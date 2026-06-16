Geniálny chemik z Harvardu sa nebál vymeniť hviezdu. Odmietol Apple a vyskladal tím šampiónov

Keď hokejový tím Carolina Hurricanes získal v roku 2006 svoj prvý Stanley Cup, Eric Tulsky pracoval ako vedec v oblasti nanotechnológií.
Keď ho Hurricanes vyhrali v roku 2026, rovnaký muž zdvihol slávny pohár nad hlavu ako generálny manažér.
Z geniálneho odborníka s titulom v oblasti chémie a fyziky z Harvardu a prestížnym doktorátom z Kalifornskej univerzity v Berkeley sa stal jedinečný prípad vo svete hokejového biznisu.
Uznávaný chemik, ktorý drží 27 amerických patentov, ukázal nový spôsob, ako viesť klub NHL.
Už ako dieťa miloval matematiku a knihy. Vyrastal v rodine akademikov a jeho otec bol investigatívny novinár a držiteľ Pulitzerovej ceny.
Mladý Eric bol v škole vždy popredu a nad ostatnými vynikal.
Popri tom všetkom ho však bavil aj šport. Aktívne sa síce venoval akurát tak šachu, ale vyrastal na všetkých kluboch z Philadelphie.
V bejzbale fandil Phillies, v americkom futbale Eagles a sledoval aj hokej. Ten ho začal zaujímať viac počas štúdia v Berkeley pod vplyvom dvoch spolužiakov z Minnesoty.
Odmietol Apple a išiel do Caroliny
Ako fanúšik začal písať blog pre Broad Street Hockey, v ktorom sa venoval svojmu obľúbenému klubu NHL – Flyers.
Z fanúšikovských pohľadov a komentárov sa stali komplexné články. Sám si vyvinul program, ktorý mu zbieral potrebné dáta a tie komponoval do svojich analýz.
Do svojho pohľadu na hokej vnášal svoje profesionálne zručnosti. Venoval sa pokročilým štatistikám a dátam.
Na sociálnu sieť napísal: „Dokážem pochopiť, že ľudia štandardne veria viac tímom NHL ako náhodným blogerom.“
On ako jeden z náhodných blogerov pred 15 rokmi analyzoval to, čo dnes už patrí medzi všeobecné poznatky pre expertov na hokejové dáta. On však patril k priekopníkom a predbehol dobu.
Internetová komunita ho nazývala nerdom a on sa stále posúval. Založil si stránku s názvom NHL Numbers, prezentoval na športových konferenciách a jeho prehľad si všimli aj kluby profiligy.
V istom bode sa ocitol na križovatke. Mal ponuku pracovať v spoločnosti Apple a v tom sa mu ozvali aj z Caroliny. Vybral si hokej a stal sa jediným analytikom v mužstve. Stále pracoval len na diaľku z Kalifornie.
Múdrosť, ktorá je v hokeji zriedkavá
Postupne však rástol a získaval vyššie pozície.
Začal ako analytik, potom sa stal šéfom všetkých analytikov v klube, pokračoval ako viceprezident hokejových operácií a neskôr sa stal asistentom generálneho manažéra.
Potom absolvoval pohovory na manažérsku pozíciu v Chicagu aj v Pittsburghu, ale ostal v Caroline, kde sa po rezignácii Dona Wadella stal generálnym manažérom.
Hráči o ňom vtedy stále veľa nevedeli.
„Vedel som len to, že je extrémne múdry. A to je v hokejovom svete niekedy zriedkavé,“ povedal útočník Seth Jarvis.
Dnes už o ňom v mužstve hovoria ako o géniovi.
V NHL sa Tulsky stal vôbec prvým s podobným vzdelaním a expertízou, ktorý sa dostal na pozíciu generálneho manažéra.
V klube implikoval svoje poznatky. Založil analytické oddelenie, do ktorého hľadal úspešných dátových analytikov a dokonca aj expertov v oblasti neurovedy. Vedecké oblasti dokázal prepájať s hokejom.
Zdá sa, že jeho prístup funguje. Z Caroliny vybudoval mužstvo, ktoré už niekoľko rokov za sebou postupuje v play-off ďaleko.
Odkedy bol asistentom manažéra, Carolina šesťkrát za sebou postúpila minimálne cez prvé kolo a trikrát došla až do konferenčného finále.
Vrchol nastal tento rok, keď ako generálny manažér zdvihol nad hlavu Stanley Cup.
Rantanena sa nezľakol
50-ročný rodák z Michiganu dokázal premeniť dobre hrajúce, ale starnúce mužstvo na mladšie, hlbšie a talentovanejšie.
Nebola to však jednoduchá a bezchybná cesta. Zrejme najväčšia výzva prišla v mene Mikka Rantanena.
O Caroline sa dlho hovorilo ako o mužstve, ktorému k veľkému úspechu chýba len veľká hviezda. Tulsky ju priviedol.
V januári 2025 získal z Colorada hviezdneho Rantanena vo výmene, ktorá zahŕňala aj Martina Nečasa.
Ako však vyšlo najavo, fínsky útočník v Raleighu nechcel zostať. Vedeniu mužstva oznámil, že v lete s nimi nepredĺži zmluvu.
V klube vydržal len 13 zápasov, počas ktorých nazbieral šesť bodov.
Tulsky sa rozhodol vyťažiť z nepriaznivej situácie maximum. Opatrnejší manažér by si zrejme Rantanena ponechal, dúfal v úspešné play-off a potom by ho nechal ísť.
To však nebol prípad Tulského. Ten aj so svojím tímom uplatnil zaužívané metódy a pripravil výmenu s Dallasom. Rantanen odišiel, ale vytvoril tým priestor na transformáciu a posilnenie mužstva.
Dve výmeny Rantanena mali viaceré následky:
- Príchod Taylora Halla - strelil víťazný gól vo finále Stanley Cupu a získal 19 bodov v play-off
- Príchod Logana Stankovena - strelil najviac gólov Caroliny v play-off (11)
- Zisk obrancu K'Andreho Millera, na ktorého využili draftovú voľbu od Dallasu - patril k najlepším bekom mužstva
- Podpis zmluvy s Nikolajom Ehlersom, ktorého si mohli dovoliť, keďže nepodpísali Guentzela, Rantanena ani Nečasa - Ehlers mal vo finálovej sérii deväť bodov
Brind'Amour by ho zlomil na polovicu
Tulského expertíza sa pretavila aj na hernom štýle Caroliny.
Pokročilé štatistiky v hokeji často zobrazujú práve to, ktoré mužstvo má nad zápasom kontrolu, tvorí si viac šancí, má viac striel či očakávaných gólov.
Práve takéto dominantné mužstvo chcel vybudovať.
Treba na to dobrý herný systém a súlad medzi pevnou defenzívou a aktívnou ofenzívou. Tulsky na to dbal a pri hre Caroliny to bolo zrejmé.
Canes mali pravidelne viac streleckých pokusov či šancí, čo na konci prinieslo aj viac gólov.
Tulsky to dokázal v spolupráci s hlavným trénerom, aj keď títo dvaja muži pôsobia trochu ako protiklady.
Brind'Amour priniesol motiváciu, dôraz na detaily, tímovosť a blízke vzťahy v kabíne. Tulsky zase ukázal, ako pracovať s dostupnými zdrojmi, a zdôraznil, na čo pozerať pri akvizíciách hráčov.
Brind'Amour je stále fyzicky veľmi silný, vypracovaný, zatiaľ čo Tulsky má útlu postavu a hokej nikdy nehral.
Všetko sa to skĺbilo a konečne prinieslo aj úspech.
„Vzájomne sa veľmi dobre dopĺňajú, a to je na tom najlepšie. Tulsky je skvelý s číslami, Roddy (Brind'Amour) tu zase hral a teraz tu trénuje,“ povedal útočník Jarvis.
„Avšak pri všetkej úcte k Erikovi, Roddy by ho asi zlomil na polovicu, ak by chcel. Nehovorím však, že by to spravil.“
Obaja sa však neboja byť agresívni. Tulsky v prístupe k výmenám a podpisom, Brind'Amour pri vštepovaní herného štýlu.
„Najviac ma na ňom udivuje jeho ochota pochopiť môj svet. Vždy sa pýta otázky, aby naozaj porozumel tomu, ako premýšľame a prečo je to tak,“ hovoril o manažérovi mužstva tréner.
V športe je odmena lepšia ako v chémii
Tulsky môže vďaka svojim schopnostiam vyzerať ako čudák.
„Niektorí si možno myslia, že viem, ako používať tabuľky, ale neviem, ako sa rozprávať s ľuďmi. Keď ma však trochu spoznáte, zistíte, že to tak vôbec nie je,“ vravel Američan.
Eric Tulsky píše jedinečný príbeh, ktorý v NHL nemá obdobu.
Jeho cesta sa však ukázala ako úspešná a meno má už aj na Stanley Cupe.
„Nikdy by som si nebol pomyslel, že tu skončím. Stále úplne nerozumiem tomu, čo sa stalo, ale som z toho nadšený,“ hovoril po triumfe vo Vegas.
„Myslím si, že každý tím je iný. Nedá sa len tak skopírovať to, čo spravili inde. Spravili sme to, čo fungovalo nám a prinieslo nás to tam, kde sme chceli byť.“
Hokejový fanúšik a úspešný vedec si získal celú Karolínu. S odvahou, energiou a potrebnou agresivitou ukázal, že aj vedecké poznatky majú využitie v športe.
Tulsky vyskladal tím, ktorý odohral dominantné play-off: 16 výhier, tri prehry a najlepšia úspešnosť od roku 1988.
A to pod vedením muža, ktorý nikdy nehral hokej.
„V chémii musím premýšľať nad tým, ako niečo môže fungovať, a mojou odmenou je to, že to funguje. V športe je odmenou víťazstvo a to je ešte väčšia zábava,“ povedal víťaz Stanley Cupu.