Šatan sa rozhodol, či bude opäť kandidovať na šéfa zväzu. Na Slovensko chce priniesť MS do 20 rokov

Pochvala z niekoľkých strán sa dostala k slovenským organizátorom MS v hokeji do 18 rokov po skončení turnaja.
Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan to vníma ako veľký záväzok a potvrdil, že Slovensko sa bude uchádzať o organizáciu MS do 20 rokov.
Informoval tiež, že sa v lete pokúsi obhájiť mandát, aby mohol viesť slovenský hokej aj naďalej.
Prekonalo to všetky očakávania
Slovensko získalo na MS do 18 rokov strieborné medaily. Okrem športovej stránky však veľmi dobre zvládlo aj tú organizačnú.
„Prekonalo to všetky očakávania, dopadlo to pre nás vynikajúco. Bol za tým nejaký proces a príprava. Chceli sme sa ukázať pred celým svetom ako dobrí organizátori.
A navyše sa ukázalo, že projekt do 18 rokov má zmysel. Zlepšovali sme sa, po troch štvrtých miestach máme medailu. Prešla dlhá doba, kedy sme v tejto kategórii získali kov, takže to hodnotíme to veľmi vysoko,“ povedal Šatan.
Riaditeľ organizačného výboru MS 18 Roman Sýkora si tiež vyslúžil pochvalu nielen zvnútra vedenia, ale najmä od predstaviteľov IIHF i zúčastnených výprav.
„Chcem poďakovať najmä vedeniu SZĽH, že vôbec získalo organizáciu MS. Ja som dostal dôveru ako riaditeľ, bola to pre mňa výzva, ale vďaka ľuďom, ktorí majú pre hokej vášeň, sa nám podarilo zorganizovať dobrý šampionát.
Vytvorili sme veľkú rodinu, mali sme výborné ohlasy. Mali sme tiež výbornú návštevnosť a neprišla jediná výčitka od tímov. Dopadlo to pre nás naozaj výborne," povedal Sýkora.
Návštevnosť na MS v Bratislave a Trenčíne bola celkovo 70.377 divákov.
Pre porovnanie, vlani v USA to bolo 23.391 divákov, v roku 2024 vo Fínsku 52.958, v roku 2023 vo Švajčiarsku 47.097, v Nemecku v roku 2022 prišlo 25.074 divákov, predtým v USA 2021 21.038 a vo Švédsku v roku 2019 36.485 divákov.
Bol to zážitok do konca života
Tréner tímu Martin Dendis zopakoval najmä to, že jeho zverenci boli veľmi súdržní: „Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii, šampionát bol na vysokej úrovni. Mali sme také podmienky, že sme sa mohli sústrediť len na hokej.
Teší ma práca v projekte ktorú sme začali a potom sme pokračovali. Mali sme na začiatku nejakých 60 hokejistov. Do prípravy sme zapojili aj parahokejistov, povedali nám svoje životné príbehy, veľmi nás inšpirovali.
Takisto ako ambasádori MS Marián Hossa a Marián Gáborík nám pomohli cennými radami. Prvý raz sme zdolali Kanadu, prvý raz sme vyhrali skupinu, dostali sa až do finále, kde sme získali po 23 rokoch medailu.
V žiadnom športe som po prehratom zápase nezažil, aby sa nám postavil celý štadión a spieval s nami hymnu. Za to patrí každému jedno veľké ďakujem.
Bol to zážitok do konca života. Som na každého hráča a člena realizačného tímu maximálne hrdý. Ukázali sme, že hokej na Slovensku napreduje a že máme rešpekt aj pred veľkými krajinami.“
VIDEO: Tréner Martin Dendis
Ukázali sme veľké napredovanie
Šatan zdôraznil úspechy, ktoré prišli po založení projektu centralizovanej mládeže do 18 rokov, manažér tímu Branislav Varga doplnil:
„Projekt centralizovanej mládeže neslúži len ako príprava na MS, ale aj ako príprava pre U20 a seniorský hokej. Ide hlavne o to, že v projekte je veľa hráčov, ktorí nedostali šancu hrať medzi mužmi.
A my sme na to, aby sme vytvárali alternatívu pre skupinu hráčov, ktorí chcú hrať aj medzi i v zámorí.
Z projektu sa nám každoročne darí dostávať hráčov na draft aj v spolupráci s klubmi. Z hráčov, ktorí prešli projektom, boli draftovaní trinásti. Teraz dúfam, že sa pridajú ďalší.“
Prezident SZĽH pripomenul, že zväz sa snaží hráčom vytvoriť také podmienky, aby neutekali za lepšími do zahraničia. Chce to zachovať, má dlhodobý plán.
„Projekt centralizovanej prípravy sme zaviedli preto, aby sme zlepšili výsledky. Po šiestich rokoch sme ukázali veľké napredovanie, zmysel to má a my sa z toho tešíme.
Predtým sme vypadli z elitnej kategórie, teraz sme mali tri štvrté miesta a a už aj medailu. Zlepšujeme sa a to očividne. Sú kluby, ktoré pracujú dobre a zlepšili podmienky hráčom, ale sú aj také, ktorým hráči utekajú do zahraničia.
Preto chceme pokračovať v projekte. Lebo nám stúpa počet draftovaných hráčov. Ukazuje nám to zlepšenie.
Tešíme sa z toho, že máme hráčov v NCAA, čísla nám tu budú ešte stúpať. A projekt pripravuje hráčov aj sem,“ dodal Šatan.
Dostali sme viac pochvál zo zahraničia ako doma
Pochvalu organizátorom vyslovil aj člen Medzinárodnej hokejovej federácie Franz Reindl. Ten naznačil, že v prípade záujmu zorganizovať MS do 20 rokov by malo Slovensko veľkú šancu na úspech.
MS v tejto kategórii sa každý druhý rok konajú v zámorí, či že v Európe tiež len každý druhý.
„Dostali sme viac pochvál zo zahraničia ako doma. Veľmi sme sa z toho tešili. Nabádali nás aby sme sa uchádzali o MS do 20 rokov.
Podľa mojich informácií sú do roku 2031 obsadené, ale radi sa o to budeme uchádzať v roku 2032. To je náš plán,“ uviedol Šatan a dodal, že na príprave šampionátu sa chce podieľať opäť ako prezident zväzu.
„Momentálne sa chcem sústrediť na MS, ktoré nás čakajú. Hlavu mám inde, ale v júni bude vypísaný termín pre voľby a ja sa plánujem prihlásiť do súboja o funkciu prezidenta. Chcem pokračovať s týmto tímom ďalej.“
Dodal ešte, že SZĽH pokračuje v rokovaniach s predstaviteľmi vlády, snaha je zlepšiť infraštruktúru viacerých štadiónov a vytvoriť po Trenčíne ďalšiu hokejovú akadémiu.