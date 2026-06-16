Geniálny chemik z Harvardu sa nebál vymeniť hviezdu. Odmietol Apple a vyskladal tím šampiónov

Carolina Hurricanes získala Stanley Cup.
Fotogaléria (31)
Carolina Hurricanes získala Stanley Cup. (Autor: TASR/AP)
Samuel Grega|16. jún 2026 o 17:40
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Príbeh generálneho manažéra Caroliny Hurricanes.

Keď hokejový tím Carolina Hurricanes získal v roku 2006 svoj prvý Stanley Cup, Eric Tulsky pracoval ako vedec v oblasti nanotechnológií.

Keď ho Hurricanes vyhrali v roku 2026, rovnaký muž zdvihol slávny pohár nad hlavu ako generálny manažér.

Z geniálneho odborníka s titulom v oblasti chémie a fyziky z Harvardu a prestížnym doktorátom z Kalifornskej univerzity v Berkeley sa stal jedinečný prípad vo svete hokejového biznisu.

Uznávaný chemik, ktorý drží 27 amerických patentov, ukázal nový spôsob, ako viesť klub NHL.

Fotogaléria zo zápasu Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes (6. zápas finále play-off NHL)
The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)
Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Carolina Hurricanes defenseman Jaccob Slavin (74) celebrates on the ice after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
31 fotografií
The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes left wing Nikolaj Ehlers (27) celebrates after scoring an empty-net goal during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights goaltender Carter Hart (79) stops a shot on goal during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Carolina Hurricanes, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes right wing Seth Jarvis (24) takes a shot as Vegas Golden Knights defenseman Rasmus Andersson (4) defends during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights right wing Reilly Smith (19) reaches for the puck next to Carolina Hurricanes defenseman Sean Walker (26) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes right wing Jackson Blake (53) is hugged by teammates after scoring during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes right wing Jackson Blake (53) celebrates his goal with teammates during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights center Tomas Hertl, right, gets tangled with Carolina Hurricanes defenseman Alexander Nikishin (21) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The puck hits the back of Carolina Hurricanes defenseman K'andre Miller (19) next to goaltender Brandon Bussi during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes defenseman Jaccob Slavin (74) reaches for the puck in front of Vegas Golden Knights right wing Mark Stone (61) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot on goal during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot from Vegas Golden Knights right wing Mark Stone (61) during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot on goal during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes right wing Seth Jarvis (24) collides with Vegas Golden Knights defenseman Kaedan Korczak during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot behind Vegas Golden Knights right wing Pavel Dorofeyev (16) in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes left wing Eric Robinson (50) reaches for the puck next to Vegas Golden Knights defenseman Kaedan Korczak (6) during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes left wing Taylor Hall, center, celebrates his goal with teammates during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Už ako dieťa miloval matematiku a knihy. Vyrastal v rodine akademikov a jeho otec bol investigatívny novinár a držiteľ Pulitzerovej ceny.

Mladý Eric bol v škole vždy popredu a nad ostatnými vynikal.

Popri tom všetkom ho však bavil aj šport. Aktívne sa síce venoval akurát tak šachu, ale vyrastal na všetkých kluboch z Philadelphie.

V bejzbale fandil Phillies, v americkom futbale Eagles a sledoval aj hokej. Ten ho začal zaujímať viac počas štúdia v Berkeley pod vplyvom dvoch spolužiakov z Minnesoty.

Odmietol Apple a išiel do Caroliny

Ako fanúšik začal písať blog pre Broad Street Hockey, v ktorom sa venoval svojmu obľúbenému klubu NHL – Flyers.

Z fanúšikovských pohľadov a komentárov sa stali komplexné články. Sám si vyvinul program, ktorý mu zbieral potrebné dáta a tie komponoval do svojich analýz.

Do svojho pohľadu na hokej vnášal svoje profesionálne zručnosti. Venoval sa pokročilým štatistikám a dátam.

Na sociálnu sieť napísal: „Dokážem pochopiť, že ľudia štandardne veria viac tímom NHL ako náhodným blogerom.“

On ako jeden z náhodných blogerov pred 15 rokmi analyzoval to, čo dnes už patrí medzi všeobecné poznatky pre expertov na hokejové dáta. On však patril k priekopníkom a predbehol dobu.

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Internetová komunita ho nazývala nerdom a on sa stále posúval. Založil si stránku s názvom NHL Numbers, prezentoval na športových konferenciách a jeho prehľad si všimli aj kluby profiligy.

V istom bode sa ocitol na križovatke. Mal ponuku pracovať v spoločnosti Apple a v tom sa mu ozvali aj z Caroliny. Vybral si hokej a stal sa jediným analytikom v mužstve. Stále pracoval len na diaľku z Kalifornie.

Múdrosť, ktorá je v hokeji zriedkavá

Postupne však rástol a získaval vyššie pozície.

Začal ako analytik, potom sa stal šéfom všetkých analytikov v klube, pokračoval ako viceprezident hokejových operácií a neskôr sa stal asistentom generálneho manažéra.

Potom absolvoval pohovory na manažérsku pozíciu v Chicagu aj v Pittsburghu, ale ostal v Caroline, kde sa po rezignácii Dona Wadella stal generálnym manažérom.

Hráči o ňom vtedy stále veľa nevedeli.

„Vedel som len to, že je extrémne múdry. A to je v hokejovom svete niekedy zriedkavé,“ povedal útočník Seth Jarvis.

Dnes už o ňom v mužstve hovoria ako o géniovi.

V NHL sa Tulsky stal vôbec prvým s podobným vzdelaním a expertízou, ktorý sa dostal na pozíciu generálneho manažéra.

V klube implikoval svoje poznatky. Založil analytické oddelenie, do ktorého hľadal úspešných dátových analytikov a dokonca aj expertov v oblasti neurovedy. Vedecké oblasti dokázal prepájať s hokejom.

Zdá sa, že jeho prístup funguje. Z Caroliny vybudoval mužstvo, ktoré už niekoľko rokov za sebou postupuje v play-off ďaleko.

Odkedy bol asistentom manažéra, Carolina šesťkrát za sebou postúpila minimálne cez prvé kolo a trikrát došla až do konferenčného finále. 

Vrchol nastal tento rok, keď ako generálny manažér zdvihol nad hlavu Stanley Cup.

Rantanena sa nezľakol

50-ročný rodák z Michiganu dokázal premeniť dobre hrajúce, ale starnúce mužstvo na mladšie, hlbšie a talentovanejšie.

Nebola to však jednoduchá a bezchybná cesta. Zrejme najväčšia výzva prišla v mene Mikka Rantanena.

O Caroline sa dlho hovorilo ako o mužstve, ktorému k veľkému úspechu chýba len veľká hviezda. Tulsky ju priviedol.

V januári 2025 získal z Colorada hviezdneho Rantanena vo výmene, ktorá zahŕňala aj Martina Nečasa.

Ako však vyšlo najavo, fínsky útočník v Raleighu nechcel zostať. Vedeniu mužstva oznámil, že v lete s nimi nepredĺži zmluvu.

V klube vydržal len 13 zápasov, počas ktorých nazbieral šesť bodov.

Mikko Rantanen v drese Caroliny.
Mikko Rantanen v drese Caroliny. (Autor: TASR/AP)

Tulsky sa rozhodol vyťažiť z nepriaznivej situácie maximum. Opatrnejší manažér by si zrejme Rantanena ponechal, dúfal v úspešné play-off a potom by ho nechal ísť.

To však nebol prípad Tulského. Ten aj so svojím tímom uplatnil zaužívané metódy a pripravil výmenu s Dallasom. Rantanen odišiel, ale vytvoril tým priestor na transformáciu a posilnenie mužstva.

Dve výmeny Rantanena mali viaceré následky:

  • Príchod Taylora Halla - strelil víťazný gól vo finále Stanley Cupu a získal 19 bodov v play-off
  • Príchod Logana Stankovena - strelil najviac gólov Caroliny v play-off (11)
  • Zisk obrancu K'Andreho Millera, na ktorého využili draftovú voľbu od Dallasu - patril k najlepším bekom mužstva
  • Podpis zmluvy s Nikolajom Ehlersom, ktorého si mohli dovoliť, keďže nepodpísali Guentzela, Rantanena ani Nečasa - Ehlers mal vo finálovej sérii deväť bodov

Brind'Amour by ho zlomil na polovicu

Tulského expertíza sa pretavila aj na hernom štýle Caroliny.

Pokročilé štatistiky v hokeji často zobrazujú práve to, ktoré mužstvo má nad zápasom kontrolu, tvorí si viac šancí, má viac striel či očakávaných gólov.

Práve takéto dominantné mužstvo chcel vybudovať.

Treba na to dobrý herný systém a súlad medzi pevnou defenzívou a aktívnou ofenzívou. Tulsky na to dbal a pri hre Caroliny to bolo zrejmé.

Canes mali pravidelne viac streleckých pokusov či šancí, čo na konci prinieslo aj viac gólov.

Tulsky to dokázal v spolupráci s hlavným trénerom, aj keď títo dvaja muži pôsobia trochu ako protiklady.

Brind'Amour priniesol motiváciu, dôraz na detaily, tímovosť a blízke vzťahy v kabíne. Tulsky zase ukázal, ako pracovať s dostupnými zdrojmi, a zdôraznil, na čo pozerať pri akvizíciách hráčov.

Brind'Amour je stále fyzicky veľmi silný, vypracovaný, zatiaľ čo Tulsky má útlu postavu a hokej nikdy nehral.

Tréner Caroliny Hurricanes Rod Brind'Amour zdvíha trofej Stanleyho pohára.
Tréner Caroliny Hurricanes Rod Brind'Amour zdvíha trofej Stanleyho pohára. (Autor: TASR/AP)

Všetko sa to skĺbilo a konečne prinieslo aj úspech.

„Vzájomne sa veľmi dobre dopĺňajú, a to je na tom najlepšie. Tulsky je skvelý s číslami, Roddy (Brind'Amour) tu zase hral a teraz tu trénuje,“ povedal útočník Jarvis.

„Avšak pri všetkej úcte k Erikovi, Roddy by ho asi zlomil na polovicu, ak by chcel. Nehovorím však, že by to spravil.“

Obaja sa však neboja byť agresívni. Tulsky v prístupe k výmenám a podpisom, Brind'Amour pri vštepovaní herného štýlu.

„Najviac ma na ňom udivuje jeho ochota pochopiť môj svet. Vždy sa pýta otázky, aby naozaj porozumel tomu, ako premýšľame a prečo je to tak,“ hovoril o manažérovi mužstva tréner.

V športe je odmena lepšia ako v chémii

Tulsky môže vďaka svojim schopnostiam vyzerať ako čudák.

„Niektorí si možno myslia, že viem, ako používať tabuľky, ale neviem, ako sa rozprávať s ľuďmi. Keď ma však trochu spoznáte, zistíte, že to tak vôbec nie je,“ vravel Američan.

Eric Tulsky píše jedinečný príbeh, ktorý v NHL nemá obdobu.

Jeho cesta sa však ukázala ako úspešná a meno má už aj na Stanley Cupe.

„Nikdy by som si nebol pomyslel, že tu skončím. Stále úplne nerozumiem tomu, čo sa stalo, ale som z toho nadšený,“ hovoril po triumfe vo Vegas.

„Myslím si, že každý tím je iný. Nedá sa len tak skopírovať to, čo spravili inde. Spravili sme to, čo fungovalo nám a prinieslo nás to tam, kde sme chceli byť.“

Hokejový fanúšik a úspešný vedec si získal celú Karolínu. S odvahou, energiou a potrebnou agresivitou ukázal, že aj vedecké poznatky majú využitie v športe.

Tulsky vyskladal tím, ktorý odohral dominantné play-off: 16 výhier, tri prehry a najlepšia úspešnosť od roku 1988.

A to pod vedením muža, ktorý nikdy nehral hokej.

„V chémii musím premýšľať nad tým, ako niečo môže fungovať, a mojou odmenou je to, že to funguje. V športe je odmenou víťazstvo a to je ešte väčšia zábava,“ povedal víťaz Stanley Cupu.

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