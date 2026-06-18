Šípkarska elita na Slovensku. Diváci majú dve možnosti, kde sledovať Slovak Darts Open (TV program)

Od piatka 19. júna do nedele 21. júna 2026 bude Slovensko po prvýkrát v histórii hostiť oficiálny turnaj pod hlavičkou profesionálnej šípkarskej organizácie PDC.
Dejiskom turnaja kategórie European Tour Niké Slovak Darts Open 2026 bude bratislavská Incheba Expo Aréna, kde sa predstaví takmer kompletná svetová šípkarská elita.
Turnaja sa zúčastní celkovo 48 hráčov, pričom minimálne štvornásobnú účasť bude mať aj Slovensko. Ich mená vzídu z internej kvalifikácie, ktorá sa 18. júna odohrá v Bratislave.
Z top 20 rebríčka PDC Order of Merit budú chýbať iba Luke Littler, Luke Humphries a Josh Rock, no diváci sa môžu tešiť na množstvo svetových hviezd.
"Pre slovenské šípky je to historická udalosť a verím, že fanúšikovia zaplnia halu už v piatok, budú povzbudzovať domácich hráčov a potiahnu ich k prvému víťazstvu na oficiálnom turnaji PDC," povedal pre Sportnet promotér František Šulc.
Hracie dni budú pozostávať z dvoch častí - poobedná so začiatkom o 13.00 h a večerná so štartom o 19.00 h.
Všetky zápasy sa hrajú na víťazné legy. Úvodné duely až po štvrťfinále sa hrajú na 6 víťazných legov, semifinále na 7 a finále na 8. Každé z kôl sa hrá vo formáte 501 double-out.
Turnaj odvysiela v Česku a na Slovensku stanica Sport 1. Zápasy budú dostupné aj na streamovacej platforme Voyo.