ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 9. kolo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 9. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
09.05.2026 o 18:00
9. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
V predposlednom 9. kole nadstavby Niké ligy skupiny o titul hostí Podbrezová Slovan Bratislava. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00.
Podbrezová figuruje na 5. priečke, na konte má 39 bodov. Štvrtú Žilinu, ktorá má 52 bodov, už dobehnúť nemôže, no ešte bojuje o udržanie si piatej pozície. Šieste Michalovce majú o bod menej, ako Železiari. Podbrezová prehrala štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahla doma Trnave 0:3.
Slovan sa už v predstihu stal majstrom, ôsmykrát za sebou. Na prvej priečke má desaťbodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou. Z posledných piatich zápasov Slovan štyri vyhral a raz remizoval. V minulom kole zdolal Dunajskú Stredu 1:0, gól strelil Barseghjan.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
30
11
5
14
40:51
38
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK SkalicaMFK Skalica
30
8
8
14
33:42
32
V
V
V
R
P
4
MFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body