Slovák vyzve v prvom kole aj majstra sveta. Nič krajšie sa šípkarovi nemôže stať, vravia

Pavúk je kompletný. Slovenskí šípkari sa dočkali a predstavia sa na prestížnej PDC European Tour na podujatí Slovak Darts Open 2026.
Vďaka tomu, že sa podujatie koná v Bratislave, dostala hostiteľská krajina štyri miestenky. O tie sa bojovalo v kvalifikácii v Podunajských Biskupiciach.
Miestenku na veľké pódium proti svetovej elite si tak vybojovali štyria Slováci - Adrián Dudek, Ján Sliacky, Juraj Holub a Gabriel Varaljay.
Je jasné, že proti Davovi Chisnallovi sa predstaví Adrián Dudek. Juraj Holub vyzve majstra sveta z roku 2018 Roba Crossa.
Známy burlivák Cameron Menzies nastúpi proti Gabrielovi Varaljayovi a Holanďan Niels Zonneveld si zmeria sily s Jánom Sliackym.
Idú si to užívať
"Nič krajšie sa šípkarovi nemôže stať ako hrať na turnaji PDC. Proti Chisnallovi to bude ťažké. Nástupovú pieseň som si vybral Hymn Butterfly. Je rytmická a dúfam, že sa bude ľuďom bude páčiť. Stále neverím tomu, že sa stalo. Idem si to užívať," povedal Dudek.
Varaljaya teší postup na turnaj aj napriek tomu, že má za sebou zlú sezónu. "Využil som svoju prezývku vytrvalosť.
Každý jeden zápas som hral do poslednej šípky. Je to neskutočný pocit. Všetko s tým hralo. Ďakujem všetkým, vďaka komu sa to podarilo zorganizovať," dodal.
VIDEO: Adrián Dudek
Ako ďalej spomenul, teší sa práve na atmosféru, ktorá bude v Incheba Expo Aréna.
"Dúfam, že vyburcujem našich fanúšikov k tomu, aby posunuli nás všetkých štyroch v turnaji. Nad piesňou budem ešte premýšlať. Nemyslel som, že sa mi podarí postúpiť," dodal.
Neuvedomujú si, čo ich čaká
Holub si poradil na ceste za postupom aj s dvomi veľkými menami - Martinom Homolom a Štefanom Hájkom, ktorí boli veľkí kandidáti na postup. O to viac si postup cení.
VIDEO: Gabriel Varaljay
"Žijem v Česku a nikdy som nemohol hrať ich kvalifikáciu na European Tour. Dnes som to hral prvýkrát. Som nesmierne rád, že to vyšlo," uviedol.
Práve Holub si zahrá proti Robovi Crossovi. "Tie kvality sú na jeho strane. Chcem si to užiť, nebudem hovoriť, že na to mám. Budem rád, keď mu zoberiem nejaký leg. Som pripravený, že tam bude plno ľudí," doplnil s tým, že nástupovú pesničku si vyberie neskôr.
VIDEO: Juraj Holub
V Podunajských Biskupiciach postúpil aj domáci šípkar Ján Sliacky. "Bolo to tu super, úžasní hráči. Som rád, že ako domáci postupujem, aj keď so šťastím. Stále si neuvedomujem, čo ma čaká zajtra," spomenul.
Ďalej dodal, že nie je zatiaľ pripravený na to, že za ním budú sedieť tisícky ľudí. "Bol to môj sen, no pripravený nie som. Ale splní sa mi to, aj keď som to nečakal," uzavrel.
VIDEO: Ján Sliacky