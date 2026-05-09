Koniec? Nie definitívny. Skúsený útočník sa ospravedlnil a je pripravený hrať na MS

Uruguajský futbalista Luis Suárez ohlásil návrat do reprezentačného tímu pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Tridsaťdeväťročný útočník amerického Interu Miami pritom pôvodne oznámil koniec reprezentačnej kariéry v septembri 2024.
Suárez je rekordérom v počte strelených gólov za Uruguaj. V 143 zápasoch zaznamenal celkovo 69 presných zásahov.
Dôvodom reprezentačného konca bola vraj kultúra nastavená trénerom Marcelom Bielsom a tiež snaha prenechať priestor mladším hráčom.
„Ak ma potrebujú, tak reprezentácii by som nikdy nepovedal nie, hlavne pred MS. Povedal som niektoré veci, ktoré som nemal povedať. Už som sa ospravedlnil tým, ktorým to bolo potrebné,“ cituje The Athletic Suáreza.
Uruguajčan je od roku 2024 hráčom Interu Miami. Prednedávnom podpísal s účastníkom Major League Soccer zmluvu do konca kalendárneho roka.
V doterajšom priebehu sezóny zaznamenal v ôsmich zápasoch dva góly.
„Stále mám v sebe túžbu hrať. Ešte vo mne niečo zostalo, aby som pokračoval. Je to vidieť na trávniku, kde sa stále dokážem nahnevať po prehrách alebo zlých prihrávkach, respektíve si užívať strelené góly,“ dodal Suarez.
Do majstrovstiev sveta Uruguaj vstúpi 15. júna proti Saudskej Arábii. V skupine H ho potom čakajú ešte Španielsko a Kapverdy.