    ONLINE: 2. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 221 km)

    Sportnet|9. máj 2026 o 09:00
    09.05.2026 o 11:05
    2. etapa: Burgas – Veliko Tarnovo
    Plánovaný
    Prenos
    Druhá etapa je druhou nejdelší z celého Gira a spadá pod hornaté. Na programu budou tři horské prémie třetí kategorie, tedy ne nejnáročnější možné, ale ve spojení s délkou a celkově vlnitému terénu se očekává, že by mohli na vítězství útočit hlavně vrchaři či klasikáři, dost možná z úniku. Poslední horská prémie je na programu zhruba 15 kilometrů před cílem, měří čtyři kilometry a má převýšení 6,6 %. Po ní bude následovat dlouhý sjezd a krátký rovinatý přejezd k menšímu kopci, na kterém etapa vyvrcholí.
    Pořadí bodovací soutěže po 1. etapě (fialový dres):

    1. Paul Magnier (FRA / Soudal Quick-Step) 50 bodů
    2. Tobias Lund Andresen (DEN / Decathlon) 35
    3. Ethan Vernon (GBR / NSN) 25
    4. Jonathan Milan (ITA / Lidl-Trek) 23
    5. Madis Mikhels (EST / EF Education) 14
    Pořadí vrchařské soutěže po 1. etapě (modrý dres):

    1. Diego Pablo Sevilla (ESP / Polti VisitMalta) 6 bodů
    2. Manuele Tarozzi (ITA / Bardiani CSF) 4
    3. Ayco Bastiaens (BEL / Soudal Quick-Step) 1
    4. Hartthijs de Vries (NED / Unibet Rose Rockets) 1
    Celkové pořadí po 1. etapě (růžový dres):

    1. Paul Magnier (FRA / Soudal Quick-Step) 3:20:58
    2. Tobias Lund Andresen (DEN / Decathlon) +0:04
    3. Manuele Tarozzi (ITA / Bardiani CSF) +0:04
    4. Ethan Vernon (GBR / NSN) +0:06
    5. Diego Pablo Sevilla (ESP / Polti VisitMalta) +0:06
    6. António Morgado (POR / UAE Emirates) +0:08
    7. Jonathan Milan (ITA / Lidl-Trek) +0:10
    8. Madis Mikhels (EST / EF Education) +0:10
    9. Giovanni Lonardi (ITA / Polti VisitMalta) +0:10
    10. Pascal Ackermann (GER / Jayco AlUla) +0:10
    Giro d'Italia pokračuje v sobotu svou druhou etapou, která bude opět probíhat na úuzemí Bulharska. Na závodníky čeká cesta z Burgasu do Veliko Tarnovo a etapa bude dlouhá 221 kilometrů.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:05.

