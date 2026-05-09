Slafkovský velebil skvelý vstup do zápasu. Reagoval aj na tvrdé hity, ktoré dostáva

Juraj Slafkovský (vpravo) a Mattias Samuelsson v zápase play-off medzi Buffalom a Montrealom. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. máj 2026 o 09:40
Juraj Slafkovský nedal gól už v 8. zápase play-off po sebe.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský síce nebodoval v druhom stretnutí druhého kola play-off zámorskej NHL, ale jeho Montreal Canadiens sa po výsledku 5:1 radoval z víťazstva na ľade Buffala Sabres.

Reprezentačný útočník ocenil vyrovnanie stavu v sérii a hru svojho tímu.

Montreal položil základ úspechu v prvej tretine, po ktorej viedol 2:0. V ďalšom priebehu umožnil Buffalu už len korigovať výsledok.

„Myslím si, že sme o čosi lepšie pracovali s pukom. Mali sme skvelý nástup do stretnutia. To je podľa mňa veľká vec v takomto type zápasov.

V prvej tretine sme dvakrát skórovali. Druhá tretina bola tiež fajn a celkovo bol náš výkon lepší,“ povedal Slafkovský v pozápasovom rozhovore.

VIDEO: Zostrih z 2. zápasu série Buffalo - Montreal

V porovnaní s prvým duelom v tejto sérii sa tak karta otočila, čo pomohlo Canadiens k nabraniu herného sebavedomia. V tohtoročnej play-off majú stopercentnú bilanciu vždy, keď prehrajú predchádzajúci zápas.

Proti Sabres zaknihovali v takomto stretnutí štvrtú výhru po sebe.

„Takto sa chceme prezentovať, všetko vychádzalo z dobrého vstupu do zápasu. To nám potom pomáha k tomu, aby sme verili našej hre,“ uviedol 22-ročný útočník.

Montreal sa mohol spoľahnúť v bránke Jakub Dobeša, Čech sa stal druhou hviezdou zápasu vďaka 28 zákrokom.

„Rád súperí. Ak mu to dodáva sebavedomie, tak je to len dobrá vec. Potom má k dispozícii päť chalanov, ktorí mu vždy pomôžu,“ zamyslel sa Slafkovský.

Slafkovský tentokrát nebodoval. Montreal podal suverénny výkon, hrdinom opäť brankár

Reprezentant Slovenska si už zvykol v play-off na intenzitu a tvrdosť, v tomto smere nemá problém s tým, keď počas stretnutia inkasuje údery od súperov.

„Niečo som urobil na ľade a hneď vzápätí som dostal hit. Z môjho pohľadu, takéto niečo so mnou nič nerobí. Niekedy je potrebné prijať úder, aby ste mohli k niečomu pomôcť,“ dodal na záver hráč Canadiens.

Séria sa teraz presúva na ľad Montrealu. Tretí duel s Buffalom odohrá Montreal na domácom ľade v noci z nedele na pondelok.

Kanadské bodovanie NHL - play-off

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Mitchell Marner

Vegas

9

6

7

13

+8

2.

Kirill Kaprizov

Minnesota

8

3

8

11

+8


Quinn Hughes

Minnesota

8

3

8

11

+8

4.

Jack Eichel

Vegas

9

1

10

11

+2

5.

Matt Boldy

Minnesota

8

6

4

10

+7

6.

Nathan MacKinnon

Colorado

6

4

6

10

+7

75.

Juraj Slafkovský

Montreal

9

3

1

4

-5

228.

Erik Černák

Tampa

7

0

1

1

+2

NHL

Radko Gudas (vľavo) a Max Domi v pästnom súboji.
Stihne český obranca sériu proti Vegas? Je to možné, povedal legendárny tréner
dnes 11:20
