    Zaslúži si tam byť, odkazuje Messi. Dočká sa Neymar svojich posledných MS?

    Lionel Messi a Neymar (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. máj 2026 o 16:39
    Argentínsky futbalista Lionel Messi si želá, aby sa na blížiacich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku objavil v reprezentačnom drese Brazílie Neymar.

    Účasť, respektíve neúčasť 34-ročného útočníka brazílskeho Santosu je dlhodobo diskutovaná téma.

    Neymara trápia zdravotné problémy, pre ktoré odohral zatiaľ len 12 duelov s bilanciou piatich gólov.

    „Chceme na majstrovstvách sveta najlepších hráčov a Neymar, bez ohľadu na jeho formu, bude vždy jeden z nich. Bolo by krásne ho vidieť na turnaji z dôvodu, čo znamená pre Brazíliu a futbal. Verím, že sa tam ukáže.

    Nemôžem byť v tejto téme objektívny, pretože som jeho priateľ, ale zaslúži si byť na svetovom šampionáte,“ cituje ESPN pohľad Messiho.

    Obaja hráči sa spolu stretli v Barcelone a neskôr aj v Paríži St. Germain. Neymar sa návratom do Santosu pokúša vybojovať miesto v reprezentačnom tíme Brazílie.

    Naposledy si obliekol brazílsky dres v októbri 2023, stále je však so 79 gólmi historicky najlepším reprezentačným strelcom.

