    VIDEO: Slováci nedosiahli na vytúžené zlato. Vo finále proti Švédom skórovali až v závere

    Na snímke šarvátka pred bránkou Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom.
    Na snímke šarvátka pred bránkou Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|2. máj 2026 o 21:29
    Po 23 rokoch získali cenný kov na svetovom šampionáte.

    MS v hokeji U18 2026 - finále

    Slovensko - Švédsko 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

    Góly: 56. Matta (Kazda, Floriš), 57. Šimko (Selič, Kazda) - 6. Sörensson (Palme, Cilthe), 38. Hermansson (Elofsson, Meijer), 51. Andersson (Cilthe, Zirath), 55. Palme (Meijer, Sörensson).

    Rozhodcovia: Heidemann (USA), Ingalls (Kan.) - Knox (Kan.), Urfer (Švaj.), vylúčení: 2:1 na 2 min., navyše: Nordmark (Švéd.) osobný trest do konca stretnutia za hodenie výstroja, presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 6059

    Slovensko: Hrenák – Požgay, Goljer, Botka, Floriš, Kovalčík, Stančík, Bereš – Matta, Šimko, Kazda – Karšay, Válek, Bernát – Potočka, Hybský, Brath – Šramatý, Jakubec, Selič – Tariška

    Švédsko: Törnblom – Gustafsson, Gudmundsson, Liden, Bratt, Palme, Cilthe, Elofsson, Eriksson – Nordmark, Command, Hermansson – Meijer, Sörensson, Bartholdsson – Isaksson, Kim, Nömme – Karlsson, A. Andersson, Zirath

    Slovenskí hokejisti získali na MS v hokeji do 18 rokov 2026 strieborné medaily.

    V sobotnom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2:4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii prvýkrát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní.

    Švédsko bolo v prvom dejstve strelecky aktívnejšie a vyťažilo z toho vedúci gól. Slováci sa „trom korunkám“ herne vyrovnali v prostrednej časti hry. Tutovku mal v druhej dvadsaťminútovke na hokejke Lucian Bernáth, ktorý však vyrovnať nedokázal a švédsky tím vzápätí odskočil v 38. minúte na rozdiel dvoch gólov.

    Ani z úvodného náporu v treťom dejstve slovenskí mladíci neskórovali a zdalo sa, že súper im tretím a následne štvrtým presným zásahom zasadil posledný úder. Slováci však nezložili zbrane a pri hre bez brankára rozpútali tlak na švédsku bránku.

    V priebehu necelej minúty skórovali Ivan Matta s Maximom Šimkom a vypredaný trenčiansky štadión tlačil Slovákov za vyrovnaním. Následne malo mužstvo trénera Martina Dendisa k dispozícii presilovú hru, v nej a ani v záverečných sekundách však už osud finálového súboja nezvrátilo.

    VIDEO: Gól Slovákov na 2:4

    Švédi získali v tejto vekovej kategórii tretie zlato a celkovo šestnásty cenný kov, čo z nich robí druhý najdekorovanejší tím po USA (21 medailí).

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko vo finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    Na snímke zľava Samuel Šramatý zo Slovenska a Vilgot Lidén zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke zľava Lucian Bernát zo Slovenska a Hjalmar Cilthe zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke sprava Šimon Potočka zo Slovenska, Malte Gustafsson zo Švédska a Samuel Karšay zo Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke sprava Zigge Bratt zo Švédska, Matúš Válek zo Slovenska a brankár Kevin Tornblom zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke šarvátka pred bránkou Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

    Slováci majú z MS do 18 rokov tretiu medailu. Prvú získali na MS 1999, kde si vybojovali bronz, v roku 2003 boli strieborní.

    Počas uplynulých troch rokov ani raz neuspeli v súboji o bronz, zakaždým skončili štvrtí.

    Priebeh zápasu

    I. tretina

    Slováci vystrašili svojho súpera hneď v úvode, keď sa Kazdova strela obtrela o žŕdku Törnblomovej bránky. To však bolo na dlho jediné nebezpečenstvo Slovenska v útočnom pásme a väčšinu úvodnej dvadsaťminútovky hrozili Švédi.

    „Tri korunky“ prestrieľali svojho súpera v pomere 13:3 a v šiestej minúte skórovali. Palmeho strelu neudržal brankár Hrenák a puk stojaci na bránkovej čiare dorazil za jeho chrbát Sörensson.

    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko vo finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko vo finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Švédsko mohlo viesť v 13. minúte rozdielom dvoch gólov. V presilovke mal prázdnu bránku pred sebou Zirath, ale nezamieril presne a trafil len bočnú sieť.

    II. tretina

    Autor otváracieho gólu mal príležitosť skórovať hneď v úvodnej minúte prostrednej časti. Poľahky prešiel stredným pásmom, no v zakončení stroskotal na Hrenákovi. Vstup do druhej tretiny bol nervózny na oboch stranách.

    Viackrát sa iskrilo pred brankármi, čo priniesol niekoľko šarvátok. Najväčšiu šancu slovenského tímu mal Tariška v 35. minúte, ale v dobrej pozícii medzi kruhmi netrafil švédsku bránku.

    Zakrátko sa rútili dopredu Karšay s Bernáthom. Druhý menovaný dostal prihrávku, ale zakončenie zlikvidoval betónom Törnblom.

    III. tretina

    Slováci museli dať do tretieho dejstva zvyšok svojich síl. Na začiatku 3. tretiny dokázali Švédov zavrieť v útočnom pásme na viac ako minútu, avšak z tlaku nevyťažili. Domáci výber sa musel následne brániť v oslabení pri vylúčení Goljera a aj zásluhou Hrenáka neinkasoval.

    Na dva góly tak slovenským mladíkom zostávalo približne 11 minút. Švédi však odskočili na 4:0 po góloch Anderssona a Palmeho.

    Slováci ešte rozpútali tlak pri hre bez brankára. Dostali sa na kontakt po góloch Mattu a Šimka, no vyrovnať už nedokázali.

    Hlasy po zápase

    Martin Dendis, tréner SR „18“: „Chcem sa poďakovať každému jednému chalanovi z tímu. Každý odovzdal maximum za Slovensko a spolu vytvorili vynikajúcu partiu. Je to historický okamih. Prvýkrát v histórii MS do 18 rokov sme zdolali Kanadu a potom prvýkrát vyhrali skupinu. Máme radosť aj zo striebra, je to obrovský úspech. Dnes to bolo o jednom góle v zlomových momentoch. Za stavu 0:4 sme stiahli brankára a dali dva góly. Mali sme šance skórovať aj na 3:4. Hráči ukázali charakter, patrí im všetok kredit. Takisto ďakujem aj kolegom z realizačného tímu. Všetci Slováci sú hrdí na tento tím. Celý štadión po zápase hrdo spieval, národ stál za nami. Hráči ukázali, že Slovensko sa dokáže spojiť a že hokej je fenomén.“

    Adam Goljer, obranca a kapitán SR „18“: „Sme radi aj z druhého miesta, no snažili sme sa získať zlato. V úvode nám nepadli góly a za stavu 0:4 sa to už ťažko dobiehalo. Sme jedna veľká partia a rodina. Verím, že náš ročník 2008 pôjde ďaleko.“

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Na snímke zľava traja najlepší hráči Slovenska na turnaji Samuel Hrenák, Adam Goljer a Timothy Kazda.
