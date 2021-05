Weiss so Slovanom dobyl Rím, ale skončil za Trnavou. Raz odišiel taxíkom

„Napríklad po jedle nesmie nikto odísť od stola skôr ako hlavný tréner. To je elementárna slušnosť, úcta k šéfovi,“ vravel Weiss v minulosti.

Aspoň tak to platilo, keď bol ešte trénerom slovenskej reprezentácie.

Klub to zatiaľ oficiálne nepotvrdil, Weiss však už rokoval s klubom o zložení realizačného tímu.

Jeho nástupcom by mal byť práve Weiss starší. Je najvážnejším kandidátom.

Veľký motivátor stál za vzostupom slovenského futbalu. S národným tímom postúpil na majstrovstvách sveta 2010 až do osemfinále. Aj to je Vladimír Weiss starší.

Hráčov si získava tým, že sa dokáže vcítiť do ich mysle, dýcha pre nich a oni pre neho. Napumpuje do nich sebavedomie.

„Ivan mi dal takú životnú šancu ako nikto iný. Podržal ma, keď mi bolo najťažšie, keď ma vyhodili z Košíc (v roku 1996, pozn. red.) a tri mesiace som bol nezamestnaný, nevediac, čo ďalej so životom. Rozmýšľal som, že odídem do Rakúska trénovať nejakú dedinu,“ vravel Weiss v minulosti v rozhovore pre SME.

Spojenie so Slovanom je logický ťah. Weiss vlani skončil pri gruzínskej reprezentácii, je voľný.

V Slovane by tak opäť viedol aj svojho syna.

„Pomohlo mi to aj v ďalšej kariére, pretože som mohol pôsobiť v Rusku, kde som naberal ďalšie skúsenosti a stal sa trochu finančne nezávislým,“ vravel Weiss.

Slzy v jeho očiach nie sú pretvárkou. Začalo sa to v Artmedii Petržalka, ktorú senzačne doviedol do Ligy majstrov. V lete 2005 deklasovala v predkole Celtic Glasgow 5:0 a postúpila napriek prehre 0:4 v odvete.

„Ivan ma vtedy vzal do druhej ligy, spolu sme vybojovali najvyššiu súťaž, neskôr mi dal obrovskú dôveru aj ako manažérovi a trénerovi. Dodnes sme ako bratia,“ vysvetľoval Weiss.

Na margo Kmotríka tiež vtedy povedal:

„Svojou robotou sa jednoducho snažím splácať svoj kamarátsky dlh, hoci práca s ním je pomerne ťažká. Ľudia si myslia, že to je ľahké, veď to je Kmotrík, ale nech sa páči, skúste sa k nemu dostať, skúste s ním pracovať, skúste si ho získať. Šancu malo veľa ľudí predo mnou aj po mne.“

So Slovanom vyradil Rím

Weiss bude v inej pozícii ako jeho predchodcovia v Slovane. Nenechá si skákať po hlave, ani hovoriť si do zostavy.

K oponentom vie byť riadne nepríjemný.

Trénerom Slovana sa stal prvýkrát v lete 2011, keď vymenil Karla Jarolíma. A prvý úspech prišiel okamžite.

Koncom augusta pod jeho vedením Slovan vyradil slávny AS Rím. „Milujem Taliansko, jeho kultúru i futbal. Pre mňa sú to dve veľké víťazstvá, ktoré som dosiahol s reprezentáciou nad Talianskom na majstrovstvách sveta a teraz so Slovanom. Obe si vážim rovnako,“ vravel vtedy dojatý Weiss.