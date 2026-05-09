    Švédsko na MS 2026: Po nevydarenej kvalifikácii postup zariadila nemilosrdná mašina na góly

    Futbalisti Švédska. (Autor: Reuters)
    Sportnet|9. máj 2026 o 06:30
    Pozrite si profil reprezentácie Švédska na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Futbalová reprezentácia Švédska sa MS vo futbale 2026 prebojovala dramatickou cestou.

    V európskej kvalifikácii sa jej vôbec nedarilo – v skupine so Švajčiarskom, Slovinskom a Kosovom skončila bez víťazstva a na postup nedosiahla.

    Šancu si však udržala vďaka postaveniu v Lige národov, cez ktorú sa dostala do baráže. Tam zvládla zápasy proti Ukrajine a Poľsku, pričom rozhodujúci gól na postup strelil útočník Viktor Gyökeres v závere zápasu.

    Tím vedie anglický tréner Graham Potter, ktorý prevzal mužstvo v roku 2025 počas krízy a dokázal ho rýchlo stabilizovať. Jeho úlohou je nadviazať na tradíciu silného švédskeho futbalu.

    „Tre kronor“ sa na šampionáte v roku 2018 dostali až do štvrťfinále, no na posledných MS pred štyrmi rokmi chýbali.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Viktor Gyökeres (Arsenal): Nemilosrdná mašina na góly, ktorá sa postarala o postup z baráže. V semifinále proti Ukrajine strelil hetrik a zariadil víťazstvo 3:1, vo finále s Poľskom skóroval dve minúty pred koncom víťazný gól na 3:2. Jeho oslava gólu s „maskou“ na tvári sa stala ikonickou.
    • Alexander Isak (Liverpool): Je elegantnejší a technickejší ako Gyökeres, s ktorým sa vedia na ihrisku dobre dopĺňať. V decembri zlomil nohu, ale začiatkom apríla sa vrátil na trávniky a na MS by nemal chýbať.
    • Victor Lindelöf (Aston Villa): Kapitán mužstva, ktorý patrí medzi najskúsenejších hráčov tímu. Jeho prednosťou je čítanie hry, pokoj na lopte a schopnosť organizovať obranu.

    Súperi na MS 2026: Holandsko, Japonsko, Tunisko (skupina F)

    Švédsko

    FIFA Ranking

    38. miesto

    Tréner

    Graham Potter

    Tri hviezdy

    Viktor Gyökeres, Victor Lindelöf, Alexander Isak

    Najväčšie úspechy

    Finále na MS 1958, tretie miesto na MS 1950 a 1994

    MS vo futbale 2026: Skupina F

