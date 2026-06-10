Historická udalosť pre slovenské šípky. Príde obľúbenec a možno bude treba aj valašku

Šípky sú športom, ktorý sa v posledných rokoch teší veľkej popularite. Vypredáva arény po celom svete, nevynímajúc hlavné mesto Slovenska.
Vlani sa tisíce fanúšikov bavili na vydarenej exhibícii, no už o pár dní budú môcť sledovať aj vôbec prvý turnaj s profesionálnymi hráčmi u nás.
Od 19. do 21. júna sa v bratislavskej Incheba Expo Aréne premiérovo uskutoční podujatie v rámci prestížnej série turnajov PDC European Tour.
"Pre slovenské šípky je to historická udalosť. Verím, že fanúšikovia zaplnia halu, budú povzbudzovať domácich hráčov a potiahnu ich k prvému víťazstvu na oficiálnom turnaji PDC," hovorí promotér FRANTIŠEK ŠULC.
Mnohí si vás pamätajú ako úspešného reprezentanta v hádzanej. Ako ste sa po skončení aktívnej kariéry dostali práve k šípkam?
Už počas hádzanárskej kariéry boli šípky moja veľká vášeň. Keď som mal voľný čas, tak som hrával, prípadne chodil na turnaje. Po kariére som aj chvíľu rozmýšľal nad tým, aké by bolo super hrať šípky.
Toľko talentu som však nedostal a potom prišli deti a rodina. Už nebolo toľko času na tréning, ale keďže som sa v tom prostredí pohyboval, raz mi zavolal Martin Simonides, či by som mu nepomohol spropagovať šípky.
Spolu s niektorými funkcionármi zo zväzu sme prvýkrát zorganizovali v Šamoríne medzinárodný turnaj pod hlavičkou WDF, a tak sa začalo moje pôsobenie pri steelových slovenských šípkach.
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Už vtedy ste verili, že práve šípky sú ten šport, do ktorého sa oplatí investovať čas a že spôsobí na Slovensku takýto ošiaľ?
Keby som tomu neveril, asi by som do toho nešiel. Pamätám si, že sa nás schádzalo 60-70 hráčov v kultúrnych domoch, ale cítil som, že tento šport má potenciál a že aj v televízii je úžasne populárny.
Skultúrnili sme to, presunuli sa do športových hál, zapracovalo sa na marketingu a za tých sedem-osem rokov sme sa veľmi posunuli. Dnes už máme trošku problémy s kapacitou, lebo na Slovenské poháre chodí 700-800 hráčov.
Mládež nám rastie, takisto aj ženská kategória, čo je veľmi dobré. Nie sme však jediná krajina, v ktorej šípky rastú. Je to celosvetový trend.
Slovensko zatiaľ nemá šípkara, ktorý by mal PDC kartu, a teda status profesionála. Aký je recept na to stať sa profesionálnym hráčom?
Asi ako v každom inom športe je za tým neskutočne veľa hodín tréningu. Samozrejme, dôležitý je talent, ale bez tréningu to nejde. Ten hod treba mať úplne zautomatizovaný a na tej najvyššej úrovni rozhoduje hlava.
Určite je potrebné byť veľmi trpezlivý, pretože šípkar si prechádza rôznymi fázami. Treba chodiť na domáce aj medzinárodné turnaje a zbierať skúsenosti. Verím, že v blízkej dobe sa aj my dočkáme držiteľa karty.
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Kto by ním mohol byť? Kto má najväčšie predpoklady?
To je veľmi ťažké povedať. Za to obdobie, čo som pri šípkach, som videl veľa hráčov, ktorí mali dobre našliapnuté. Šípky sú však často kruté v tom, že aj keď človek trénuje veľmi veľa, môže hrať horšie.
Nie je to vzpieranie alebo šprint, že človek spáva v posilňovni a je silnejší. V šípkach je to trochu zložitejšie. Z mladých hráčov možno spomenúť Martina Homolu alebo Mateja Čverhu, no čaká ich dlhá cesta.
Od 19. do 21. júna sa v Bratislave prvýkrát uskutoční turnaj v rámci PDC European Tour. Aké náročné je zorganizovať takéto podujatie?
Všetko sa to začalo už pred trištvrte rokom. Samozrejme, teraz je to intenzívnejšie, keďže sa všetko pripravuje a dva dni pred prvým hracím dňom sa v Incheba Expo Aréne začne všetko stavať.
Tých povinností je veľa, ale mám šikovný tím a verím, že to zvládneme. Zvládli sme už vlaňajšiu exhibíciu a teraz je to jednoduchšie v tom, že výstavbu pódia (kamery, svetlá a pod.) má na starosti PDC.
Bola práve exhibícia niečím, čo presvedčilo PDC (Professional Darts Corporation), že sa oplatí rozšíriť kalendár a zavítať na Slovensko?
Exhibícia určite bola spúšťačom a kľúčovým krokom, prečo sa teraz bavíme o turnaji European Tour. Predchádzalo tomu niekoľko kôl rokovaní, ale som veľmi rád, že sa to napokon podarilo.
Ja som si dokonca so šéfom PDC Mattom Porterom písal o tom, či nerozmýšľa o zaradení jedného z večerov Premier League do Bratislavy, no šéf PDC Europe Werner von Moltke mi povedal, že to je ešte veľké sústo.
Osem doterajších turnajov European Tour prinieslo osem rôznych víťazov. Čím to je, že sú tieto turnaje také nepredvídateľné?
Svetová špička je veľmi široká a hráči sú schopní hrať priemer nad 100 bodov na tri šípky. Samozrejme, tí najlepší majú konštantnejšiu hru, ale v zápasoch na šesť víťazných legov sa môže stať čokoľvek.
Naposledy zvíťazil v Kieli Luke Woodhouse, ktorý je v rebríčku na hranici top 20. Keď mu však vyjde deň a napríklad Michael van Gerwen minie zopár pokusov na double, môže sa zrodiť prekvapenie.
Je pre divákov pripravený aj sprievodný program?
Naše podujatie bude špecifické tým, že vďaka generálnemu partnerovi Niké budeme mať fanzónu, čo nebýva príliš časté. Budú tam rôzne atrakcie a aktivity pre fanúšikov, najmä medzi hracími časťami.
Pozývame tak všetkých fanúšikov šípok, ktorí už majú alebo si plánujú zakúpiť vstupenky, aby prišli skôr a užili si aj sprievodný program. Budú tam veľké terče a ďalšie zaujímavé atrakcie.
Môžu sa stretnúť aj so známymi osobnosťami? Na exhibícii boli Petra Vlhová, Marián Gáborík a tento raz má prísť aj Dávid Hancko.
Áno, sú to fanúšikovia šípok a chystajú sa prísť na naše podujatie. Spomeniem aj Lukáša Haraslína či zabávačov Dana Dangla a Marcela Forgáča.
Som rád, že moderátorom bude opäť Slavo Jurko, ktorý počas exhibície pomohol vytvoriť skvelú atmosféru. Verím, že aj tentokrát sa bude fandiť a spievať. Hlavné časti sú takmer vypredané, čo je na prvý rok skvelé.
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Poznáme už zoznam šípkarov, ktorí prídu do Bratislavy. Chýbajú síce prví dvaja muži rebríčka, no celkovo asi môžete byť spokojný.
Musíme oželieť dvoch Lukeov - Littlera a Humphriesa. Littler sa viac-menej zameriava už len na tie veľké turnaje a v prípade Humphriesa zrejme zavážilo to, že hneď potom vo štvrtok sa hrá World Series v New Yorku.
Z top 20 chýba ešte Josh Rock, ale okrem nich k nám zavíta kompletná špička. Navyše, prihlásený je aj hráč, ktorý je mimoriadne obľúbený a iba sporadicky cestuje mimo Britských ostrovov - Gary Anderson.
Pôvodne som plánoval, že by som ho prišiel osobne pozvať. Nevyšlo mi to, ale o to som radšej, že sa dvojnásobný majster sveta a veľký sympaťák chystá na Slovensko. V Česku na to zatiaľ čakajú.
Na koho okrem Andersona sa ešte tešíte? Máte obľúbených hráčov?
Momentálne nemám nejakého favorita. Svojho času bol mojím obľúbencom Adrian Lewis, ktorý takisto dvakrát vyhral MS, no potom z rôznych dôvodov stratil formu a dnes ani nepôsobí na profesionálnom okruhu.
Zo súčasných hráčov je mi sympatický Jonny Clayton a postupne som si obľúbil aj Gerwyna Pricea, ktorý bol dlho takým zlým chlapcom. Občas to preháňal s oslavami, gestami, ale mám pocit, že našiel zlatú strednú cestu.
Finále Anderson - Price by bolo skvelé, hoci by to nemuselo prebiehať ako vo finále Grand Slam of Darts v roku 2018, kde mali tú pamätnú roztržku, o ktorej sa následne dlho hovorilo.
Zaujímavým menom je Damon Heta, ktorý prispôsobuje svoj nástup miestu, kde hrá. Akú nástupovú pesničku by ste mu odporučili?
Uvidíme. Je možné, že takáto požiadavka príde. Máme pekné ľudovky, takže možno nejaká Dzivočka alebo Hej, Sokoly! Dali by sme mu nejaké možnosti, z ktorých by si sám vybral. A možno mu dáme do ruky valašku.
Slovensko bude mať štvornásobné zastúpenie, pričom kvalifikácia sa odohrá iba deň pred podujatím. Komu by ste dopriali postup?
Je to veľmi ťažké, pretože so všetkými tými chalanmi sa poznám. Keby som mal povedať smerom do budúcnosti, tak by som bol rád, keby sa podarilo kvalifikovať Matejovi Čverhovi a Martinovi Homolovi.
Sú to mladí chalani, pre ktorých by to bola fantastická skúsenosť. Na druhej strane, je veľa ďalších chalanov, ktorí by si to zaslúžili. Veľa bude záležať na žrebe, keďže nebudú žiadne nasadenia.
Môže sa teda stať, že v jednej časti pavúka sa stretnú všetci hráči z Niké Dart ligy, čo je naša špička a v spodnej časti môžu byť hráči z druhého sledu. Bude to nevyspytateľné, až kruté.
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Partnerom podujatia je stávková spoločnosť Niké, ktorá už vypísala kurzy na celkové víťazstvo vybraných hráčov. Na koho by ste si stavili?
Už sme sa rozprávali o tom, že predošlé turnaje mali vždy iného víťaza, takže je to veľmi ľahká otázka. Keď mám dať tip, tak ostanem pri tom, čo som si zaprial – finále Gerwyn Price - Gary Anderson. A výsledok? 6:8.
Na záver, čo by ste odkázali ľuďom, ktorí možno ešte zvažujú, či majú prísť do Bratislavy? Prečo by si mali kúpiť lístky?
Pre slovenské šípky je to historická udalosť a verím, že fanúšikovia zaplnia halu už v piatok, budú povzbudzovať domácich hráčov a potiahnu ich k prvému víťazstvu na oficiálnom turnaji PDC.
A tým ľuďom, ktorí ešte rozmýšľajú môžem povedať, že to bude zážitok. Po vlaňajšej exhibícii som dostal množstvo správ od ľudí, ktorí predtým neboli na šípkach, no očarila ich skvelá atmosféra.
Vrelo odporúčam si to vyskúšať, zažiť atmosféru turnaja PDC European Tour a som presvedčený, že potom sa každý rok budete chcieť vracať.