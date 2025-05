Országh: Mali sme výpadky. Ak nedáme góly, tak nás to ubíja a potom sa to už sype

Vladimír Országh, hlavný tréner SR: „Na takéto mužstvá bojovnosť nestačí, treba aj kvalitu. Dnes bol rozdiel v kvalite výrazný. Samozrejme, čelili sme špičkovým hráčom. Pre našich hráčov to bola veľká škola. Mali sme výpadky, na konci druhej tretiny sme dostali dva zbytočné góly a potom sa to už sype. Vytvorili sme si dobré šance, prázdna bránka - ak nedáte góly, tak vás to ubíja. Rozdiel medzi tímami bol markantný, pre nás však najdôležitejšie zápasy len prídu.“

Matúš Sukeľ, kapitán SR: "Náročný duel, Kanada ukázala svoju kvalitu. Výsledok svedčí o priebehu zápasu. Mali sme nejaké šance, mrzí ma, že sme z nich nedali gól a nepotešili fanúšikov, lebo dnes ich prišlo veľa. Na začiatku sme mali výbornú šancu, aj v každej tretine sme si niečo vypracovali, musíme byť pred bránkou dôraznejší a nejako to dotlačiť. Kanaďania vedia potrestať každú chybu, každý jeden prehratý súboj. Musíme sa z chýb poučiť a pripraviť sa na zajtrajší zápas s Lotyšskom. Vieme, o čo hráme."

Sidney Crosby, kapitán Kanady (v zápase 2+2): „Cítim sa celkom dobre. Bolo dôležité, že sme neinkasovali z prvej súperovej šance, mali sme párkrát aj šťastie. Binnington predviedol dobré zákroky, keď sme to potrebovali. Slováci hrali rýchlo, fyzicky, nevzdávali sa aj za nepriaznivého stavu, vidím v mladých hráčoch potenciál. Čo sa týka chémie s Celebrinim, Macklin má mladé nohy, je zábavné s ním hrať. Je dobrý v držaní puku, verím, že naša spolupráca sa bude ďalej ešte zlepšovať.“

Samuel Takáč, útočník SR: „Škoda, mali sme šance, z ktorých sme mohli dať góly. Bola tam dokonca raz aj prázdna bránka. Nevravím, že by sme v tom prípade dominovali, ale možno by sa hra inak vyvíjala. Ale kvalita bola jednoznačne na ich strane. My v takýchto situáciách musíme hrať jednoducho po mantineloch, pomáhať si.“

Samuel Kňažko, obranca SR: „Keby sme dali prvý gól my, možno by zápas vyzeral trochu inak. Ale myslím si, že sa to zlomilo asi tým mojím faulom, nechcel som ho faulovať, ale proste sú také pravidlá a na medzinárodnej úrovni prísnejšie. Hovorili sme si, že sa musíme vyvarovať faulom, lebo presilovky majú vynikajúce.“