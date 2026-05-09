Zaslúži si tam byť, odkazuje Messi. Dočká sa Neymar svojich posledných MS?

Argentínsky futbalista Lionel Messi si želá, aby sa na blížiacich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku objavil v reprezentačnom drese Brazílie Neymar.
Účasť, respektíve neúčasť 34-ročného útočníka brazílskeho Santosu je dlhodobo diskutovaná téma.
Neymara trápia zdravotné problémy, pre ktoré odohral zatiaľ len 12 duelov s bilanciou piatich gólov.
„Chceme na majstrovstvách sveta najlepších hráčov a Neymar, bez ohľadu na jeho formu, bude vždy jeden z nich. Bolo by krásne ho vidieť na turnaji z dôvodu, čo znamená pre Brazíliu a futbal. Verím, že sa tam ukáže.
Nemôžem byť v tejto téme objektívny, pretože som jeho priateľ, ale zaslúži si byť na svetovom šampionáte,“ cituje ESPN pohľad Messiho.
Obaja hráči sa spolu stretli v Barcelone a neskôr aj v Paríži St. Germain. Neymar sa návratom do Santosu pokúša vybojovať miesto v reprezentačnom tíme Brazílie.
Naposledy si obliekol brazílsky dres v októbri 2023, stále je však so 79 gólmi historicky najlepším reprezentačným strelcom.