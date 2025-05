Valábik burcuje: Som hrdý Slovák a súboj vyhrám, nech proti mne stojí stelesnenie Gretzkého a Crosbyho

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti síce proti Francúzom získali dôležité tri body do tabuľky na svetovom šampionáte , no nálada po zápase bola, akoby tím prehral.

„Ten gól ide na vrub Dvorského aj Kocha. Mali si to odkomunikovať. To musíš kričať tak, že ťa počuť až do kamier,“ hovoril v podcaste Hokejový BOSS Boris Valábik.

„Stalo sa to isté, len sme nedostali góly. Našťastie sme sa do toho zápasu dostali a každú minútu sme v ňom boli viac a viac. Aj keď niekto povie, že víťazstvo bolo utrápené, ale určite zaslúžené,“ povedal Ondrej Rusnák.

Slovenský tím nastúpil proti Francúzom s vedomím, že podobný úvod ako s Rakúšanmi by mohol byť osudný. Stalo sa však presne to isté. Slabé nohy, neistota, individuálne kiksy a nedôraz v osobných súbojoch.

Každý jeden súboj v útočnom pásme sme spravili oblúk a nedokončili ho. Častokrát potom šli Francúzi do prečíslenia, lebo sme sa jednoducho neudržali v útočnom pásme a potom to vyzeralo, že sme všade neskoro a sme pomalí.

Problém v komunikácii

Gól Francúzov išiel na konto dvoch hráčov – Dalibora Dvorského a Patrika Kocha. Bolo to typické prepadnutie vo vlastnom pásme pri situácii dvaja na dvoch.

„Dvorský len tieňoval hráča, Koch sa nechal stiahnuť k nemu a nepokryl hráča pred bránou. Výsledok? Gól, ktorý sa dal úplne jednoducho odvrátiť. Obaja pochybili a som si istý, že nabudúce to spravia lepšie,“ uviedol Valábik.

Problém bol v tom, že si neodkomunikovali, kto si koho berie.

„To musí byť jasné ešte pred červenou čiarou. Jeden zakričí 'mám ho' a druhý vie, čo má robiť. Namiesto toho boli obaja v území nikoho – ako v tenise, keď nie si ani pri sieti, ani vzadu,“ dodal Rusnák.

Pre Kanaďanov bežné, na Slovensku cudzie

Hráči spolu na ľade nehovorili. „To nie je len o tejto situácii, to je systémový problém. My sme sa to na Slovensku jednoducho neučili. Tie veci nás hryzú. Chalani sa to mali naučiť oveľa skôr a nie teraz.