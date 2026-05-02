VIDEO: Slováci nedosiahli na vytúžené zlato. Vo finále proti Švédom skórovali až v závere

MS v hokeji U18 2026 - finále
Slovensko - Švédsko 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Góly: 56. Matta (Kazda, Floriš), 57. Šimko (Selič, Kazda) - 6. Sörensson (Palme, Cilthe), 38. Hermansson (Elofsson, Meijer), 51. Andersson (Cilthe, Zirath), 55. Palme (Meijer, Sörensson).
Rozhodcovia: Heidemann (USA), Ingalls (Kan.) - Knox (Kan.), Urfer (Švaj.), vylúčení: 2:1 na 2 min., navyše: Nordmark (Švéd.) osobný trest do konca stretnutia za hodenie výstroja, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 6059
Slovensko: Hrenák – Požgay, Goljer, Botka, Floriš, Kovalčík, Stančík, Bereš – Matta, Šimko, Kazda – Karšay, Válek, Bernát – Potočka, Hybský, Brath – Šramatý, Jakubec, Selič – Tariška
Švédsko: Törnblom – Gustafsson, Gudmundsson, Liden, Bratt, Palme, Cilthe, Elofsson, Eriksson – Nordmark, Command, Hermansson – Meijer, Sörensson, Bartholdsson – Isaksson, Kim, Nömme – Karlsson, A. Andersson, Zirath
Slovenskí hokejisti získali na MS v hokeji do 18 rokov 2026 strieborné medaily.
V sobotnom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2:4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii prvýkrát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní.
Švédsko bolo v prvom dejstve strelecky aktívnejšie a vyťažilo z toho vedúci gól. Slováci sa „trom korunkám“ herne vyrovnali v prostrednej časti hry. Tutovku mal v druhej dvadsaťminútovke na hokejke Lucian Bernáth, ktorý však vyrovnať nedokázal a švédsky tím vzápätí odskočil v 38. minúte na rozdiel dvoch gólov.
Ani z úvodného náporu v treťom dejstve slovenskí mladíci neskórovali a zdalo sa, že súper im tretím a následne štvrtým presným zásahom zasadil posledný úder. Slováci však nezložili zbrane a pri hre bez brankára rozpútali tlak na švédsku bránku.
V priebehu necelej minúty skórovali Ivan Matta s Maximom Šimkom a vypredaný trenčiansky štadión tlačil Slovákov za vyrovnaním. Následne malo mužstvo trénera Martina Dendisa k dispozícii presilovú hru, v nej a ani v záverečných sekundách však už osud finálového súboja nezvrátilo.
VIDEO: Gól Slovákov na 2:4
Švédi získali v tejto vekovej kategórii tretie zlato a celkovo šestnásty cenný kov, čo z nich robí druhý najdekorovanejší tím po USA (21 medailí).
Slováci majú z MS do 18 rokov tretiu medailu. Prvú získali na MS 1999, kde si vybojovali bronz, v roku 2003 boli strieborní.
Počas uplynulých troch rokov ani raz neuspeli v súboji o bronz, zakaždým skončili štvrtí.
Priebeh zápasu
I. tretina
Slováci vystrašili svojho súpera hneď v úvode, keď sa Kazdova strela obtrela o žŕdku Törnblomovej bránky. To však bolo na dlho jediné nebezpečenstvo Slovenska v útočnom pásme a väčšinu úvodnej dvadsaťminútovky hrozili Švédi.
„Tri korunky“ prestrieľali svojho súpera v pomere 13:3 a v šiestej minúte skórovali. Palmeho strelu neudržal brankár Hrenák a puk stojaci na bránkovej čiare dorazil za jeho chrbát Sörensson.
Švédsko mohlo viesť v 13. minúte rozdielom dvoch gólov. V presilovke mal prázdnu bránku pred sebou Zirath, ale nezamieril presne a trafil len bočnú sieť.
II. tretina
Autor otváracieho gólu mal príležitosť skórovať hneď v úvodnej minúte prostrednej časti. Poľahky prešiel stredným pásmom, no v zakončení stroskotal na Hrenákovi. Vstup do druhej tretiny bol nervózny na oboch stranách.
Viackrát sa iskrilo pred brankármi, čo priniesol niekoľko šarvátok. Najväčšiu šancu slovenského tímu mal Tariška v 35. minúte, ale v dobrej pozícii medzi kruhmi netrafil švédsku bránku.
Zakrátko sa rútili dopredu Karšay s Bernáthom. Druhý menovaný dostal prihrávku, ale zakončenie zlikvidoval betónom Törnblom.
III. tretina
Slováci museli dať do tretieho dejstva zvyšok svojich síl. Na začiatku 3. tretiny dokázali Švédov zavrieť v útočnom pásme na viac ako minútu, avšak z tlaku nevyťažili. Domáci výber sa musel následne brániť v oslabení pri vylúčení Goljera a aj zásluhou Hrenáka neinkasoval.
Na dva góly tak slovenským mladíkom zostávalo približne 11 minút. Švédi však odskočili na 4:0 po góloch Anderssona a Palmeho.
Slováci ešte rozpútali tlak pri hre bez brankára. Dostali sa na kontakt po góloch Mattu a Šimka, no vyrovnať už nedokázali.
Hlasy po zápase
Martin Dendis, tréner SR „18“: „Chcem sa poďakovať každému jednému chalanovi z tímu. Každý odovzdal maximum za Slovensko a spolu vytvorili vynikajúcu partiu. Je to historický okamih. Prvýkrát v histórii MS do 18 rokov sme zdolali Kanadu a potom prvýkrát vyhrali skupinu. Máme radosť aj zo striebra, je to obrovský úspech. Dnes to bolo o jednom góle v zlomových momentoch. Za stavu 0:4 sme stiahli brankára a dali dva góly. Mali sme šance skórovať aj na 3:4. Hráči ukázali charakter, patrí im všetok kredit. Takisto ďakujem aj kolegom z realizačného tímu. Všetci Slováci sú hrdí na tento tím. Celý štadión po zápase hrdo spieval, národ stál za nami. Hráči ukázali, že Slovensko sa dokáže spojiť a že hokej je fenomén.“
Adam Goljer, obranca a kapitán SR „18“: „Sme radi aj z druhého miesta, no snažili sme sa získať zlato. V úvode nám nepadli góly a za stavu 0:4 sa to už ťažko dobiehalo. Sme jedna veľká partia a rodina. Verím, že náš ročník 2008 pôjde ďaleko.“
