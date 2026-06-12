Smutná správa počas majstrovstiev sveta. Zomrel legendárny obranca Brazílie

Brito, brazílsky majster sveta vo futbale z roku 1970, zomrel vo veku 86 rokov. Vo štvrtok večer to uviedol vo vyhlásení Brazílsky futbalový zväz (CBF). Príčinu smrti nezverejnil.
„Brito nás opustil ako jeden z najväčších obrancov v histórii brazílskeho futbalu. Jeho prínos počas MS v roku 1970 k nášmu tretieho titulu zostane navždy v pamäti nás všetkých. Nech je jeho bojovný duch inšpiráciou pre našich hráčov, ktorí budú hrať na MS 2026,“ citovala agentúra DPA prezidenta CBF Samira Xauda.
Brito tvoril spolu s Piazzom dvojicu, ktorá viedla brazílsku obranu počas turnaja v roku 1970. Kým Piazza bol známy svojou technikou, Brito vynikal silou a fyzickou kondíciou. Brito odohral za národný tím 61 zápasov.