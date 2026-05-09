Slafkovský velebil skvelý vstup do zápasu. Reagoval aj na tvrdé hity, ktoré dostáva

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský síce nebodoval v druhom stretnutí druhého kola play-off zámorskej NHL, ale jeho Montreal Canadiens sa po výsledku 5:1 radoval z víťazstva na ľade Buffala Sabres.
Reprezentačný útočník ocenil vyrovnanie stavu v sérii a hru svojho tímu.
Montreal položil základ úspechu v prvej tretine, po ktorej viedol 2:0. V ďalšom priebehu umožnil Buffalu už len korigovať výsledok.
„Myslím si, že sme o čosi lepšie pracovali s pukom. Mali sme skvelý nástup do stretnutia. To je podľa mňa veľká vec v takomto type zápasov.
V prvej tretine sme dvakrát skórovali. Druhá tretina bola tiež fajn a celkovo bol náš výkon lepší,“ povedal Slafkovský v pozápasovom rozhovore.
VIDEO: Zostrih z 2. zápasu série Buffalo - Montreal
V porovnaní s prvým duelom v tejto sérii sa tak karta otočila, čo pomohlo Canadiens k nabraniu herného sebavedomia. V tohtoročnej play-off majú stopercentnú bilanciu vždy, keď prehrajú predchádzajúci zápas.
Proti Sabres zaknihovali v takomto stretnutí štvrtú výhru po sebe.
„Takto sa chceme prezentovať, všetko vychádzalo z dobrého vstupu do zápasu. To nám potom pomáha k tomu, aby sme verili našej hre,“ uviedol 22-ročný útočník.
Montreal sa mohol spoľahnúť v bránke Jakub Dobeša, Čech sa stal druhou hviezdou zápasu vďaka 28 zákrokom.
„Rád súperí. Ak mu to dodáva sebavedomie, tak je to len dobrá vec. Potom má k dispozícii päť chalanov, ktorí mu vždy pomôžu,“ zamyslel sa Slafkovský.
Reprezentant Slovenska si už zvykol v play-off na intenzitu a tvrdosť, v tomto smere nemá problém s tým, keď počas stretnutia inkasuje údery od súperov.
„Niečo som urobil na ľade a hneď vzápätí som dostal hit. Z môjho pohľadu, takéto niečo so mnou nič nerobí. Niekedy je potrebné prijať úder, aby ste mohli k niečomu pomôcť,“ dodal na záver hráč Canadiens.
Séria sa teraz presúva na ľad Montrealu. Tretí duel s Buffalom odohrá Montreal na domácom ľade v noci z nedele na pondelok.
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Mitchell Marner
Vegas
9
6
7
13
+8
2.
Kirill Kaprizov
Minnesota
8
3
8
11
+8
Quinn Hughes
Minnesota
8
3
8
11
+8
4.
Jack Eichel
Vegas
9
1
10
11
+2
5.
Matt Boldy
Minnesota
8
6
4
10
+7
6.
Nathan MacKinnon
Colorado
6
4
6
10
+7
75.
Juraj Slafkovský
Montreal
9
3
1
4
-5
228.
Erik Černák
Tampa
7
0
1
1
+2