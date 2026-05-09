Z Korbu je hlavičkár, jeho víťazný gól posunul nováčika z Košíc bližšie k záchrane

Momentka zo zápasu Slávia TU Košice - Inter Bratislava. (Autor: Peter Jäzva Jesenský)
Svjatoslav Dohovič|9. máj 2026 o 12:25
Inter v pokojnom závere druhej ligy skúša hráčov z lavičky.

Predposledné kolo druhej ligy prinieslo aj súboj dvoch nováčikov tejto sezóny.

Kým hostia z Interu Bratislava dohrávajú sezónu v pokojných vodách stredu tabuľky, Slávia TU Košice bola pred zápasom v pásme zostupu, a tak jej hráči stáli pred úlohou bezpodmienečne zvíťaziť.

Napokon sa im to po výsledku 2:1 podarilo.

V zápase sa všetko podstatné udialo v prvom polčase. Už na konci piatej minúty poslal prudkú loptu do päťky Boris Gáll, po dotykoch Elvisa Isaaca a Dávida Petríka skončila v sieti, ale gól neplatil pre ofsajd.

Čo nevyšlo z pravej strany podarilo sa o necelé dve minúty z ľavej. Isaac po rýchlom prechode do útoku utiekol obrane hostí a jeho prudký prízemný center pred bránku si do vlastnej brány zrazil Rafail Konios.

Korbove záchranárske hlavičky

Košičania sa z vedenia tešili len päť minút. Aj Interu vyšla akcia z ľavej strany, na ktorej začiatku bol smoliar Konios.

Takmer z bránkovej čiary našiel v šestnástke Martina Kušníra, ten predĺžil na päťku k nestráženému Pavlovi Bellasovi, ktorý vyrovnal stav zápasu.

VIDEO: Momentky zo zápasu Slávia TU Košice - Inter Bratislava

Rozhodujúci moment zápasu prišiel po vyše polhodine hry. Nikolas Bajus poslal z priameho kopu dobrý center do šestnástky hostí a Rastislav Korba strelil hlavou napokon víťazný druhý gól.

„Teraz mi to hlavičkou nejak ide, dal som takto už tri góly,“ usmieval sa po zápase Korba. Dvakrát sa hlavou presadil v dôležitom zápase so Starou Ľubovňou v druhom jarnom kole a verí, že tretia jarná hlavička bude záchranárska.

Tlak zväzoval nohy

„Išli sme do toho buď všetko alebo nič. Vieme, v akej pozícii sme a veľmi ma to teší, že to takto dopadlo. A som veľmi rád, že som pomohol,“ povedal Korba k samotnému zápasu.

Tešil sa aj z toho, že Košičanom v úvode zápasu priala aj šťastena pri vlastnom góle hostí.

„Mali sme v lige zápasy, kde sa na nás šťastie veľmi neusmievalo, teraz nám to pánbožko trochu vracia,“ dodal Korba.

Na výsledku sa už do konca zápasu nič nezmenilo, hoci Košičania mali aj v druhom polčase niekoľko gólových šancí a mohli dohrávať zápas pokojnejšie.

„Viete, ako to je, keď človek musí. Hráči vedeli, o čo nám v tomto zápase ide, boli určite pod tlakom. A v takých zápasoch je jednoducho aj z takýchto vyložených šancí, ako sme mali, niekedy ťažké skórovať,“ reagoval tréner Ivan Lapščanský.

Zaberú na záver u súpera?

Košičanom zahrali do karát aj výsledky z ďalších štadiónov a tak majú záchranu vo vlastných rukách. V zápase na ihrisku rezervy Žiliny to však nebudú mať vôbec jednoduché.

Žilinčania sa ocitli v pásme zostupu a urobia všetko preto, aby druhú ligu pre svoje béčko zachránili.

Košičania budú musieť zlomiť nelichotivú bilanciu na ihriskách súperov, kde majú spolu s už zostupujúcou Starou Ľubovňou najhoršiu bilanciu dvoch víťazstiev a dvoch prehier a na jar nedokázali v štyroch zápasoch vonku získať ani bod.

„Žilina chce určite zostať v druhej lige, aby sa hráči mali kde rozohrať. Musíme sa dobre pripraviť. Máme to vo vlastných rukách a verím, že to vyjde,“ verí Korba.

„Ideme do Žiliny, kadečo sa môže stať, ťažko povedať, ako to všetko dopadne. Musíme zabrať a keď získame bod, uvidíme,“ dodal tréner Lapšanský.

V Interi spokojnosť

Futbalisti Interu boli pred zápasom v Košiciach v úplne inej situácii. Ako nováčik už dávnejšie potvrdili záchranu a tak aj kapitán Juraj Piroska bral tretiu prehru v rade pokojne.

„Košice dali o gól viac, tak vyhrali zaslúžene. Vedeli sme, že to je pre nich dôležitý zápas a boli dostatočne namotivovaní a uhrali si to. U nás dostali šancu aj hráči, ktorí nehrávali, máme aj nejaké zranenia,“ povedal po zápase.

Sezónu pred posledným zápasom, v ktorom Inter doma privíta druholigového majstra z Banskej Bystrice, hodnotí kapitán pozitívne. Ako nováčik súťaže Inter dokonca istý čas poškuľoval aj po barážovej priečke.

„Zachránili sme sa v predstihu a povedzme si na rovinu, baráž by úprimne bola určite naviac. Cieľom bolo nevypadnúť, to sa podarilo a teraz sa už musíme dobre pripraviť na ďalšiu sezónu,“ dodal Piroska.

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
29
20
6
3
61:24
66
V
V
R
R
V
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
29
13
10
6
45:33
49
V
V
R
P
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
29
13
9
7
54:45
48
V
R
V
R
V
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
29
13
6
10
43:30
45
P
P
V
V
P
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
29
12
8
9
42:37
44
P
R
R
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
29
12
7
10
54:46
43
V
P
P
P
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
29
10
11
8
45:34
41
R
R
V
R
P
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
10
10
9
44:46
40
V
R
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
29
11
6
12
34:36
39
P
P
P
V
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
29
9
8
12
41:45
35
V
R
R
R
V
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
29
9
7
13
38:49
34
P
V
R
P
R
12
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
29
8
8
13
38:50
32
V
P
R
P
V
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
29
7
9
13
37:49
30
R
R
R
R
P
14
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
8
6
15
39:59
30
P
R
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
29
6
11
12
33:49
29
P
V
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
29
6
8
15
34:50
26
P
R
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

