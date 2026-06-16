Švédsky tím stratil zlato. Okuliar dobre zarobí aj na farme, má šancu dostať sa do NHL?

V sobotu ho vymenili, v pondelok podpísal novú zmluvu. Slovenský hokejista Oliver Okuliar je od uplynulého víkendu hráčom Pittsburghu Penguins.
S klubom NHL podpísal ročnú dvojcestnú zmluvu, na základe ktorej môže nastupovať na farme, ale aj v NHL za prvý tím.
Po vydarenej sezóne vo Švédsku, kde s tímom Skellefteå AIK získal majstrovský titul, dostane druhýkrát v kariére možnosť zabojovať o najlepšiu ligu sveta.
V sezóne 2024/25 bol členom organizácie Floridy Panthers, no celý ročník strávil na farme v Charlotte.
Bude mať Okuliar šancu zahrať si v NHL za Pittsburgh?
Nájde si cestu do NHL, hovoril Ramsay
Odchovanec trenčianskeho hokeja si v mladosti vyskúšal dve sezóny v kanadských juniorkách QMJHL a WHL. Draftom do NHL ale neprešiel.
Neskôr hral vo Fínsku, no do pozornosti hokejovej verejnosti sa dostal vďaka pôsobeniu v Hradci Králové.
Počas dvoch sezón odohral v základnej časti 91 zápasov, v ktorých zaznamenal 74 bodov. Viac ako pol bodu na stretnutie mal aj v play-off.
Rozšírené štatistiky navyše ukázali, že Okuliar bol v Česku nielen nadpriemerný, ale priam špičkový hráč.
Mal veľký vplyv na spoluhráčov, vďaka nepríjemnej hre získaval veľa presiloviek a v tých exceloval.
V sezóne 2022/23 sa s tímom Hradca Králové prebojoval do finále extraligy a pod vedením trénera Craiga Ramsayho sa prvýkrát predstavil aj na majstrovstvách sveta v hokeji.
„Som hrdý na Olivera. Myslím si, že má reálne šance uchytiť sa. Hrá tvrdo, hrá na oboch koncoch klziska, je to dobrý, chytrý hráč so zručnými rukami a dúfam, že bude pokračovať v raste a nájde si cestu, ako si zahrať v NHL," povedal o ňom Ramsay.
Klub Mountfield HK mu poslúžil ako odrazový mostík, v apríli 2024 podpísal zmluvu s Floridou a odišiel do zámoria.
V klube, ktorý patril v tom čase medzi najlepšie v NHL a dvakrát po sebe vyhral Stanleyho pohár, si miesto nedokázal vybojovať.
Sezónu 2024/25 strávil v AHL na farme Panthers. Za Charlotte odohral vrátane play-off 87 zápasov, v ktorých mal 49 bodov. S tímom si zahral finále o Calderov pohár.
Okuliar uplynulý ročník strávil vo Švédsku, kde prišiel po úspešnej anabáze v AHL. Podľa švédskych médií bol s ročným platom 220-tisíc eur najlepšie plateným legionárom klubu.
V základnej časti SHL zaznamenal 29 bodov v 46 zápasoch. Patril medzi najvyťažovanejších a najplatnejších útočníkov tímu.
Svoje majstrovstvo ukázal predovšetkým v play-off. So šiestimi presnými zásahmi sa spolu s ďalšími tromi hráčmi stal najlepším strelcom vyraďovačky.
V produktivite play-off skončil druhý so ziskom 13 bodov (6+7) v 15 stretnutiach. So Skellefteou získal majstrovský titul.
Uznávaný švédsky novinár Uffe Bodin po podpise Okuliara s Pittsburghom napísal, že pre Skellefteu „je to neúspech".
„Stratili zlato v útoku," dodal.
Denník Expressen, ktorý o záujme Pittsburghu o slovenského útočníka informoval ako prvý, uviedol, že hoci Okuliar strávil vo Švédsku iba jeden rok, zanechal tam veľký dojem.
Okuliar sa v nedávno skončenej sezóne predstavil aj na zimnej olympiáde v Miláne a tiež na MS v hokeji vo Švajčiarsku, kde patril medzi najlepších hráčov Slovenska.
„Na číslach Okuliara, ktoré dosiahol vo Švédsku, je určite niečo zaujímavé. Jeho angažovanie je pre Pittsburgh nízke riziko, ktoré môže priniesť veľkú odmenu," uviedla reportérka Kelsey Surmaczová z The Hockey News.
V zmluve mal klauzulu o NHL
Okuliar podpísal s Pittsburghom ročnú dvojcestnú zmluvu, ktorá mu dáva rozdielny plat podľa toho, či bude pôsobiť v NHL alebo na farme v AHL.
V prípade pôsobenia v prvom tíme by si zarobil 850-tisíc dolárov ročne, zatiaľ čo v nižšej súťaži má stanovený základný plat na úrovni 350-tisíc.
Pre porovnanie, útočník Martin Chromiak, ktorý nedávno podpísal novú dvojcestnú zmluvu s Los Angeles, bude v AHL zarábať 150-tisíc dolárov ročne.
Zaujímavosťou kontraktu je aj garantovaná suma 425-tisíc dolárov. Tá predstavuje minimálnu čiastku, ktorú hráč dostane bez ohľadu na to, ako sa počas sezóny presúva medzi NHL a AHL.
V praxi to znamená, že aj keby väčšinu roka strávil na farme, klub mu musí vyplatiť aspoň túto sumu.
Zmluvu, ktorú podpísal pred dvoma rokmi s Floridou, bola na princípe nováčikovského kontraktu.
Počas prípadného pobytu v NHL mu garantovala 775-tisíc a 82,5-tisíc dolárov počas pôsobenia na farme. Vtedy zinkasoval aj 95-tisíc dolárov za podpisový bonus a ďalších 80-tisíc si mohol zarobiť na bonusoch.
Napriek tomu, že Okuliar strávil rok vo Švédsku, Florida stále vlastnila na neho práva v NHL, pretože po skončení nováčikovského kontraktu mal Slovák status RFA (obmedzený voľný hráč). Voľný hráč bez obmedzenia by sa z neho stal po dosiahnutí veku 27 rokov.
Keďže NHL práva na Okuliara stále patrili Floride, jeho návrat do zámoria sa rieši výhradne cez tento klub. V praxi to znamená, že Skellefteå, s ktorou mal podpísanú zmluvu aj na ďalšiu sezónu, za jeho odchod nedostane žiadnu kompenzáciu.
V zmluve so švédskym klubom mal tiež do 15. júna klauzulu, vďaka ktorej mohol odísť v prípade ponuky zmluvy do NHL.
O záujme Pittsburghu vôbec nevedel
Pittsburgh získal Okuliara výmenou za 21-ročného fínskeho obrancu Emila Pieniniemiho, ktorý uplynulú sezónu strávil v AHL a v ECHL.
Okamžitý podpis zmluvy znamená, že Penguins majú o služby Slováka veľký záujem, hoci samotný hráč o tom do víkendu vôbec nevedel.
„Hneď po výmene mali záujem so mnou podpísať zmluvu. Chceli sa korektne dohodnúť, čo ma potešilo. Tým pádom som ani ja nezaváhal. Dohoda nakoniec prebehla rýchlo," vysvetlil Okuliar pre Denník Šport.
Kyle Dubas, generálny manažér Pittsburghu, bol súčasťou tímu Kanady na olympiáde aj na MS v hokeji. Okuliara videl na oboch turnajoch, na viacerých slovenských zápasoch sa zúčastnil osobne.
„Rozprával som sa so všetkými vo vedení. Keď mi povedali, do čoho idem, dávalo mi to zmysel. Viac som sa zhováral s Jasonom Spezzom. Ten ma videl hrať aj v AHL, rovnako ako vo Švédsku," dodal Okuliar.
Šikovný útočník má viacero predpokladov pre úspech v zámorí, napríklad solídnu hru s pukom, dobrý forčeking, orientáciu v tesných priestoroch či produktivitu, no dostať sa do NHL bude náročné aj v novom tíme.
Sezóna
Tím
Liga
Počet zápasov
Body
2022/23
Mountfield HK
TELH
57
41 (16+25)
2023/24
Mountfield HK
TELH
60
47 (24+23)
2024/25
Charlotte Checkers
AHL
87
49 (23+26)
2025/26
Skellefteå AIK
SHL
61
42 (21+21)
Pittsburgh nie je žiadny tím v prestavbe, kde dostávajú priestor mladí hráči. V zostave stále figurujú mená ako Sidney Crosby, Jevgenij Malkin či Chris Letang a Erik Karlsson.
Penguins patrili v uplynulej sezóne medzi najskúsenejšie tímy v lige a hoci sa im predikoval veľmi slabý výsledok, predčili očakávania.
Pod vedením nového trénera Dana Museho obsadili 2. miesto v Metropolitnej divízii. V 1. kole play-off neskôr podľahli Philadelphii (2:4 na zápasy).
Cesta do NHL pre Okuliara nebude ľahká, ale viesť môže už cez prvý dojem. Ten môže urobiť v septembrovom prípravnom kempe, kde bude musieť prehrať hráčov s jednocestnými zmluvami.
„Nesľubovali mi nič, ale povedali mi konkrétne mená hráčov, s ktorými budem bojovať o prvý tím," uviedol Okuliar.
Dodal, že od momentu, aby si zahral s Crosbym v jednom tíme, je ešte veľmi ďaleko. A má pravdu.
Expert The Athletic Josh Yohe, ktorý sleduje dianie v Pittsburghu, v analýze píše, že ak chcú byť Penguins v budúcej sezóne ešte lepší, budú musieť urobiť niekoľko zmien v útoku.
Uvádza, že by mohli vymeniť niektorého z veteránov, druhého centra Tommyho Novaka, ale tiež priviesť zvučné meno, napríklad Masona Marchmenta.
Prvým krokom manažéra Dubasa bolo angažovanie Okuliara.
Keď sa expert Yohe pokúsil zostaviť útok Pittsburghu pre budúci ročník, zostali mu iba dve voľné miesta: ľavé krídlo prvej lajny a pravé krídlo tretej formácie.
Okuliar sa so svojím herným štýlom môže uchádzať o miesto v tzv. „bottom-six", čiže v tretej a štvrtej formácii. Tam však na neho čaká veľká konkurencia.
Podľa Yoheho, ktorý článok uverejnil pred podpisom zmluvy s Okuliarom, majú traja krídelníci zo štyroch v „spodnej šestke" takmer isté miesto v otváracej zostave pre novú sezónu.
Sú nimi Rutger McGroarty, Elmer Söderblom a Avery Hayes. Do predikcie sa vošiel aj Connor Dewar a Justin Brazeau.
„Jedna vec je istá: Pittsburgh bude mať v spodných dvoch formáciách obrovskú hĺbku," dodal Yohe ešte pred príchodom Okuliara.
Do NHL aj cez farmu
Prirodzene sa bude očakávať, že Okuliar začne sezónu na farme v tíme Wilkes-Barre/Scranton Penguins, ktorý sa v tejto sezóne dostal do semifinále play-off AHL.
Podľa vlastných slov a tiež „silného kontraktu" by mal aj tam patriť medzi lídrov. V prípade dobrých výkonov, ktoré už raz v AHL predvádzal, by mohol byť jednou z prvých volieb na povolanie do NHL.
A práve tadiaľto vedie cesta pre Okuliara.
Minimálne jeden zápas za Pittsburgh odohralo vlani až 40 hráčov (bez brankárov), čo bolo najviac v celej NHL. Zo štyridsiatky hokejistov bolo až 25 útočníkov.
Tréner Dan Muse tak prestriedal počas minulej sezóny viac ako dva kompletné útoky.
Z AHL bolo od novembra 2025 povolaných do prvého tímu 14 hráčov, z toho 11 útočníkov.
Hoci štyria z týchto forvardov odohrali iba jeden alebo dva zápasy, šancu v NHL dostali. Medzi nimi boli aj 29-ročný Bokondji Imama či 27-ročný Rafaël Harvey-Pinard.
Z tohto vyplýva pre Okuliara dobrá, ale aj zlá správa: ak dostane šancu, čo je veľmi pravdepodobné, bude ju musieť využiť, lebo na jeho miesto čakajú ďalší.
Ak Okuliar nastúpi v budúcej sezóne za Pittsburgh, stane sa desiatym Slovákom, ktorý si oblečie dres s tučniakom na hrudi.
Poradie
Meno
Obdobie
Zápasy
Body
1.
Tomáš Surový
2002 - 2006
126
59 (27+32)
2.
Miroslav Šatan
2008 - 2009
82
42 (18+24)
3.
Žigmund Pálffy
2005 - 2006
42
42 (11+31)
4.
Marián Hossa
2007 - 2008
32
36 (15+21)
5.
Róbert Döme
1997 - 2000
52
14 (7+7)
6.
Martin Štrbák
2003 - 2004
44
14 (3+11)
7.
Ronald Petrovický
2006 - 2007
34
6 (3+3)
8.
Richard Lintner
2002 - 2003
19
5 (3+2)
9.
Ladislav Karabin
1993 - 1994
9
0 (0+0)
Prvým bol Ladislav Karabin, ktorý si za Penguins zahral už v sezóne 1993/94. Tri sezóny strávil v klube Róbert Döme, štyri Tomáš Surový.
Bod na zápas dokázal nazbierať v sezóne 2005/06 Žigmund Pálffy.
Za Pittsburgh si zahral aj Marián Hossa, ktorý v ročníku 2007/08 prehral vo finále Stanleyho pohára proti Detroitu.
O rok neskôr sa zo slávnej trofeje v drese Penguins naopak radoval Miroslav Šatan. Nateraz je posledným Slovákom, ktorý v klube pôsobil.
Po 17 rokoch to môže zmeniť práve Okuliar.