Japonsko na MS 2026: Prví oslavovali. Budú fanúšikovia upratovať až po štvrťfinále?

Japonci boli prví okrem hostiteľov turnaja, kto si vybojoval miestenku na šampionáte. Oslavovali už 20. marca 2025 po víťazstve nad Bahrajnom 2:0, vďaka ktorému si v predstihu zabezpečili prvenstvo v C-skupine ázijskej kvalifikácie.
Od svojho prvého postupu v roku 1998 sa Japonsko predstavilo na každých majstrovstvách sveta a štyrikrát postúpilo zo skupiny do osemfinále. V roku 2002 krajina hostila turnaj spolu s Kórejskou republikou.
Japonskí fanúšikovia sú na šampionátoch známi svojou disciplínou a rešpektom, najmä tradíciou upratovania štadióna po zápase. Bez ohľadu na výsledok zápasu zostávajú na tribúnach, aby do vriec pozbierali odpadky, a to nielen po sebe, ale aj po ostatných divákoch.
Od roku 2018 vedie mužstvo bývalý stredopoliar Hadžime Morijasu. Dostal sa s ním do finále Ázijského pohára 2019 (Japonci prehrali s Katarom), aj do osemfinále MS 2022, kde ázijský tím dosiahol chýrne víťazstvá nad Nemeckom a Španielskom.
„Myslím si, že náš tím má teraz kvalitu na to, aby dosiahol štvrťfinále. Potom uvidíme, či vyhráme alebo prehráme. Skutočnosť, že to dnes môžeme o Japonsku povedať bez ohľadu na súpera, je neuveriteľná,“ povedal o ambíciách tímu.
Najvýznamnejší hráči:
- Takefusa Kubo: So štyrmi gólmi a ôsmimi asistenciami najlepší japonský hráč v kvalifikácii MS. S Real Sociedad vyhral v tejto sezóne Kráľovský pohár, prvú veľkú trofej v kariére. V januári ho pribrzdilo svalové zranenie, prišiel do Japonska, aby sa dal do poriadku. V apríli sa vrátil späť na trávniky.
- Zion Suzuki: Dvadsaťtriročný brankár získal pozíciu jednotky v talianskej Parme, kde podával spoľahlivé výkony. V novembri si však zlomil člnkovitú kosť a prst na ľavej ruke. Po rekonvalescencii prežil komplikovaný návrat v drese Parmy, keď v dvoch zápasoch inkasoval dovedna šesť gólov. V japonskej reprezentácii však potvrdil kvality, keď nepustil gól v marcových prípravných zápasoch na Britských ostrovoch proti Anglicku a Škótsku. Oboch ostrovných súperov zdolali Japonci 1:0.
- Kaoru Mitoma: V závere sezóny hral za anglický Brighton & Hove Albion v solídnej forme, vyniká najmä v situáciách jeden na jedného. Skóroval v prípravnom zápase proti Anglicku vo Wembley a rozhodol o historickom víťazstve 1:0.
- Wataru Endo: kapitán japonskej reprezentácie a duša tímu. Stredopoliar FC Liverpool si v januárovom zápase Premier League proti Sunderlandu vážne poradil väzy v členku a musel podstúpiť operáciu. Rehabilitácia sa zmenila na preteky s časom, aby stihol majstrovstvá sveta.
Súperi na MS 2026: Holansko, Švédsko, Tunisko (skupina F)
Japonsko
FIFA Ranking
18. miesto
Tréner
Hadžime Morijasu
Tri hviezdy
Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Wataru Endo
Najväčšie úspechy
4x osemfinále MS, 4x víťaz Ázijského pohára