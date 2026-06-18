Pravidlá, formát, program a výsledky - Slovak Darts Open 2026.

Od 19. do 21. júna privíta šípkarskú elitu bratislavská Incheba Expo Aréna na podujatí prestížnej série PDC European Tour pod názvom Slovak Darts Open 2026.
Turnaja sa zúčastní celkovo 48 hráčov, pričom štvornásobnú účasť bude mať aj Slovensko. Mená Slovákov vzídu z internej kvalifikácie, ktorá sa 18. júna odohrá v Bratislave.
Kvalifikácia
Štartové pole je zostavené z viacerých kvalifikačných vetiev, aby sa zabezpečila kombinácia svetových hviezd a regionálnych talentov:
- Top 16 rebríčka PDC Order of Merit: automatická kvalifikácia do druhého kola v sobotu.
- Top 16 rebríčka ProTour Order of Merit: najvyššie postavení hráči po najlepšej šestnástke PDC Order of Merit.
- Tour Card Holder Qualifier: Merwyn King, Owen Bates, Benjamin Pratnemer, Jim Long, Keane Barry, Tyler Thorpe, Justin Hood, Tom Sykes, Jeffrey De Graaf, Cristo Reyes
- Host Nation Qualifier: 4 miesta pre hráčov zo Slovenska
- Nordic & Baltic Qualifier: Johan Engström
- East Europe Qualifier: Péter Kelemen
Formát a program turnaja
Hracie dni budú pozostávať z dvoch častí - poobedná so začiatkom o 13.00 h a večerná so štartom o 19.00 h.
Všetky zápasy sa hrajú na víťazné legy. Úvodné duely až po štvrťfinále sa hrajú na 6 víťazných legov, semifinále na 7 a finále na 8. Každé z kôl sa hrá vo formáte 501 double-out.
Finančné odmeny
V roku 2026 boli finančné odmeny na turnajoch European Tour výrazne navýšené. Celkovo bude rozdelených 230 000 libier (269 100 eur) nasledovne:
- Víťaz: 35 000 libier (40 950 eur)
- Finalista: 15 000 libier (17 550 eur)
- Semifinalisti: 10 000 libier (11700 eur)
- Štvrťfinalisti: 8 000 libier (9 360 eur)
- Osemfinále: 5 000 libier (5 850 eur)
- Druhé kolo: 3 500 libier (4 095 eur)
- Prvé kolo: 2 000 libier (2 340 eur)
Finančné odmeny sa započítavajú do rebríčkov PDC Order of Merit, ProTour Order of Merit a European Tour Order of Merit (kvalifikácia na majstrovstvá Európy).
Televízne vysielanie
Fanúšikovia môžu sledovať celý turnaj naživo. Slovak Darts Open bude vysielaný na nasledujúcich platformách:
- Medzinárodný živý prenos pre predplatiteľov (s pôvodným komentárom) odvysiela platforma PDC TV.
- Aktuálne výsledky a najzaujímavejšie momenty budú dostupné na sociálnych sieťach kanálov PDC Europe.
- Živé vysielanie všetkých častí turnaja v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku s nemeckým komentárom je dostupné na platforme DAZN.
- Podujatie vysiela na Slovensku televízna stanica Sport 1 a streamovacia služba Voyo
Program a výsledky - Slovak Darts Open 2026
Piatok 19. júna - poobedná časť:
- Justin Hood - Benjamin Pratnemer
- Karel Sedláček - Tyler Thorpe
- Andrew Gilding - Merwyn King
- Kevin Doets - Owen Bates
- Niels Zonneveld - kvalifikant zo Slovenska
- William O'Connor - Jeffrey De Graaf
- Ryan Joyce - Johan Engström
- Dave Chisnall - kvalifikant zo Slovenska
Piatok 19. júna - večerná časť:
- Dirk van Duijvenbode - Madars Razma
- Kim Huybrechts - Keane Barry
- Rob Cross - kvalifikant zo Slovenska
- Daryl Gurney - Jim Long
- Niko Springer - Tom Sykes
- Cameron Menzies - kvalifikant zo Slovenska
- Joe Cullen - Peter Kelemen
- Krzysztof Ratajski - Cristo Reyes
Sobota 20. júna - poobedná časť:
- Mike De Decker - William O'Connor / Jeffrey De Graaf
- Damon Heta - Kevin Doets / Owen Bates
- Wessel Nijman - Justin Hood / Benjamin Pratnemer
- Danny Noppert - Dirk van Duijvenbode / Madars Razma
- Jermaine Wattimena - Dave Chisnall / kvalifikant zo Slovenska
- Chris Dobey - Karel Sedláček / Tyler Thorpe
- Ryan Searle - Kim Huybrechts / Keane Barry
- Luke Woodhouse - Andrew Gilding / Merwyn King
Sobota 20. júna - večerná časť:
- Nathan Aspinall - Daryl Gurney / Jim Long
- Martin Schindler - Niko Springer / Tom Sykes
- Gerwyn Price - Cameron Menzies / kvalifikant zo Slovenska
- Gian van Veen - Rob Cross / kvalifikant zo Slovenska
- Michael van Gerwen - Krzysztof Ratajski / Cristo Reyes
- Jonny Clayton - Ryan Joyce / Johan Engström
- Stephen Bunting - Niels Zonneveld / kvalifikant zo Slovenska
- Ross Smith - Joe Cullen / Peter Kelemen
Nedeľa 21. júna - poobedná časť:
- Osemfinále
Nedeľa 21. júna - večerná časť:
- Štvrťfinále
- Semifinále
- Finále