Weiss ho vyhodil, rozbíjal tím. Stratený prípad sa pýši, že zarába ako nikdy

LUXEMBURG, BRATISLAVA. V Slovane ničil nervy trénera Vladimíra Weissa. Na ihrisku ihneď zaujme, účesom, dredmi, pestrými finesami a parádičkami, má dar zabávať ľudí.
Bol to útočník Luxemburska Gerson Rodrigues, ktorý v kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá Európy 2024 najviac trápil Slovákov. Pôsobil ako svetový hráč, ktorý s ľahkosťou obchádza kužele.
Futbalisti Slovenska po dvoch rokoch opäť nastúpia na pôde Luxemburska.
Druhý súboj kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026 sa hrá v nedeľu o 20.45 v Luxemburgu. Kontroverzného Rodriguesa sa však naši báť nemusia.
Luxemburský futbalový zväz vylúčil svoju najväčšiu hviezdu začiatkom augusta z národného tímu.
„Reputácia zväzu a jeho členov je nadradená akejkoľvek individualite a športovým úvahám,“ uvádza sa v tlačovej správe. „Napriek radám a odporúčaniam, ktoré hráčovi poskytli predstavitelia zväzu, Rodrigues neprejavil žiadnu pozitívnu reakciu. Preto správna rada rozhodla o jeho vyradení z kádra.“
Škandál, bol odsúdený
Rodrigues strelil v drese Luxemburska 23 gólov, čo je národný rekord.
„Luxembursko sa zdá byť oslabené po viacerých problémoch v rámci kádra. Kríza vypukla v súvislosti s prípadom Gersona Rodriguesa, ktorý bol vybraný do výberu napriek tomu, že bol odsúdený za domáce násilie,“ tvrdí pre Sportnet luxemburský novinár Thomas Holzer z denníka L'essentiel.
„Škandál sa dostal až na politickú úroveň a tréner Luc Holtz to v úvodzovkách neprežil. Skončil,“ dodal Holzer.
Luxemburský futbalista dostal vlani podmienečný trest odňatia slobody na 18 mesiacov a peňažnú pokutu vo výške 1500 eur. Súd ho uznal za vinného z troch násilných činov.
V júni tohto roka ešte bol v nominácii, ale situácia sa pod tlakom zmenila. O mesiac neskôr Luxemburská futbalová federácia rozhodla, že Holtzovi zmluvu nepredĺži, v auguste tréner odišiel na vlastnú žiadosť s okamžitou platnosťou.
„Gerson Rodrigues je až do odvolania vylúčený z národného tímu,“ dodal Holzer.
Kontroverzný futbalista sa bráni.
"Môj spôsob, akým rozprávam veci, môže niekedy pôsobiť ako arogancia, ale nie je. Je to sebavedomie. Je veľa mladých ľudí s veľkým potenciálom, ktorí by ma o pár rokov mohli nahradiť, ale zatiaľ som šéf ja," tvrdil.
Bol v Slovane
Vlani pôsobil pol roka v bratislavskom Slovane, kde prišiel pred jarnou časťou na hosťovanie z Dynama Kyjev.
Očakávalo sa, že bude robiť problémy a obavy sa potvrdili. Aj keď jeho úvod bol famózny.
Rodrigues dal v prvých štyroch ligových zápasoch až štyri góly. Bol vyhlásený za hráča mesiaca február.
V drese Slovana odohral celkovo osem zápasov. Dal päť gólov, na jeden prihral. Naposledy hral v drese slovenského majstra v zápase Slovnaft Cupu proti Podbrezovej (13. marca 2024), keď bol vylúčený.
Po reprezentačnom zraze koncom marca 2024 sa bez udania dôvodu nevrátil do klubu. Hoci po pár dňoch prišiel do Bratislavy, tréner Vladimír Weiss ho vyradil z kádra.
Odvtedy za Slovan nenastúpil. Predvádzal sa na sociálnej sieti Instagram. Ako trénuje, či cvičí v posilňovni. Ceril sa. Na konci sezóny prišiel osláviť so Slovanom titul.
Mal bielu mikinu, biely klobúk, biele tenisky. Usmieval sa. Rozdával autogramy. Klub s ním však začiatkom mája 2025 rozviazal zmluvu.
Stratený prípad
„Nebola to lacná chyba. Áno, bude nás to bolieť. Je to pre nás facka a ponaučenie,“ priznal generálny riaditeľ Ivan Kmotrík junior.
Rodrigues bol ako neriadená strela.
„Skúšali sme ho dať dokopy, ale to sa nedalo. Stratený prípad. On mal proste svoj smer. Mali sme pocit, ako keby každý deň potreboval nejaký problém - pohádať sa, niečo vyprovokovať,“ povedal v podcaste ´My sme Slovan Bratislava´ otvorene bývalý hráč Juraj Kucka.
Na sociálnych sieťach sa objavili videá, ako Gerson v nočných kluboch v Bratislave pije alkohol a porušuje životosprávu.
„Keď človek príde na štadión a hneď v prvý deň pošle doktora niekam, lebo od neho chce, aby šiel na vyšetrenie... A len sa to stupňovalo,“ dodal.
Rozbíjal tím
„Futbalovo mal aj dobré veci, ale inokedy zase úplne nezmyselné. Nedodržiaval pravidlá, neviem, či niekedy prišiel na tréning načas. S Vladom (Weissom ml.) sme sa s sním rozprávali, no celá kabína sa zhodla, že bude asi lepšie, ak nebude v kolektíve, pretože ho rozbíjal. Proste sa nechcel zmeniť,“ uzavrel slovenský reprezentant Juraj Kucka.
Za posledných päť rokov vystriedal až desať klubov. „Moje zmeny v klube sú dôsledkom vojny na Ukrajiny,“ tvrdil.
„Všade som našiel niečo zaujímavé. Niektoré kluby ma videli viac ako iné, ale vždy je krásne objavovať novú krajinu. Je to úplná zmena, čo nie je psychicky nikdy ľahké. Čoskoro to bude desať rokov, čo som opustil Luxembursko. Myslím si, že žiadny Luxemburčan nebol tak dlho preč z krajiny,“ povedal nedávno pre L'essentiel.
V úvode augusta podpísal zmluvu s , čo je nováčik thajskej ligy. „Thajsko je skvelá krajina a ponúkané podmienky boli perfektné. Ide o zmluvu na viac ako milión eur ročne. V Európe mi to nemohol ponúknuť nikto, okrem veľkých klubov. Klub veľa investoval. Nechodím tam, aby som sa zabával,“ povedal pre L'essentiel.