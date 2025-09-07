Šestnásťročný supertalent mal čeliť Slovákom, ale vyvolal rozruch. Calzona varuje

LUXEMBURG, BRATISLAVA. Pred štartom kvalifikácie sa na zápas s gigantom verejnosť nehrnula tak, ako to bývalo v minulosti zvykom. Lístky sa dali kúpiť do poslednej chvíle, žiadna bitka o ne nebola. Na Tehelné pole síce prišlo 20 – tisíc ľudí, ale úplne vypredané nebolo. Senzačný výsledok náladu zmenil.
Po veľkom víťazstve nad Nemeckom (2:0) razom diskutujú aj ľudia, ktorých futbal bežne nezaujíma.
Slovákom pred zápasom takmer nik neveril, aj preto, že prišli o štyroch kľúčových hráčov a tri ofenzívne esá. Ich náhradníci však podali životné výkony. A tradičné opory potiahli tím vo svojej najlepšej verzii.
Futbalistov Slovenska čaká v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta druhý krok, keď sa v nedeľu predstavia na pôde Luxemburska. Zápas sa začína o 20. 45, vysiela ho Sport 1.
„Myslím, že to bude úplne iná pesnička. Tréner a Ondro Duda si po zápase s Nemeckom vzali v šatni slovo a povedali, že sa nemôžeme nechať ukolísať chválou a vytlieskaním od ľudí. Samo od seba to nepôjde. Musíme podať taký bežecký a súbojový výkon ako proti Nemecku,“ vraví Dávid Hancko, obranca Atlética Madrid.
Nie je to trpaslík
Jeho tím podal proti Nemecku možno najlepší výkon v dejinách samostatnosti, ale líder brzdí eufóriu.
„Nechcem maľovať čerta na stenu, ale pokiaľ to v Luxembursku nepotvrdíme a nepodáme takýto výkon, to, čo sme dnes získali, môžeme hneď stratiť. O to väčšia výzva nás čaká v nedeľu, pretože sme dnes predviedli niečo takéto,“ dodal Hancko.
Napriek tomu, že v malej krajine žije sotva 700-tisíc obyvateľov, už nie je futbalovým trpaslíkom. Jeho hráči hrajú v solídnych európskych kluboch a už nie sú amatéri.
Podľa špecializovaného serveru Transfermarkt je hodnota kádra Slovákov takmer 120 miliónov. Luxemburska: 30 miliónov.
Najdrahší hráč je suverénne Leandro Barreiro s hodnotou pätnásť miliónov. Šikovný stredopoliar nastupuje za Benficu Lisabon.
Trebárs ofenzívny stredopoliar Danel Sinani pôsobí v bundesligovom FC St. Pauli.
Musí zasahovať do hláv
„Na takejto úrovni hlava rozhoduje a pokiaľ nebudeme správne nastavení, môžeme prehrať hocikde. Pre trénera je náročné pripravovať mužstvo na takéto zápasy. Je to náročnejšie v porovnaní s Nemcami, pri všetkom rešpekte. Tréner musí zasahovať do hláv hráčov,“ varoval Calzona.
Luxemburčania majú po 15 rokoch nového reprezentačného trénera. Jeff Strasser, ktorý vo funkcii nahradil Luca Holtza, debutoval vo štvrtok domácou prehrou 1:3 so Severným Írskom.
„Luxembursko zjavne nie je favoritom. Jediným svetlým momentom tohto roka bol vynikajúci zápas proti Švédsku v prípravnom stretnutí v marci (víťazstvo 1:0), ale júnový zraz bol poznačený kauzou. Gerson Rodrigues (najväčšia hviezda tímu, pozn. red.) je až do odvolania vylúčený z národného tímu,“ tvrdí pre Sportnet luxemburský novinár Thomas Holzer z denníka L'essentiel.
Naposledy neboli lepší
Čo sa týka hráčskej kvality a medzinárodných skúsenosti, tak sú Slováci jasným favoritom. Calzona má k dispozícii kvalitnejších hráčov ako súper.
„Chlapcom som povedal, že od nich očakávam zápas vysokej kvality. Chcem vidieť, že sme vyspeli a posunuli sa. Potrebujeme podávať konzistentné výkony. Ak by sme to nezvládli, zahodíme všetko, čo sme vybudovali,“ dodal Calzona.
Takmer na každom poste majú Slováci lepšieho hráča ako Luxembursko. Aj skúseností na medzinárodnej scéne hrajú jednoznačne pre našich.
„Luxembursko je veľmi nebezpečný tím. Toto je zápas, v ktorom treba ísť na hranicu možností. V Európe už niet slabého súpera. Favoriti budeme, keď urobíme to, čo vieme urobiť,“ myslí si Calzona.
Slováci čelili proti Luxembursku už sedemkrát, z toho až päť zápasov vyhrali. Jediné zaváhanie prišlo v prípravnom zápase (2011), keď súperovi v hustej hmle podľahli na jeho pôde 1:2.
V poslednom zápase (2023) na pôde Luxemburska neboli Slováci lepší, aj keď vyhrali gólom Dávida Ďuriša 1:0.
Aréna Stade de Luxembourg má kapacitu 9 – tisíc, jeho rekonštrukcia stála 80 miliónov eur.
Výnimočný talent
Tréner Slovákov Francesco Calzona nedávno upozornil, že Luxembursko má výnimočného hráča s ročníkom narodenia 2009.
Šestnásťročný útočník Brian Madjo odohral úvodné zápasy francúzskej ligy v základnej zostave FC Metz. Pred pár dňami však odmietol reprezentovať Luxembursko, čo vyvolalo veľký rozruch v krajine.
Marc Diederich, tlačový tajomník Luxemburskej futbalovej federácie (FLF), oznámil, že „ľutuje rozhodnutie Briana Madja“. Dodal, že ho mrzí vplyv jeho okolia.
Tréner Jeff Strasser tvrdí, že mal telefonický rozhovor, počas ktorého mu Brian Madjo oznámil svoje želanie „zažiť nové dobrodružstvo“.
„Mám dojem, že to nebolo jeho rozhodnutie,“ dodáva Jeff Strasser.
Podľa denníka L'essentiel si mladík necháva otvorenú možnosť hrať jedného dňa za Anglicko alebo Kamerun, za ktoré by tiež mohol hrať. Narodil sa v Anglicku a jeho rodičia sú kamerunského pôvodu.
Slováci sa nemusia báť
V luxemburskom národnom tíme nie je najlepšia atmosféra.
„K tomu sa pridala kauza Briana Madja. Bol budúcnosťou luxemburského tímu, ale rozhodol sa počkať, aby si dal šancu hrať za Anglicko,“ tvrdil Holzer z denníka L'essentiel.
Medzitým sa Madjo objavil v nominácii národného tímu Anglicka, ale výberu do 17 rokov.
Jeden z najväčších talentov európskeho futbalu má doteraz na konte tri štarty za Luxembursko, a to proti Švédsku (1:0), Švajčiarsku (1:3) a Slovinsku (0:1). To je maximálny počet prípravných zápasov, ktoré môže odohrať, než sa prípadne rozhodne pre iný národný tím.
„Proti Švédsku podal dobrý výkon. Je to veľká nádej, ktorá pravidelne hrá za Metz a má len 16 rokov. Samozrejme, že by bol v základnej zostave proti Slovensku. Jeho fyzický profil a silná hra chrbtom k bránke je pre obrancov nepríjemná,“ dodal Holzer.
Madjo má už dnes okolo 190 centimetrov, je svalnatý a dobre stavaný. Prirovnávajú ho k belgickému útočníkovi Romelovi Lukaku.