Výprask je zrkadlom krutej reality. Neviem, či sa mám smiať, je to hrozivé, vravel Višňovský

"Neviem či sa mám na tom smiať... Je to smutné. To naše číslo je hrozivé. Treba sa pozrieť do zrkadla a premýšľať o tom, kde sa stala chyba," hovoril pre televíziu JOJ majster sveta z Göteborgu Ľubomír Višňovský.

"Škoda, že je Robo pravák a mal to na bekhend. Vidíte, že niekedy stačí pichnúť hokejku a zabráni to istému gólu," povedal v štúdiu TV JOJ Michal Hudec.

"Podľa mňa to bolo výborná tretina z našej strany. Bola tam energia, odvaha, rýchlosť, veľa zblokovaných striel, no je veľká škoda, že napriek tomu prehrávame 0:2," hovoril bývalý obranca Dominik Graňák.

"Nezačali zle a nebáli sa Kanady. Napádali, hrali aktívne, vytvárali si šance, ale nedokázali ich premeniť. Ich výkon bol sympatický, kým nedostali prvý gól," súhlasil aj expert Českej televízie Petr Koukal.

Keby tam bol Crosby

Na začiatku druhej tretiny mali Slováci výhodu presilovej hry a nechýbalo veľa, aby McKinnona predčasne vyhnali z trestnej lavice.

Pavol Regenda skvelou prihrávkou zašiel medzi kruhmi osamoteného Michala Krištofa, ktorý pálil z prvej, no namiesto gólu trafil Binningtona.

"Už v minulom zápase mal Krištof podobnú šancu a aj vtedy to išlo dole. Trafil to rovno do stredu brány. Práve to je ten rozdiel v kvalite. Keby tam bol Crosby, tak to určite trafí pod brvno," uviedol Hudec.