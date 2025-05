Každému to otvorí oči. Svetová trieda, špička hokeja, chválil Kanadu Kňažko

„Keby to dal, možno by zápas vyzeral trochu inak. Treba však povedať, že majú v súčasnosti jedného z najlepších hráčov na svete a aj možno jedného z najlepších v celej histórii hokeja.

„Zápas proti nim mi ukázal, ako sa cítia hráči v NHL, keď ich bránia každý deň. Je to proste svetová trieda, toto je špička hokeja a je niekedy dobré sa pozrieť pravde do očí a vidieť, aká je najvyššia úroveň.

Títo chalani sú najlepší na svete a otvorí to každému oči. To čo oni niekedy robia na ľade je niekedy až zahanbujúce pre nás, ale je to aj dobrá škola do hokeja,“ dodal Kňažko.