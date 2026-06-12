Veľký návrat niekdajšieho reprezentanta. Július Hudáček sa vracia do slovenskej ligy

Slovenský hokejista Július Hudáček sa po pôsobení v zahraničí vracia pod Tatry. Bývalý reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu s HK Poprad, ktorý o príchode 37-ročného brankára informoval v piatok na svojom webe.
Hudáček počas svojej kariéry získal tri majstrovské tituly s HC Košice (2009, 2010, 2011) a so slovenskou reprezentáciou sa radoval zo striebornej medaily na MS 2012. Pôsobil aj v Rusku, Švédsku, Česku a Nemecku.
„Príchod Júliusa Hudáčka je pre náš klub obrovskou udalosťou. Získavame slovenského brankára svetových kvalít s obrovskými skúsenosťami z najlepších líg sveta. Sme radi, že sme sa dohodli na dvojročnej zmluve.
Julo je nielen skvelý gólman, ale aj veľká osobnosť, ktorá pomôže nášmu tímu rásť a bude vzorom pre našich mladých hráčov. Jeho prítomnosť v kabíne aj na ľade bude pre nás kľúčová,“ uviedol pre web „kamzíkov“ športový manažér klubu Richard Stehlík.
Hudáček sa chcel po dlhých rokoch v zahraničných ligách vrátiť domov: „Rozhodol som sa pre Poprad, lebo chcem hrať v dobrom klube. Bolo tam viacero faktorov, ktoré to ovplyvnili. Prvým bola rodina, máme tri deti, takže som chcel byť viac s nimi.
Poprad je jeden z najtradičnejších klubov na Slovensku, mám to blízko domov, je tu krásne prostredie a profesionalizmus z každej strany. Vždy som si hovoril, že návrat na sklonku kariéry bude domov a teraz prišiel ten čas. Verím, že tieto dva roky budú pekné pre každého z nás.“