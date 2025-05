Chlapci versus chlapi. Kanada bola o štyri parníky ďalej (Hokejový BOSS)

Ondrej Rusnák (hokejový expert)

Bola radosť sledovať Crosbyho, MacKinnona a ďalších. Nášmu mladému tímu nemôžeme vyčítať až tak veľa. Kanadským hviezdam hokej chutil a to bol neriešiteľný rébus, aj keby sme boli v najsilnejšej možnej zostave.

Určite by nám pomohol gól v prvej minúte, ak by Lantoši zakončil dôraznejšie do prázdnej bránky, ale myslím, že ten by v konečnom dôsledku len prikrášlil výsledok.