ONLINE: Dánsko - Nórsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina B)

Prajem pekný večer pri sledovaní textového prenosu z MS v hokeji. Dnes budeme sledovať zápas medzi domácim Dánskom a Nórskom.



Dánsko



Domáci Dáni začali šampionát tromi prehrami po sebe. V úvodnom zápase podľahli výberu USA jasne 0:5. V druhom zápase si to rozdali so silným Švajčiarskom a rovnako tak prehrali. Tento krát dokázali streliť aj góly. Prehrali 2:5. V treťom zápase sa postavili úradujúcim majstrom sveta z Česka a vysoko prehrali 2:7. V ďaľších dvoch zápasoch už začali zbierať body. Najprv zdolali Kazachstán jasne 5:1 a následne zničili Maďarsko 8:2.



Nórsko



Nórsko otvorilo šampionát tesnou prehrou 1:2 s Kazachstanom. V druhom zápase podali výborný výkon proti Česku. V zápase s výberom Radima Rulíka takmer dokázali bodovať. Napokon prehrali opäť tesne 1:2. Zápas proti Nemecku im nevyšiel a prehrali ho jasne 2:5. Proti výberu USA predviedli parádny comeback. Prehrávali 1:5, ale napokon dokázali zápas dotiahnúť až do predĺženia. S USA prehrali 5:6 po predĺžení. Posledný zápas proti Helvétom toho veľa na ľade neukázali a prehrali ho 0:3.