Vysoká škola hokeja. Nie sme jediní, kto nakúpil od Kanady, hovoril Országh

Je to druhá najvyššia prehra v ére samostatnosti na svetových šampionátoch, ale pre mladý tím trénera Vladimíra Országha to bola vysoká škola hokeja.

Dá sa povedať, že sme mali najväčšie šance. Najlepší výkon to asi nebol, ale ťažko sa to porovnáva. Inak sa porovnávajú zápasy, keď hráte s Francúzmi, Slovincami a potom príde Kanada, ktorá dominuje a má obrovskú kvalitu.

Úvod Slovákov opäť vyšiel, rovnako ako proti Švédsku. Boli ste spokojný s nasadením hráčov?

Bol to fajn, držali sme ich na dištanc, ale zase tam boli situácie, keď sme dostali zbytočné góly, znova konce tretín. V druhej tretine to bolo 0:3, čo je relatívne prijateľný výsledok, ale dostaneme dva zbytočné góly v posledných dvoch minútach tretiny.

To sú veci, ktoré by sa nám v dôležitých častiach zápasu nemali stávať. Škoda, že sme nedali žiadny gól, pre chlapcov by to bola odmena. Aby sa chytili herne, aj psychicky. Ale, bohužiaľ, dnes to nepadlo. Dúfam, že sme si niečo odložili na zajtra.