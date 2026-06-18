Vymenil dlh za terč a stal sa hviezdou. Sedláček: Ani som nevedel, ako sa počíta skóre

Keď prišiel na slovenskú kvalifikáciu do podniku v Podunajských Biskupiciach v Bratislave, viacerí účastníci sa s ním chceli fotiť.
KAREL SEDLÁČEK je najlepším českým šípkarom, jedným z dvoch, ktorý je držiteľom prestížnej PDC Tour Card.
Čech sa predstaví aj na podujatí Slovak Darts Open 2026 v rámci PDC European Tour, ktoré sa koná v Bratislave.
Ešte pred štartom podujatia bol hosťom nášho Sportnet podcastu, kde opísal, ako sa spája so Slovenskom, ako sa dostal k šípkam či ako vníma najväčšiu hviezdu Lukea Littlera.
Ako sa vám páči na Slovensku? Ste tu po dlhej dobe?
Ahoj, ďakujem za opýtanie. Na Slovensko sa vraciam vždy strašne rád, pretože tu mám množstvo známych. Narodil som sa v Československu a stále sa tu medzi svojimi cítim veľmi dobre a cítim aj veľkú podporu od domácich.
Naposledy som tu bol asi pred tromi rokmi v Topoľčanoch na majstrovstvách republiky, kde ma Ferko (František Šulc, pozn.) pozval na malú exhibíciu.
VIDEO: Rozhovor s Karlom Sedláčkom
Máš nejaké obľúbené mesto na Slovensku, kam sa rád vraciate?
Kedysi sme tu dosť hrávali ligu za Tojito Dixi Bratislava a chodili sme napríklad do Nitry, ktorú som mal veľmi rád.
Prakticky sme prešli celé Slovensko, takže nič vyhranené nemám, ale v minulosti som sem chodil aj pracovne, hlavne okolo Martina.
Spomínali ste, že šípky hráš už takmer 30 rokov, približne od svojich 15 rokov. Ako to celé vzniklo?
Bola to neskutočná náhoda. Mal som kamaráta, ktorý mal doma sisalový terč a šípky, a zhodou okolností mi dlhoval asi 50 korún. Keď som tie peniaze pýtal späť, povedal, že ich nemá, ale ponúkol mi ten terč.
Najprv som nevedel, čo s tým budem robiť, ale nakoniec som si ho vzal. Cez leto ležal pod posteľou, lebo sme hrali futbal a trávili čas vonku. Keď sa však pokazilo počasie, vytiahol som ho a začal doň hádzať.
Spočiatku som ani nevedel, ako sa počítajú násobky, len som sa snažil triafať jedno miesto. Postupne ma to chytilo, začal som si písať výsledky do zošita a pridala sa aj rodina – súrodenci a otec. Takže to bola v podstate takáto náhoda.
Kedy prišiel ten moment, že ste sa stali profesionálom?
Úplným profesionálom som sa stal, myslím, v roku 2019, keď som vyhral kartu. Predtým som bol dvakrát na majstrovstvách sveta organizácie WDF v Lakeside, čo bolo v tej dobe úžasné.
Keď som v roku 2005 alebo 2006 videl v Lakeside hrať Krzysztofa Ratajského, ktorého som poznal z turnajov, povedal som si, že by som si tam chcel raz zahrať aj ja.
Trvalo to asi sedem rokov a podarilo sa mi to. Na turnajoch World Trophy ma vtedy prijali hráči ako Daryl Fitton či Tony O'Shea takmer ako „nevlastného syna“.
Neskôr som bol v Alexandra Palace (Ally Pally) ako fanúšik, videl som víťazné štvrťfinále Phila Taylora a vtedy som kamarátovi povedal, že nabudúce sa tam vrátim už len ako hráč. O rok neskôr som vyhral kvalifikáciu v Maďarsku a naozaj som sa tam ako hráč dostal.
Vyhrali ste už aj zápas na majstrovstvách sveta. Čím je Alexandra Palace v Londýne taký magický?
Je to pre hráčov neskutočne ikonické miesto, až z toho mám zimomriavky. Je to obrovská stavba na kopci. Pre každého hráča je to absolútny vrchol sezóny a kariéry.
Dnes je to už aj finančne veľmi dobre ohodnotené. Aj keď mi to po viacerých účastiach možno trochu zovšednelo, stále je to ten „strop“, kam sa hráč môže dostať.
Po minulých majstrovstvách ste zverejnili fotku, ako idete hneď po prehratom zápase do práce. Je aj toto realita profesionálnych šípok?
U niektorých hráčov určite áno. Ja mám svoju vlastnú firmičku, ktorú som vybudoval, hoci jej teraz venujem minimum času, možno dve hodiny týždenne. Mám tam ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť.
Doma máme aj dom, prácu okolo neho, sliepky, prepelice a nového psíka, takže toho času je málo.
Pre mnohých hráčov však platí, že sa vrátia z turnajov a musia ísť do práce, hoci pri súčasnom nabitom programe (Players Championship cez týždeň, European Tour cez víkendy) už v podstate nie je možné mať normálny pracovný úväzok.
Nalietate tisíce kilometrov. Cestujete sám alebo vás sprevádza rodina?
Do Anglicka lietam v 99 percent prípadov sám z Prahy. Adam (Gawlas) to má bližšie do Krakova, tak lieta odtiaľ. Mám však šťastie, že na niektoré turnaje European Tour, ktoré sú v dojazdovej vzdialenosti, môžem vziať rodinu. Moje dcéry sú najväčšie fanúšičky, veľmi to prežívajú a po prehrách sú schopné aj pol hodiny plakať.
S Adamom Gawlasom ste na Svetovom pohári tímov skončili v osemfinále po prehre 6:8 s Nemeckom. V skupine ste vyhrali všetko. Ako by ste ten turnaj zhodnotili?
Ten turnaj milujem, vždy som mal rád tímy a bol som v nich úspešný ešte predtým, než som prerazil v individuálnej kariére. Očakávania po žrebe boli vysoké, ale v zápasoch na štyri víťazné legy pod veľkým tlakom sa môže stať čokoľvek.
Po postupe zo skupiny sme dostali Nemcov a ja som sa na ten zápas tešil, mal som nevyrovnané účty s Martinom Schindlerom. Bohužiaľ nám utiekol začiatok kvôli nepremeneným doublom.
Potom sme spustili stíhaciu jazdu, cítil som, že súper znervóznel, ale nepodarilo sa nám vyrovnať na 7:7. Odviedli sme však kus dobrej práce a vládne spokojnosť.
Sú majstrovstvá sveta v Ally Pally tým najväčším úspechom?
Áno, je to vrchol sezóny a najväčší cieľ pre každého šípkarov. Mám k tomu miestu obrovský rešpekt a vždy som napätý, keď prechádzam tými zákulisnými chodbami na rozhovory alebo do hráčskej miestnosti. Má to neskutočné kúzlo.
Čo hovoríte na slovenskú šípkovú scénu?
Sledujem to a oceňujem mladých chalanov, ktorí chodia na Development Tour alebo Challenge Tour. Za posledných päť-šesť rokov nastal na Slovensku raketový posun.
Fero do toho šliape a aj vďaka partnerovi ako je Nike sú tu skvelé možnosti. Verím, že nebude trvať dlho a nejaký slovenský hráč získa profesionálnu kartu. Je to len otázka času.
Pýtali sa vás iní hráči na tento turnaj v Bratislave?
Pýtajú sa skôr okrajovo. Pre nich je to nové miesto, ale život hráča je väčšinou len o pendlovaní medzi letiskom, halou a hotelom, takže na spoznávanie mesta nie je priestor. Je to škoda, lebo tie miesta sú krásne.
Ako vnímate psychiku v šípkach? Máte nejaké špeciálne cviky?
Psychika hrá neuveriteľnú rolu. Skladá sa to z talentu, tréningu a práve psychiky. Ja nie som extra talent, všetko mám vydreté a tréning ma stále baví. Najlepší tréning je možnosť hrať s top hráčmi, ktorí vás ťahajú nahor.
Čo sa týka psychiky, som v kontakte s mentálnym koučom. Dôležité je vedieť sa na pódiu uzavrieť, nevnímať napríklad pískajúcich fanúšikov a sústrediť sa len na terč. Keď sa vám darí od začiatku, sebavedomie rastie, ak nie, prichádza útlm.
Kto je váš najobľúbenejší hráč, s ktorým sa vám dobre hrá alebo sa s ním rád stretávate?
Mám rád v podstate všetkých. Moja angličtina síce nie je na romány, ale za tie roky som sa do toho dostal, čo je dôležité, aby človek nemusel riešiť organizačné veci a mohol sa sústrediť na hru.
Veľmi rád mám Lukea Humphriesa, ktorý sa ma vždy prvý opýta na rodinu, čo ma pri takejto kapacite hreje pri srdci. Skvelý vzťah mám aj s Johnnym Claytonom či Robom Crossom.
Naopak, Michael van Gerwen (MVG) si okolo seba tvorí takú neprístupnú auru a niekedy má problém vás aj pozdraviť, hoci na exhibíciách je vysmiaty.
A čo napríklad Luke Littler?
Bol som s ním prednedávnom na troch exhibíciách v Škótsku. Na exhibícii je úplne iný, usmievavý, a hoci sa poriadne ani nerozhádže, príde k terču a zavrie deviatku.
Je neuveriteľné, čo dokáže, a posunul tento šport na iný level. V Anglicku už dnes mladí chlapci nechcú byť ako Beckham, chcú byť ako Littler.