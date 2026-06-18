    Lídra rebríčka nečakane zaskočil finálový debutant, po skvelej sérii získal prvý titul

    Marek Purgy (druhý zľava) sa stal víťazom turnaja I. ligy Slovenského pohára v Topoľčanoch.
    Marek Purgy (druhý zľava) sa stal víťazom turnaja I. ligy Slovenského pohára v Topoľčanoch. (Autor: Slovak Steel Darts/ facebook)
    Sportnet|18. jún 2026 o 17:00
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    Šípkarska sezóna vyvrcholila v Topoľčanoch.

    Šípkarska sezóna je na konci. V Topoľčanoch sa uskutočnilo posledné kolo SP, ktoré rozhodlo aj o víťazoch rebríčkov v jednotlivých kategóriách. 

    Svoj tretí titul v Niké Dart lige získal Ľuboš Pivarč, prvý ročník ProZona extraligy juniorov ovládol Sebastián Mravec, no už tradične sa pozornosť Slovenského pohára sústredila na sobotné kategórie. 

    V juniorských kategóriách bol najväčším favoritom Levičan Michal Markievič ml., ktorý do turnajov vstupoval ako líder rebríčkov v oboch kategóriách. 

    V súťaži U13 sa v semifinále musel skloniť pred neskorším víťazom Kristiánom Adamcom, no v kategórii U18 už dokráčal Markievič do finále.

    V repríze finále z prvého Slovenského pohára sezóny však dokonale vyšla odveta Ronaldovi Hruškovi, ktorý zvíťazil jednoznačne 4:0. 

    Mladému Levičanovi zisk striebra a bronzu z týchto kategórií stačil na triumf v oboch rebríčkoch a potvrdil vynikajúcu formu počas celej sezóny.

    Celoslovenské rebríčky 2026

    I. liga - Tomislav Rosandič (AD Dart Club Hlohovec)

    II. liga - Michal Chovan (PDC Košice)

    III. liga - Tomáš Vrábel (MPB Darts Club)

    Ženy - Lucia Jankovská (1. Dart Club Brezno)

    U18 a U13 - Michal Markievič ml. (Šípkarsky klub Levice)

    Dvojice - Ľuboš Pivarč, Martin Homola (DC Podunajské Biskupice)

    U žien si medzi 41 hráčkami najlepšie počínali skúsené Lucia Jankovská a Katarína Nagyová, ktoré si to vo finále rozdali o titul. 

    Šťastnejšia bola po výhre prvá menovaná, hráčka 1. Dart Clubu Brezno, ktorá navyše získala prvenstvo aj v ženskom rebríčku. 

    V mužských ligách sa okrem víťazstva v pohári hralo aj o postupy, respektíve zostupy medzi jednotlivými ligami. V najpočetnejšej tretej lige zvíťazil Miloš Benč po výhre nad Róbertom Tükörom.

    Obom týmto hráčom to navyše stačilo na postup do vyššej druhej ligy.

    V druhej lige mužov si zahralo 81 hráčov a titul si vybojoval Martin Kubizna, keď v kvalitnom zápase prevýšil Patrika Vozárika 5:3. Obaja si zaistili postup do I. ligy.

    V prvej lige sa neočakávali veľké prekvapenia a papierové predpoklady potvrdil opätovným postupom do finále jednoznačný víťaz rebríčka Tomislav Rosandič.

    Druhé finálové meno bolo prekvapením a úplne najprekvapivejší bol priebeh samotného finále. Debutant vo finále Marek Purgy síce prehral svoj prvý finálový leg, ale potom sériou šiestich legov zaskočil Rosandiča.

    Úplne zaslúžene tak ovládol v Topoľčanoch záverečný Slovenský pohár v sezóne, čo ho dokonca vynieslo na tretiu priečku v celosezónnom rebríčku.  

    Večerný turnaj dvojíc spojil dokopy Rosandiča s Váraljayom, ktorí nespoznali premožiteľov a po tesnom víťazstve 3:2 zvládli vyhrať turnaj pred dvojicou zo Spišskej Novej Vsi Ján Hrubý a Ľubomír Jerga. 

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    V nedeľu prišli na rad po celosezónnych bojoch v základných skupinách majstrovstvá Slovenska družstiev. Už osemfinálové zápasy priniesli rôzne zápletky a prekvapivé výsledky. 

    Do bojov o medaily sa napokon prebojovali Fénix DC Komjatice "A", 1.DC Brezno, AD Darts Club Hlohovec a DC Podunajské Biskupice. 

    Hlohovčania potvrdili výbornú pripravenosť počas posledných sezón a opätovne postúpili do finále. Tam im však Podunajské Biskupice nedovolili obhajobu titulu a na konci sa tešil práve tím z PolePole 10:7.

    Súhrn výsledkov

    I. liga:

    • 1. Marek Purgy (Dart Club Nitra)
    • 2. Tomislav Rosandič (AD Darts Club Hlohovec)
    • 3. Štefan Hájek (Dart Club Nové Zámky) 
    • 3. Jurij Gosár (AD Darts Club Hlohovec)

    II. liga:

    • 1. Martin Kubizna (AD Darts Club Hlohovec)
    • 2. Patrik Vozárik (Dart Club Nitra)
    • 3. Kamil Seman (Šípkarsky klub Bardejov) 
    • 3. Hugo Kriška (DC Podunajské Biskupice)

    III. liga:

    • 1. Miloš Benč (Darts Club Nová Baňa)
    • 2. Róbert Tükör (DC Podunajské Biskupice)
    • 3. Juraj Holub (Dart Club Nové Zámky) 
    • 3. Rastislav Mižov (MPB Darts Club)

    Ženy:

    • 1. Lucia Jankovská (1. Dart Club Brezno)
    • 2. Katarína Nagyová (Dart Club Dubnica)
    • 3. Martina Sulovská (Dart Club Nitra) 
    • 3. Petra Argan (Šípkarsky klub Levice)

    Juniori U18:

    • 1. Ronald Hruška (Dart Club Komjatice)
    • 2. Michal Markievič ml. (Šípkarsky klub Levice)
    • 3. Alexander Kupčo (Šípkarsky klub Vrbové) 
    • 3. Patrik Pukanec (Dart Club Nové Zámky)

    Juniori U13:

    • 1. Kristián Adamec (AD Darts Club Hlohovec)
    • 2. Alex Mošat (Darts Club Vištuk)
    • 3. Michal Markievič ml. (Šípkarsky klub Levice)
    • 3. Marek Tomšík ml. (Dart Club Nové Zámky)

    Dvojice:

    • 1. Tomislav Rosandič, Gabriel Váraljay (AD Darts Club Hlohovec, PDC Košice)
    • 2. Ján Hrubý, Ľubomír Jerga (JPR Darts Club Spišská Nová Ves)
    • 3. Ivan Čulák, Róbert Tükör (DC Podunajské Biskupice) 
    • 3. Martin Ziman, Gergely Szigeti (Šípkarsky klub Levice, Dart Club Nové Zámky)

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