Najmladší Slovák deptal svetové hviezdy: Som z neho unesený, bol fantastický, vravel Hancko

Na snímke uprostred hráč Slovenska Leo Sauer, vľavo hráč Nemecka Joshua Kimich a vpravo hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026.
Fotogaléria (95)
Na snímke uprostred hráč Slovenska Leo Sauer, vľavo hráč Nemecka Joshua Kimich a vpravo hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026. (Autor: TASR)
Pavol Spál|5. sep 2025 o 05:07 (aktualizované 5. sep 2025 o 07:12)
ShareTweet0

Bol to najlepší výkon tínedžera proti veľmoci.

BRATISLAVA. Jeho kľučky zdvíhali ľudí zo sedadiel, od prekvapenia híkali. Bolo to prvé meno, ktoré v aréne na Tehelnom poli hromadne kričali, ešte v prvom polčase: Leo Sauer.

„Z Lea som bol unesený. Môžeme mu vyčítať, že nemal za prvý polčas bilanciu 2+1, ale keď sa pozriem na jeho ofenzívny výkon, tak možno na prstoch jednej ruky by som zrátal podobné výkony v ére samostatnosti,“ opisoval obranca Dávid Hancko.

Obaja sa dobre poznajú, spolu obliekali dres slávneho Feyenoordu Rotterdam. 

Starší Hancko nedávno zamieril do Atlética Madrid a svojho mladšieho kamaráta viackrát spomenul v superlatívoch. Bez toho, aby sa na Sauera novinári pýtali.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 (skupina A)
Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Radosť slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom, sprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráči Stanislav Lobotka, Peter Pekarík a Dávid Hancko v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
95 fotografií
Nemeckí futbalisti v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Serge Gnabry a Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Oliver Baumann chytá šancu Lea Sauera v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Oliver Baumann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Nnamdi Collins a Norbert Gyömbér v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Maximilian Mittelstadt a Dávid Ďuriš v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Druhý zľava Lubomir Šatka v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Jonathan Tah a Matúš Bero v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Zľava Angelo Stiller, Stanislav Lobotka a Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko sa raduje z gólu v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDávid Hancko sa raduje z gólu v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer a Nnamdi Collins v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer v súboji s Nnamdim Collinsom v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS 2026 vo futbale. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemeckí futbalisti pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Slovenskí futbalisti, horný rad zľava Milan Škriniar, Dávid Hancko, Norbert Gyömbér, David Strelec, Ľubomír Šatka, brankár Martin Dúbravka. Dolný rad zľava Stanislav Lobotka, Dávid Ďuriš, Leo Sauer, Ondrej Duda a Matúš Bero v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Stanislav Lobotka v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Gól na 2:0 pre Slovensko, zľava hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt, hráč Slovenska Dávid Ďuriš, hráč Slovenska Stanislav Lobotka, brankár Nemecka Oliver Baumann a hráč Nemecka Joshua Kimich v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGól na 2:0 pre Slovensko, zľava hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt, hráč Slovenska Dávid Ďuriš, hráč Slovenska Stanislav Lobotka, hráč Nemecka Joshua Kimich, brankár Nemecka Oliver Baumann a hráč Nemecka Leon Goretzka v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava hráč Slovenska Ondrej Duda a hráč Nemecka Serge Gnabri v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráč Slovenska Leo Sauer a hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoUprostred hráč Slovenska Leo Sauer, vľavo hráč Nemecka Joshua Kimich a vpravo hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoFanúšikovia oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Fanúšikovia oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Florian Wirtz v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Norbert Gyomber a Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Francesco Calzona v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Raum v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Raum a Norbert Gyomber v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Nick Woltemade, Norbert Gyomber a Ľubomír Šatka v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Zľava brankár Slovenska Martin Dúbravka, hráč Slovenska Ľubomír Šatka a hráč Nemecka Antonio Rüdiger v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.Sprava strelec gólu na 2:0, hráč Slovenska David Strelec a hráč Nemecka David Raum v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoJoshua Kimmich a Antonio Rudiger v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Matúš Bero a Ľubomír Tupta v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Nadiem Amiri, Milan Škriniar a Karim Adeyemi v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. sprava hráč Slovenska Leo Sauer a hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoJulian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Radosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoĽubomír Tupta a David Raum v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nadiem Amiri a Karim Adeyemi v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Zľava hráč Slovenska Stanislav Lobotka a hráč Nemecka Nadiem Amiri v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke radosť na slovenskej lavičke po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDiváci tlieskajú slovenským futbalistom po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť slovenských futbalistov, zľava hráč Slovenska Dávid Hancko, hráč Slovenska Patrik Hrošovský, hráč Slovenska László Bénes, hráč Slovenska Ľubomír Tupta, hráč Slovenska Norbert Gyömbér po víťazstve 2:0 nad Nemeckom a vpravo hráč Nemecka David RaumNemecká lavička, vľavo tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť na slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava hráč Slovenska David Strelec, hráč Nemecka Antonio Rüdiger a hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSlovenskí fanúšikovia v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoŠtatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Joshua Kimmich pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. druhý zľava Jonathan Tah pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

„Som šťastný aj zaňho, ako dokázal využiť šancu, ktorú dostal. Bol fantastický,“ chválil Hancko najmladšieho Slováka v kádri.

Leo Sauer má stále iba devätnásť. V základnej zostave národného tímu nastúpil devätnásťročný krídelník iba prvýkrát. 

Slováci pokorili veľmoc, kritizovali návštevu a drahé lístky. Famózny kapitán sa hneval
Súvisiaci článok
Slováci pokorili veľmoc, kritizovali návštevu a drahé lístky. Famózny kapitán sa hneval

Výnimočný driblér

„Bol to skvelý zážitok, budem si to pamätať do konca života. Mal som tu aj rodičov, aj preto som rád, že sme to dokázali. Navyše pred domácim publikom,“ dodal.

Leo patril vlani medzi desať najlepších driblérov v rámci holandskej ligy. A proti Nemcom ukázal, že to nie je náhoda.  

Sauer mal šesť úspešných osobných súbojov, čo je u slovenského krídelníka takmer nevídaný jav. Proti svetovej veľmoci určite. 

Je skôr zriedkavý jav, aby sa slovenský futbalista presadzoval proti súperovi v hre jeden na jedného.

To, čo predviedol v prvom polčase Sauer, bol možno najlepší výkon slovenského tínedžera v dejinách samostatnosti. V konfrontácii proti svetovému gigantovi. 

Ak by premenil aspoň jednu svoju veľkú šancu, tak by bol ešte väčší hrdina. 

(Autor: SofaScore)

Najťažší zápas kariéry

„Určite ma to mrzí, najradšej by som všetky tri šance zakončil gólom. Toto je jedna z vecí, na ktorej stále musím pracovať a musím sa zlepšovať. Ak by bol z toho aspoň jeden gól, určite by som bol spokojnejší,“ priznal Sauer.

Bol to najťažší zápas jeho kariéry. „Stáli proti mne najväčšie mená, ale neskutočne som si to užil. Hralo sa mi naozaj skvelo. A to aj preto, že bol plný štadión,“ dodal rodák z Bratislavy. 

S futbalom začínal v Rači, v Slovane bol asi štyri roky (2014 – 2018). Následne vyrastal aj v Žiline. Od šestnástich je vo Feyenoorde Rotterdam. Holandskú ligu hráva už od sedemnástich, patrí tam k najväčším talentom.

Najrýchlejší Slovák

Je aj najmladším Slovákov, ktorý debutoval v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov. V drese Feyenoordu Rotterdam naskočil do hry v 87. minúte - vo veku 17 rokov, deväť mesiacov a tri dni.

Sauer je už viac ako dva roky súčasťou reprezentačného áčka. „Leo je z nás v reprezentácii najrýchlejší,“ priznal Stanislav Lobotka.

Sauer je tiež najmladší Slovák, ktorý debutoval v národnom tíme a nikto mladší ako on nehral ani na európskom šampionáte. Mal iba osemnásť.

Calzona uveril až na konci. Cítil som, že Sauer by mal dostať viac priestoru
Súvisiaci článok
Calzona uveril až na konci. Cítil som, že Sauer by mal dostať viac priestoru

Výborná taktika

"Podali sme tímový výkon a všetci sme tam nechali úplne všetko,“ opisoval mladík. Pochválil aj svojho trénera Francesca Calzonu, ktorý mu dal prvýkrát väčší priestor. Hlavne pre to, že zo zdravotných dôvodov nemohli nastúpiť tri ofenzívne esá, krídelníci: Lukáš Haraslín, Ivan Schranz a Tomáš Suslov.

„Mali sme výbornú taktiku, najmä v súvislosti s pressingom. Keď Nemci spadali vzadu do trojky, väčšinou skončili s loptou pri brankárovi, čo bolo dôležité," verí Sauer.

VIDEO: Francesco Calzona po zápase Slovensko - Nemecko

V úvode sezóny nastupuje pravidelne v základnej zostave Feyenoordu. 

Na Slovensku v súčasnosti nie je talentovanejšia bratská dvojica. Jeho o rok aj pol starší brat Mário prestúpil nedávno do Toulouse FC. 

V prvých troch kolách francúzskej ligy ani raz nechýbal v základnej zostave.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Na snímke uprostred hráč Slovenska Leo Sauer, vľavo hráč Nemecka Joshua Kimich a vpravo hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026.
Na snímke uprostred hráč Slovenska Leo Sauer, vľavo hráč Nemecka Joshua Kimich a vpravo hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026.
Najmladší Slovák deptal svetové hviezdy: Som z neho unesený, bol fantastický, vravel Hancko
Pavol Spáldnes 05:07
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Najmladší Slovák deptal svetové hviezdy: Som z neho unesený, bol fantastický, vravel Hancko