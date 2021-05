Revolúcia v Slovane. Weiss má medzimeno zázrak, ale nie náhodou

V Slovane Bratislava sa chystá revolúcia, ktorú má spustiť príchod nového trénera Vladimíra Weissa staršieho. V posledných rokoch v Slovane dominovali štedro platení legionári, čo sa môže zmeniť. Posledné kroky manažmentu klubu naznačujú, že väčší priestor dostanú slovenskí mladíci. Jedným z nich je trebárs odchovanec Slovana David Hrnčár (23 r), ktorý sa stal v Zlatých Moravciach kráľom gólových asistencií. Z Nitry prišiel ďalší krídelník Marián Chobot, nedávno reprezentant do 21 rokov.

A dá sa očakávať, že sa Slovan pokúsi vykúpiť najlepších hráčov od domácej konkurencie. Tréner Weiss v Slovane pôsobil už v sezóne 2011/12 a vtedy pod jeho vedením hral aj útočník MILOŠ LAČNÝ. Spolu následne pôsobili aj v kazašskom Kajrate Almaty. Lačný, ktorý dnes hrá v Seredi, hovorí, akým trénerom je Weiss.

V minulosti ste v rozhovore pre SME vyhlásili, že milujete mentalitu trénera Weissa. Prečo? Milujem ju preto, lebo mňa ako hráča uráža, ak spoluhráči nepracujú. Ak nie sú maximalisti, neuvedomujú si vážnosť futbalovej brandže. Máme v úvodzovkách iba deväťdesiat minút na to, aby sme to odmakali a pridali kvalitu. A vybavené. Niektorí to berú tak, ako keby sa išli zabaviť na kolotoč. A Weiss si potrpí na tvrdú prácu. Disciplína, spánok, jedálniček, proste profesionálny prístup. Ak to všetko dáte do trezora a v sobotu ho počas zápasu otvoríte, musí sa to odzrkadliť. Práve to Weiss už dávno pochopil a vyžaduje to.

Mnohí sa Weissa báli a boja. Ako by ste ho opísal vy? Aký je k hráčom? Musíte ho spoznať a pochopíte. Mňa tiež niekto nepozná a škatuľkuje si ma. Ak sa dotyčnému časom otvorím, stanem sa preňho drogou. Tú istú vlastnosť má aj tréner Weiss. Je tvrdý a stále hľadá niečo viac, ako sa dá. A to je vôňa úspechu. Naozaj sa ťažko opisuje, aký je. Musíte to zažiť. Ak ho mám opísať jedným slovom, tak je extra. Aké zmeny od neho v Slovane očakávate? Tréner Weiss má medzimeno zázrak, ale nie náhodou. Má svoju filozofiu a dobre vie, čo robí a čo chce dokázať. Potvrdil to všade. Určite spraví v Slovane zmeny. A ak zatiaľ aj nie, poradí si s tým, čo má. Ale úplne iným štýlom.

Čo je pre Weissa typické? Ja som typické weissovské miloval všetko. Človek to v sebe musí mať. Dajú sa, samozrejme, veci naučiť. Stále tvrdím, že tréner musí byť najmä skvelý človek, psychológ, otec a neviem, čo ešte. Ak si s ním nájdete spoločnú reč a budete mu oddaný, vráti vám to dvakrát viac. Weiss si ako tréner reprezentácie potrpel na bontón. Po jedle nesmel nikto odísť od stola skôr ako hlavný tréner. Hráči musia byť pred každým zápasom oholení. Na čom si ešte potrpel? Jednoznačne na disciplíne, ale to sa už v dnešnej ére učiť nemá. Hráči to už musia mať v sebe. Je zábavné, že ja ešte takéto typy všade okolo vídam. Je to pre mňa až smiešne, že to do niekoho treba vštepiť. Ako si spomínate na obdobie, keď vás viedol? V Slovane som bol iba krátko, ale veľa som sa pri Weissovi naučil. Určite zo mňa spravil lepšieho hráča.

A čo ešte? Pamätám si, ako sme sa prebojovali do Európskej ligy – ako keby to bolo včera. A to najmä vďaka hviezdam, ktoré tam boli. Trebárs hráči ako Filip Šebo, Igor Žofčák, Juraj Halenár, alebo mladší ako Erik Grendel. Aspoň v mojich očiach hviezdami boli. Zažili sme skvelé zápasy, skvelé momenty. Nezabudnem na moje dva góly proti Salzburgu. Všetko to malo chémiu. Aj keď sme vtedy mali ťažkých súperov ako Paríž Saint Germain a nezískali sme veľa bodov. Tréner však mal na úspechu veľký podiel. Aj teraz mu želám, aby bol úspešný.