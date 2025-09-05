Najmladší Slovák deptal svetové hviezdy: Som z neho unesený, bol fantastický, vravel Hancko

BRATISLAVA. Jeho kľučky zdvíhali ľudí zo sedadiel, od prekvapenia híkali. Bolo to prvé meno, ktoré v aréne na Tehelnom poli hromadne kričali, ešte v prvom polčase: Leo Sauer.
„Z Lea som bol unesený. Môžeme mu vyčítať, že nemal za prvý polčas bilanciu 2+1, ale keď sa pozriem na jeho ofenzívny výkon, tak možno na prstoch jednej ruky by som zrátal podobné výkony v ére samostatnosti,“ opisoval obranca Dávid Hancko.
Obaja sa dobre poznajú, spolu obliekali dres slávneho Feyenoordu Rotterdam.
Starší Hancko nedávno zamieril do Atlética Madrid a svojho mladšieho kamaráta viackrát spomenul v superlatívoch. Bez toho, aby sa na Sauera novinári pýtali.
„Som šťastný aj zaňho, ako dokázal využiť šancu, ktorú dostal. Bol fantastický,“ chválil Hancko najmladšieho Slováka v kádri.
Leo Sauer má stále iba devätnásť. V základnej zostave národného tímu nastúpil devätnásťročný krídelník iba prvýkrát.
Výnimočný driblér
„Bol to skvelý zážitok, budem si to pamätať do konca života. Mal som tu aj rodičov, aj preto som rád, že sme to dokázali. Navyše pred domácim publikom,“ dodal.
Leo patril vlani medzi desať najlepších driblérov v rámci holandskej ligy. A proti Nemcom ukázal, že to nie je náhoda.
Sauer mal šesť úspešných osobných súbojov, čo je u slovenského krídelníka takmer nevídaný jav. Proti svetovej veľmoci určite.
Je skôr zriedkavý jav, aby sa slovenský futbalista presadzoval proti súperovi v hre jeden na jedného.
To, čo predviedol v prvom polčase Sauer, bol možno najlepší výkon slovenského tínedžera v dejinách samostatnosti. V konfrontácii proti svetovému gigantovi.
Ak by premenil aspoň jednu svoju veľkú šancu, tak by bol ešte väčší hrdina.
Najťažší zápas kariéry
„Určite ma to mrzí, najradšej by som všetky tri šance zakončil gólom. Toto je jedna z vecí, na ktorej stále musím pracovať a musím sa zlepšovať. Ak by bol z toho aspoň jeden gól, určite by som bol spokojnejší,“ priznal Sauer.
Bol to najťažší zápas jeho kariéry. „Stáli proti mne najväčšie mená, ale neskutočne som si to užil. Hralo sa mi naozaj skvelo. A to aj preto, že bol plný štadión,“ dodal rodák z Bratislavy.
S futbalom začínal v Rači, v Slovane bol asi štyri roky (2014 – 2018). Následne vyrastal aj v Žiline. Od šestnástich je vo Feyenoorde Rotterdam. Holandskú ligu hráva už od sedemnástich, patrí tam k najväčším talentom.
Najrýchlejší Slovák
Je aj najmladším Slovákov, ktorý debutoval v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov. V drese Feyenoordu Rotterdam naskočil do hry v 87. minúte - vo veku 17 rokov, deväť mesiacov a tri dni.
Sauer je už viac ako dva roky súčasťou reprezentačného áčka. „Leo je z nás v reprezentácii najrýchlejší,“ priznal Stanislav Lobotka.
Sauer je tiež najmladší Slovák, ktorý debutoval v národnom tíme a nikto mladší ako on nehral ani na európskom šampionáte. Mal iba osemnásť.
Výborná taktika
"Podali sme tímový výkon a všetci sme tam nechali úplne všetko,“ opisoval mladík. Pochválil aj svojho trénera Francesca Calzonu, ktorý mu dal prvýkrát väčší priestor. Hlavne pre to, že zo zdravotných dôvodov nemohli nastúpiť tri ofenzívne esá, krídelníci: Lukáš Haraslín, Ivan Schranz a Tomáš Suslov.
„Mali sme výbornú taktiku, najmä v súvislosti s pressingom. Keď Nemci spadali vzadu do trojky, väčšinou skončili s loptou pri brankárovi, čo bolo dôležité," verí Sauer.
VIDEO: Francesco Calzona po zápase Slovensko - Nemecko
V úvode sezóny nastupuje pravidelne v základnej zostave Feyenoordu.
Na Slovensku v súčasnosti nie je talentovanejšia bratská dvojica. Jeho o rok aj pol starší brat Mário prestúpil nedávno do Toulouse FC.
V prvých troch kolách francúzskej ligy ani raz nechýbal v základnej zostave.