Švédsko na MS 2026: Po nevydarenej kvalifikácii postup zariadila nemilosrdná mašina na góly

Futbalová reprezentácia Švédska sa MS vo futbale 2026 prebojovala dramatickou cestou.
V európskej kvalifikácii sa jej vôbec nedarilo – v skupine so Švajčiarskom, Slovinskom a Kosovom skončila bez víťazstva a na postup nedosiahla.
Šancu si však udržala vďaka postaveniu v Lige národov, cez ktorú sa dostala do baráže. Tam zvládla zápasy proti Ukrajine a Poľsku, pričom rozhodujúci gól na postup strelil útočník Viktor Gyökeres v závere zápasu.
Tím vedie anglický tréner Graham Potter, ktorý prevzal mužstvo v roku 2025 počas krízy a dokázal ho rýchlo stabilizovať. Jeho úlohou je nadviazať na tradíciu silného švédskeho futbalu.
„Tre kronor“ sa na šampionáte v roku 2018 dostali až do štvrťfinále, no na posledných MS pred štyrmi rokmi chýbali.
Najvýznamnejší hráči:
- Viktor Gyökeres (Arsenal): Nemilosrdná mašina na góly, ktorá sa postarala o postup z baráže. V semifinále proti Ukrajine strelil hetrik a zariadil víťazstvo 3:1, vo finále s Poľskom skóroval dve minúty pred koncom víťazný gól na 3:2. Jeho oslava gólu s „maskou“ na tvári sa stala ikonickou.
- Alexander Isak (Liverpool): Je elegantnejší a technickejší ako Gyökeres, s ktorým sa vedia na ihrisku dobre dopĺňať. V decembri zlomil nohu, ale začiatkom apríla sa vrátil na trávniky a na MS by nemal chýbať.
- Victor Lindelöf (Aston Villa): Kapitán mužstva, ktorý patrí medzi najskúsenejších hráčov tímu. Jeho prednosťou je čítanie hry, pokoj na lopte a schopnosť organizovať obranu.
Súperi na MS 2026: Holandsko, Japonsko, Tunisko (skupina F)
FIFA Ranking
38. miesto
Tréner
Graham Potter
Tri hviezdy
Viktor Gyökeres, Victor Lindelöf, Alexander Isak
Najväčšie úspechy
Finále na MS 1958, tretie miesto na MS 1950 a 1994