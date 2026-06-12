Ronaldo pred šiestym svetovým šampionátom v kariére: Vstupujeme s veľkými ambíciami

Portugalská futbalová reprezentácia odcestovala z Lisabonu na Floridu, kde budú mať zverenci Roberta Martineza tréningovú základňu počas MS 2026.
Ich najväčšia hviezda Cristiano Ronaldo neskrýval pozitívnu náladu pred svojím rekordným šiestym svetovým šampionátom.
„Do turnaja vstupujeme s veľkými ambíciami. Príprava bola veľmi dobrá, aj keď únavná, keďže sme tvrdo trénovali,“ povedal päťnásobný víťaz Zlatej lopty.
Okolo Ronalda sa v uplynulých dňoch objavili obavy, že jeho prítomnosť v základnej zostave zabráni rozkvetu silnej generácie.
Program Portugalska na MS vo futbale 2026
Štyridsaťjedenročný útočník sa v národnom drese gólovo nepresadil v uplynulých troch dueloch, do ktorých nastúpil, čo sa mu stalo prvýkrát od ME 2024.
„Cítim sa veľmi pozitívne. Verím, že všetko pôjde dobre a predvedieme solídne výkony,“ citovala Ronalda agentúra AFP.
Portugalcov čaká prvé vystúpenie na MS v stredu 17. júna o 19.00 SELČ v Houstone proti Konžskej demokratickej republike.
„Najdôležitejšie je dobre začať a zvládnuť prvý zápas. Potom musíme pokračovať aj v tom druhom a treťom,“ dodal kanonier saudskoarabského Al-Nassr FC. Na Martinezov tím čaká v K-skupine ešte Uzbekistan a Kolumbia.