som si vedomá toho, že minulý zraz a minulý zápas proti nim sme dokázali prekonať ich obranu a dať im dva góly. Určite sa budeme chcieť zamerať na to, ako prekonať ich obranu a dať viac gólov než ony,“ dodala stredopoliarka Laura Retkesová.
Obe hráčky uzavreli klubovú sezónu len tento víkend. Zatiaľ čo Škorvánková získala double s rakúskou Austriou Viedeň, Retkesová zaznamenala rovnaký úspech v drese Sparty Praha.
„Teraz tých síl asi veľa nemám, ale hráme až v piatok. My sme hrali v sobotu, mali sme aj nejaké ukončenie sezóny. Keď sa človeku niečo takéto podarí, tak si to, samozrejme, chce užiť, byť v tom momente, prežiť aj tie oslavy. Do piatku sily určite budú.
Teraz som nastavená tak, že je reprezentačný zraz, takže máme týchto desať dní a až potom sa mi skončí sezóna. Takže od dnešného dňa som zameraná na slovenskú reprezentáciu,“ povedala 31-ročná Škorvánková o momentálnom nastavení.
Po dueli s Fínskom odletí reprezentácia do lotyšskej Rigy, kde v utorok o 19.00 h uzavrie skupinovú fázu proti domácim hráčkam. Lotyšky sa najbližšie predstavia v Portugalsku, v tabuľke sú zatiaľ posledné bez jediného bodu.
„Predchádzajúci zápas proti Lotyšsku som nehrala, lebo som mala zranenie, takže som ho pozerala z tribúny. Bol to náročný zápas, ale vyhrali sme a to bude aj teraz to najdôležitejšie, zobrať im tie tri body. Možno to bude náročnejšie než minule, keďže sme hrali predtým doma. Teraz budeme hrať vonku a určite nám nič nedajú zadarmo, ale verím nášmu tímu, že im tie body dokážeme zobrať,“ vyhlásila Retkesová.
Švihorík pripomenul, že najprv sa treba sústrediť na Fínky: „Prvé je Fínsko, tam chceme zvrátiť tú nepriaznivú bilanciu, čo je pre nás úplne prioritné. Keď vieme všetci dobre počítať, tak nechcem nejak veľmi preháňať, ale pri dobrom výsledku s Fínskom sa vieme dostať ešte aj pred nich. Čiže musíme najviac dbať na ten prvý zápas.“
Konečné zloženie družstva v pondelok nebolo úplne jasné. Minulý týždeň z kádra vypadli brankárka Anika Tóth, obrankyňa Patrícia Fischerová a stredopoliarka Tamara Morávková, pričom Švihorík avizoval, že otázny je štart ďalších dvoch hráčok.
Tímy z prvých troch miest tabuľky postúpia do play off, žreb ktorej je na programe v stredu 24. júna. Zápasy prvého kola sa odohrajú v októbri, európsku kvalifikáciu uzavrú stretnutia druhého kola na prelome novembra a decembra.