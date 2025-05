Favorit ich aj rozplakal. Slováci v Štokholme spomínajú na výnimočné zápasy proti Kanade

Samuel Hlavaj: Na to stretnutie mám iba najlepšie spomienky, bol to môj prvý zápas na majstrovstvách sveta. Chytať proti Kanade je vždy sviatok. V tom zápase som všetkým ukázal, ale hlavne sebe, že patrím na najvyššiu úroveň.

Adam Sýkora: Spomínam na to veľmi ťažko. Aj keď si poviem, že som už na to zabudol, stále to niekedy vo mne vrie. Chýbali centimetre, mohli sme skórovať a mohli sme byť v semifinále. S ostatnými chalani som sa o tom rozprával a v sobotu môžeme aj tento duel odčiniť. Všetci máme obrovskú motiváciu. Budeme hrať proti najlepším hokejistom sveta a ja sa na to veľmi teším.

Dvorský a spol. siahali na bronz

Podobne trpkú prehru zažili v tom istom roku aj hokejisti do 18 rokov vo Švajčiarsku. Partia okolo útočníka Dalibora Dvorského prechádzala turnajom veľmi dobre.

V skupine obsadili Slováci 3. miesto, vo štvrťfinále narazili na húževnatých Fínov. Vyhrali 3:2 a smerovali do hry o medaily.

Semifinále bolo jasnou záležitosťou USA, Slovákov zdolali presvedčivo 7:1. Súboj o bronz proti Kanade pútal, mladíci spod Tatier chceli vyhrať.