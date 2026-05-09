    Japonsko na MS 2026: Prví oslavovali. Budú fanúšikovia upratovať až po štvrťfinále?

    Futbalisti Japonska. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|9. máj 2026 o 06:45
    Pozrite si profil reprezentácie Japonska na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Japonci boli prví okrem hostiteľov turnaja, kto si vybojoval miestenku na šampionáte. Oslavovali už 20. marca 2025 po víťazstve nad Bahrajnom 2:0, vďaka ktorému si v predstihu zabezpečili prvenstvo v C-skupine ázijskej kvalifikácie.

    Od svojho prvého postupu v roku 1998 sa Japonsko predstavilo na každých majstrovstvách sveta a štyrikrát postúpilo zo skupiny do osemfinále. V roku 2002 krajina hostila turnaj spolu s Kórejskou republikou. 

    Japonskí fanúšikovia sú na šampionátoch známi svojou disciplínou a rešpektom, najmä tradíciou upratovania štadióna po zápase. Bez ohľadu na výsledok zápasu zostávajú na tribúnach, aby do vriec pozbierali odpadky, a to nielen po sebe, ale aj po ostatných divákoch. 

    Od roku 2018 vedie mužstvo bývalý stredopoliar Hadžime Morijasu. Dostal sa s ním do finále Ázijského pohára 2019 (Japonci prehrali s Katarom), aj do osemfinále MS 2022, kde ázijský tím dosiahol chýrne víťazstvá nad Nemeckom a Španielskom.

    „Myslím si, že náš tím má teraz kvalitu na to, aby dosiahol štvrťfinále. Potom uvidíme, či vyhráme alebo prehráme. Skutočnosť, že to dnes môžeme o Japonsku povedať bez ohľadu na súpera, je neuveriteľná,“ povedal o ambíciách tímu. 

    Najvýznamnejší hráči:

    • Takefusa Kubo: So štyrmi gólmi a ôsmimi asistenciami najlepší japonský hráč v kvalifikácii MS. S Real Sociedad vyhral v tejto sezóne Kráľovský pohár, prvú veľkú trofej v kariére. V januári ho pribrzdilo svalové zranenie, prišiel do Japonska, aby sa dal do poriadku. V apríli sa vrátil späť na trávniky.
    • Zion Suzuki: Dvadsaťtriročný brankár získal pozíciu jednotky v talianskej Parme, kde podával spoľahlivé výkony. V novembri si však zlomil člnkovitú kosť a prst na ľavej ruke. Po rekonvalescencii prežil komplikovaný návrat v drese Parmy, keď v dvoch zápasoch inkasoval dovedna šesť gólov. V japonskej reprezentácii však potvrdil kvality, keď nepustil gól v marcových prípravných zápasoch na Britských ostrovoch proti Anglicku a Škótsku. Oboch ostrovných súperov zdolali Japonci 1:0.
    • Kaoru Mitoma: V závere sezóny hral za anglický Brighton & Hove Albion v solídnej forme, vyniká najmä v situáciách jeden na jedného. Skóroval v prípravnom zápase proti Anglicku vo Wembley a rozhodol o historickom víťazstve 1:0. 
    • Wataru Endo: kapitán japonskej reprezentácie a duša tímu. Stredopoliar FC Liverpool si v januárovom zápase Premier League proti Sunderlandu vážne poradil väzy v členku a musel podstúpiť operáciu. Rehabilitácia sa zmenila na preteky s časom, aby stihol majstrovstvá sveta.

    Súperi na MS 2026: Holansko, Švédsko, Tunisko (skupina F)

    Japonsko

    FIFA Ranking

    18. miesto

    Tréner

    Hadžime Morijasu

    Tri hviezdy

    Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Wataru Endo 

    Najväčšie úspechy

    4x osemfinále MS, 4x víťaz Ázijského pohára 

    MS vo futbale 2026: Skupina F

