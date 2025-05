ONLINE: Česko - Kazachstan dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina B)

Svěřenci Radima Rulíka na turnaji zatím ztratili jeden jediný bod za čtyři zápasy, proplouvají turnajem a vyhlíží čtvrtfinálovou bitvu. Do té jim však ještě zbývá odehrát duely s Kazachstánem, Německem a Spojenými státy.Do letošního šampionátu vstoupili svěřenci Radima Rulíka pikantní reprízou loňského finále. V první třetině byli aktivnější Švýcaři, kteří se brzy dostali do vedení po brance. Od další pohromy Čechy zachránila úspěšná výzva na ofsajd, alepřesto přidal další gól. Klíčový pro vývoj byl zásahv přesilovce na konci třetiny, který náš tým nakopl. Ve druhé části totiž národní tým rozjel kolotoč a brankamiotočil skóre. Ve třetí části ale Švýcaři předvedli to samé a po gólechse vrátili do vedení. Hráče se znakem na prsou spasil znovu v početní výhodě baseballovým zásahema prodloužení rozhodl přesnou ranou kapitánSe seveřany se družina Radima Rulíka pořádně nadřela. Norové nastoupili se svou tradiční tvrdou hrou, která často balancovala na tenké hraně legality. Tento přístup Čechům dost znepříjemňoval život, v první třetině nepadla žádná branka a nebyly k vidění ani nějaké výrazné šance. Skóre otevřel ve 23. minutě z dorážky, tato branka však měla opačný efekt, hráče ze země fjordů pořádně nabudila a před polovinou zápasu vyrovnal talentovaný. Úřadující mistry světa do vedení vrátil první brankou na šampionátu. Třetí část nebyla z českého pohledu ideální, a hlavně v závěru byla hra plná strachu o výsledek. Tři body z toho ale nakonec byly.Ani zápas proti hostitelům se nevyvíjel ze začátku úplně ideálně. Dánové byli v první třetině lepším týmem a podařilo se jim i skórovat, ale po další úspěšné trenérské výzvě se stav neměnil. Druhá perioda byla poté tou nejlepší, kterou národní tým na šampionátu zatím předvedl. Vše odstartoval prvním gólem na mistrovství, v jehož šlépějích následoval také, kterému se tento počin povedl již při debutu. Následovala ještě parádaa bekhendový zásah. Nehezkou třetinu pro seveřany mírnil. Ve třetí dvacetiminutovce svěřenci Radima Rulíka pokračovali na nastoleném tempu apřidal další branku. Poté se Dánům prostřednictvímpodařilo snížit a chvilku to vypadalo na jejich návrat do duelu.ale trefil prázdnou klec amilimetrově přesnou ranou uzavřel skóre.Dosud poslední zápas našich měl víceméně charakter exhibice. Už první střídaní ukázala, že i český padesátiprocentní výkon stačí na uzamčení Maďarů v pásmu a pohodovou kombinaci. První branku vstřelil v poloprázdné hale Jyske Banka druhý gól přidal ze svého klasického úniku. Ve druhé periodě národní tým ještě více povolil a výkon nebyl ideální, přesto si první zásah na velké akci připsal. Poté přišel jediný světlý moment hráčů z puszty.využil volného prostoru a vstřelil branku mistrům světa. Ve třetí dvacetiminutovce už se zase Češi vrátili do pohody a zápas v klidu dohrály. Druhou branku v utkání zapsal, přesilovku využila na konečných 6:1 uzavřelBohužel se letos na národní tým lepí smůla v podobě zranění. První z nich si odnesl z úvodu zápasu s Norskem, který ale trénuje s týmem a je šance, že se do turnaje ještě vrátí. Jeho místo zatím zaujal Daniel Gazda. Horší je situace, který si při nešťastném pádu způsobil zlomeninu v horní části těla a na soupisku se dostal Adam Klapka. Poslední zranění přišlo v zápase s Maďarskem, kdy byltrefen loktem a odnesl to vykloubenou spodní čelistí. Ten by se měl do šampionátu vrátit s obličejovým krytem a jeho účast by neměla být ohrožena.– Medvěd z Bostonu je na šampionátu opět lídrem týmu a tentokrát je to vyjádřeno už i v kanadském bodování, které věrný fanoušek Baníku vede s bilancí 4+5 a zejména jeho forhendový blafák je pro gólmany noční můrou.– obrovský útočník Calgary byl na soupisku dopsán po zranění Jáchyma Kondelíka a už v prvním zápase ukázal, co se od něj dá čekat. Své protihráče trvale rozvěšuje po mantinelech a svým monstrózním tělem dělal soupeři velké problémy na brankovišti.Vladař (Vejmelka) – Krejčík, Hronek (A), Hájek, Gazda, Pyrochta, D. Špaček, Ticháček – Červenka (C), Sedlák, Pastrňák (A) – Zadina, M. Špaček, Nečas – Lauko, Voženílek, Flek – Beránek, Kodýtek, Stránský – Klapka.