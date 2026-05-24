    Deň 10 na MS: Lotyši vytiahli aj výhru nad Izraelom a Rakúšania potrebujú zázrak

    Lotyšskí hokejisti pozdravujú fanúšikov po víťazstve nad Veľkou Britániou na MS 2026 v hokeji. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Boris Vanya|24. máj 2026 o 23:52
    Sumár 10. dňa na MS 2026 v hokeji.

    Kto si zahrá vo štvrťfinále a kto sa zachráni? Posledné dva hracie dni skupinovej fázy na majstrovstvách sveta v hokeji sľubujú zaujímavú zápletku.

    V hre sú ešte štyri miestenky do vyraďovacej fázy (po dve v oboch skupinách), na ktoré je ešte sedem adeptov (štyria v áčku a traja v béčku). Ešte jeden tím bude smútiť, v A-skupine už je istý zostupujúci tím Veľkej Británie. 

    V A-skupine sú zatiaľ suverénni Fíni a domáci Švajčiari, Veľká Británia sa lúči s elitnou kategóriou a Maďari sa druhý rok po sebe zachránili.

    Ostatné tímy - Lotyšsko, Rakúsko, Nemecko a USA súperia o postup do štvrťfinále.

    Lotyši vytiahli štatistiky

    V najkomfortnejšej situácii sú Lotyši. V nedeľu zdolali Britov s prehľadom 6:0. Posledný zápas v skupine odohrajú proti Maďarom, ak vyhrajú, niet čo riešiť. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Veľká Británia - Lotyšsko

    Svoj šiesty gól na turnaji strelil lotyšský kapitán Rudolfs Balcers. „Som rád, že moje strely padajú do bránky. Dnes ich mohlo byť aj oveľa viac. Trochu ma to aj hnevalo, ale dôležité bolo naše víťazstvo,“ citovala Balcersa oficiálna stránka šampionátu.

    Brankár Kristers Gudlevskis, ktorý v sobotu zažiaril pri víťazstve nad USA, si pripísal nulu.

    Portál Sportacentars pripomenul, že šlo o tretie najvyššie víťazstvo v elitnej kategórii.

