    Školy v Mexiku sa zavrú o mesiac skôr. Dôvodom sú horúčavy aj MS vo futbale

    Mexickí futbaloví fanúšikovia. (Autor: TASR/AP)
    SITA|9. máj 2026 o 14:25
    Rozhodnutie rozdelilo odborníkov aj verejnosť.

    Mexické úrady oznámili, že školský rok sa skončí o viac ako mesiac skôr, keďže sa krajina pripravuje na usporiadanie zápasov majstrovstiev sveta vo futbale. Rozhodnutie vyvolalo veľkú negatívnu reakciu.

    Minister školstva Mario Delgado uviedol, že ukončenie školského roka o 40 dní skôr je čiastočne spôsobené vlnou horúčav, ktorá zasiahla niekoľko štátov.

    „Školský rok ukončíme 5. júna, pretože mnohé štáty už teraz zažívajú vysoké teploty a je tu aj otázka MS vo futbale,“ povedal na podujatí v štáte Sonora.

    Zároveň dodal, že sa zvažuje aj posunutie začiatku ďalšieho akademického roka, ktorý je aktuálne naplánovaný na 31. augusta. Turnaj, ktorý spoločne organizujú Mexiko, Spojené štáty americké a Kanada, sa začína 11. júna.

    Prezidentka Claudia Sheinbaumová však reagovala, že ide zatiaľ len o návrh. „Zatiaľ neexistuje definitívny kalendár. Je dôležité, aby ani deti nevymeškali vyučovanie,“ uviedla.

    Kriticky sa vyjadrila aj agentúra México Evalúa, podľa ktorej skrátenie školského roka ovplyvní viac ako 23,4 milióna študentov a môže zhoršiť už existujúce problémy vo vzdelávaní.

    Obchodné združenie Coparmex označilo rozhodnutie za unáhlené a varovalo pred dopadmi na rodiny a pracovné prostredie.

    Úrady v štáte Jalisco oznámili, že sa rozhodnutiu nepodriadia a školy ponechajú otvorené do 30. júna podľa pôvodného plánu.

    Vyučovanie bude prerušené iba na štyri dni, keď Guadalajara, jedno z dejísk šampionátu, bude riešiť logistické opatrenia súvisiace s turnajom.

