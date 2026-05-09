Z Korbu je hlavičkár, jeho víťazný gól posunul nováčika z Košíc bližšie k záchrane

Predposledné kolo druhej ligy prinieslo aj súboj dvoch nováčikov tejto sezóny.
Kým hostia z Interu Bratislava dohrávajú sezónu v pokojných vodách stredu tabuľky, Slávia TU Košice bola pred zápasom v pásme zostupu, a tak jej hráči stáli pred úlohou bezpodmienečne zvíťaziť.
Napokon sa im to po výsledku 2:1 podarilo.
V zápase sa všetko podstatné udialo v prvom polčase. Už na konci piatej minúty poslal prudkú loptu do päťky Boris Gáll, po dotykoch Elvisa Isaaca a Dávida Petríka skončila v sieti, ale gól neplatil pre ofsajd.
Čo nevyšlo z pravej strany podarilo sa o necelé dve minúty z ľavej. Isaac po rýchlom prechode do útoku utiekol obrane hostí a jeho prudký prízemný center pred bránku si do vlastnej brány zrazil Rafail Konios.
Korbove záchranárske hlavičky
Košičania sa z vedenia tešili len päť minút. Aj Interu vyšla akcia z ľavej strany, na ktorej začiatku bol smoliar Konios.
Takmer z bránkovej čiary našiel v šestnástke Martina Kušníra, ten predĺžil na päťku k nestráženému Pavlovi Bellasovi, ktorý vyrovnal stav zápasu.
Rozhodujúci moment zápasu prišiel po vyše polhodine hry. Nikolas Bajus poslal z priameho kopu dobrý center do šestnástky hostí a Rastislav Korba strelil hlavou napokon víťazný druhý gól.
„Teraz mi to hlavičkou nejak ide, dal som takto už tri góly,“ usmieval sa po zápase Korba. Dvakrát sa hlavou presadil v dôležitom zápase so Starou Ľubovňou v druhom jarnom kole a verí, že tretia jarná hlavička bude záchranárska.
Tlak zväzoval nohy
„Išli sme do toho buď všetko alebo nič. Vieme, v akej pozícii sme a veľmi ma to teší, že to takto dopadlo. A som veľmi rád, že som pomohol,“ povedal Korba k samotnému zápasu.
Tešil sa aj z toho, že Košičanom v úvode zápasu priala aj šťastena pri vlastnom góle hostí.
„Mali sme v lige zápasy, kde sa na nás šťastie veľmi neusmievalo, teraz nám to pánbožko trochu vracia,“ dodal Korba.
Na výsledku sa už do konca zápasu nič nezmenilo, hoci Košičania mali aj v druhom polčase niekoľko gólových šancí a mohli dohrávať zápas pokojnejšie.
„Viete, ako to je, keď človek musí. Hráči vedeli, o čo nám v tomto zápase ide, boli určite pod tlakom. A v takých zápasoch je jednoducho aj z takýchto vyložených šancí, ako sme mali, niekedy ťažké skórovať,“ reagoval tréner Ivan Lapščanský.
Zaberú na záver u súpera?
Košičanom zahrali do karát aj výsledky z ďalších štadiónov a tak majú záchranu vo vlastných rukách. V zápase na ihrisku rezervy Žiliny to však nebudú mať vôbec jednoduché.
Žilinčania sa ocitli v pásme zostupu a urobia všetko preto, aby druhú ligu pre svoje béčko zachránili.
Košičania budú musieť zlomiť nelichotivú bilanciu na ihriskách súperov, kde majú spolu s už zostupujúcou Starou Ľubovňou najhoršiu bilanciu dvoch víťazstiev a dvoch prehier a na jar nedokázali v štyroch zápasoch vonku získať ani bod.
„Žilina chce určite zostať v druhej lige, aby sa hráči mali kde rozohrať. Musíme sa dobre pripraviť. Máme to vo vlastných rukách a verím, že to vyjde,“ verí Korba.
„Ideme do Žiliny, kadečo sa môže stať, ťažko povedať, ako to všetko dopadne. Musíme zabrať a keď získame bod, uvidíme,“ dodal tréner Lapšanský.
V Interi spokojnosť
Futbalisti Interu boli pred zápasom v Košiciach v úplne inej situácii. Ako nováčik už dávnejšie potvrdili záchranu a tak aj kapitán Juraj Piroska bral tretiu prehru v rade pokojne.
„Košice dali o gól viac, tak vyhrali zaslúžene. Vedeli sme, že to je pre nich dôležitý zápas a boli dostatočne namotivovaní a uhrali si to. U nás dostali šancu aj hráči, ktorí nehrávali, máme aj nejaké zranenia,“ povedal po zápase.
Sezónu pred posledným zápasom, v ktorom Inter doma privíta druholigového majstra z Banskej Bystrice, hodnotí kapitán pozitívne. Ako nováčik súťaže Inter dokonca istý čas poškuľoval aj po barážovej priečke.
„Zachránili sme sa v predstihu a povedzme si na rovinu, baráž by úprimne bola určite naviac. Cieľom bolo nevypadnúť, to sa podarilo a teraz sa už musíme dobre pripraviť na ďalšiu sezónu,“ dodal Piroska.