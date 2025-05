Hokejový jackpot a súčasť popkultúry. Crosby je anti-celebrita, ktorá miluje svoj šport

ŠTOKHOLM. Je to ako posledné turné rockovej hviezdy. Kam príde, spôsobuje ošiaľ. Ľudia ho chcú vidieť, chcú sa s ním odfotiť a on to ochotne rád urobí, lebo vie, že podobných príležitostí už nebude veľa.

Sidney Crosby plní na MS v hokeji 2025 rolu ambasádora. Nielen kanadského tímu, ale hokeja celkovo.