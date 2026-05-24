Deň 10 na MS: Lotyši vytiahli aj výhru nad Izraelom a Rakúšania potrebujú zázrak

Kto si zahrá vo štvrťfinále a kto sa zachráni? Posledné dva hracie dni skupinovej fázy na majstrovstvách sveta v hokeji sľubujú zaujímavú zápletku.
V hre sú ešte štyri miestenky do vyraďovacej fázy (po dve v oboch skupinách), na ktoré je ešte sedem adeptov (štyria v áčku a traja v béčku). Ešte jeden tím bude smútiť, v A-skupine už je istý zostupujúci tím Veľkej Británie.
V A-skupine sú zatiaľ suverénni Fíni a domáci Švajčiari, Veľká Británia sa lúči s elitnou kategóriou a Maďari sa druhý rok po sebe zachránili.
Ostatné tímy - Lotyšsko, Rakúsko, Nemecko a USA súperia o postup do štvrťfinále.
Lotyši vytiahli štatistiky
V najkomfortnejšej situácii sú Lotyši. V nedeľu zdolali Britov s prehľadom 6:0. Posledný zápas v skupine odohrajú proti Maďarom, ak vyhrajú, niet čo riešiť.
Svoj šiesty gól na turnaji strelil lotyšský kapitán Rudolfs Balcers. „Som rád, že moje strely padajú do bránky. Dnes ich mohlo byť aj oveľa viac. Trochu ma to aj hnevalo, ale dôležité bolo naše víťazstvo,“ citovala Balcersa oficiálna stránka šampionátu.
Brankár Kristers Gudlevskis, ktorý v sobotu zažiaril pri víťazstve nad USA, si pripísal nulu.
Portál Sportacentars pripomenul, že šlo o tretie najvyššie víťazstvo v elitnej kategórii.
Vyšším rozdielom vyhrali Lotyši len pri svojej bronzovej jazde na MS 2023 v Rige a Tampere, keď zdolali Kazachov 7:0 a ešte o gól viac strelili pri svojej premiére medzi elitou v roku 1997 v Tampere Nemcom.
Pre milovníkov štatistík ešte pridáme najvyššie lotyšské víťazstva v histórii, ako ich uvádza web Sportacentars.
Tie sa zrodili na MS C-kategórie v roku 1993 v slovinskom Blede. Lotyši vtedy zdolali Belgicko 26:3, Izrael 32:0 a Južnú Kóreu 27:0.
To boli časy, keď Briti brali zlato
Briti prehrali na MS všetkých šesť zápasov a aj keby v poslednom zdolali Nemcov a bodovo sa dotiahli na Maďarsko, v ich neprospech hovorí vzájomný zápas (0:3).
„Budem úprimný, od začiatku do konca sme hrali naozaj zle. Do posledných dvoch zápasov sme išli s cieľom zabojovať o záchranu, ale strácali sme puk, chýbal nám prehľad aj viac súťaživosti,“ hodnotil britský útočník Liam Kirk.
Veľká Británia môže už len s nostalgiou spomínať na svoju hokejovú zlatú éru, ktorú zažívala v 30. rokoch minulého storočia.
V roku 1936 získala v Garmish-Partenkirchene olympijské zlato a zároveň titul majstrov sveta, na ďalších MS pozbierala dvakrát striebro a raz bronz.
Dlho sa šíril mýtus, že o tieto úspechy sa postarali Kanaďania v britských dresoch. Fakt je, že len jeden z 13 hokejistov zlatého mužstva sa narodil v Kanade, ale zároveň až 11 z nich strávilo aspoň časť kariéry za morom.
Kapitán zlatého tímu z roku 1936 Carl Erhardt mal nemeckých predkov a v 39 rokoch sa stal najstarším hokejistom, ktorý získal olympijské zlato.
Na rozdiel od väčšiny spoluhráčov nikdy nehral v Kanade a hokejové umenie si cibril v Nemecku a vo Švajčiarsku.
Britský hokej ťažil pred druhou svetovou vojnou najmä z boomu budovania ľadových klzísk. Zápasy anglickej a škótskej hokejovej ligy nie zriedkavo sledovalo aj desaťtisíc ľudí.
USA potrebujú dve výhry, Rakúsku stačí jeden zázrak
Nečakane tuhý boj o štvrťfinále čaká Američanov. Proti Maďarom budú chcieť pridať povinné tri body, ale potom ich čaká zápas o všetko proti Rakúšanom.
Tí odštartovali turnaj troma víťazstvami, ale potom trikrát prehrali a v súbojoch proti Švajčiarsku, Nemecku a Fínsku inkasovali dovedna 20 gólov a dali len 4.
„Po prehre s Fínskom potrebujeme zázrak proti Američanom,“ hlásal rakúsky Kurier.
Švajčiarsky tréner Rakúšanov Roger Bader nepostavil do bránky proti krajanom Atteho Tolvanena a dal prednosť Davidovi Kickertovi. Fíni však kontrolovali vývoj a nedovolili senzáciu z Prahy 2024, keď Rakúšania dosiahli svoje jediné víťazstvo nad týmto škandinávskym súperom.
Pri predpokladaných víťazstvách Lotyšov nad Maďarmi a Nemcov nad Britmi musia Rakúšania nad obhajcami titulu vyhrať. Američanom posunú do štvrťfinále dve víťazstvá.
Dáni hazardovali s výsledkom
Dáni síce v úvode zápasu proti Talianom strelili dva góly v priebehu 16 sekúnd, ale potom sa trápili a dovolili súperovi vrátiť sa do zápasu. Taliani vyrovnali na 2:2 a predlžovalo sa.
V pridanom čase hrali Dáni presilovku, ale viac šancí mali paradoxne s elánom hrajúci Taliani. Dánsko napokon vyhralo na nájazdy a Taliani získali aspoň bod.
Ten môže mať pre nich veľkú cenu. Znamená totiž, že v pondelňajšom súboji o záchranu proti Slovincom síce musia vyhrať, ale stačí im aj výhra po predĺžení alebo nájazdoch.
Dáni odohrajú posledný zápas na turnaji v utorok proti Nórom. Tento zápas môže za istých okolností veľmi zaujímať aj slovenských fanúšikov.
Ak Nóri nevezmú v pondelok žiadny bod Čechom, budú potrebovať dva proti Dánom, aby prenikli do štvrťfinále - na úkor jedného z dvojice Slovensko a Švédsko.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body