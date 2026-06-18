    Chladoňovej kolegyňa prišla o žltý dres. V napínavom závere cyklistky zle odbočili

    Talianska cyklistka Elisa Longo Borghinová sa teší z víťazstva v 2. etape Okolo Švajčiarska 2026.
    Talianska cyklistka Elisa Longo Borghinová sa teší z víťazstva v 2. etape Okolo Švajčiarska 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|18. jún 2026 o 14:50
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    Viktória Chladoňová finišovala až v piatej desiatke.

    Okolo Švajčiarska 2026

    Výsledky 2. etapy: (Locarno - Locarno, 105,6 km):

    1.

    Elisa Longo Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    2:34:35 h

    2.

    Sarah Van Damová

    Kanada

    Visma-Lease a Bike

    + 30 s

    3.

    Steffi Häberlinová

    Švajčiarsko

    SD Worx - Protime

    + 47 s

    4.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    + 47 s

    5.

    Katarzyna Niewiadomá

    Poľsko

    CANYON//SRAM

    + 47 s

    6.

    Kim Le Court-Pienaarová

    Maurícius

    AG Insurance - Soudal

    + 1:03 min

    48.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 6:11 min

    Talianska cyklistka Elisa Longo Borghiniová vyhrala 2. etapu pretekov Okolo Švajčiarska a zároveň sa obliekla do žltého dresu priebežnej líderky.

    Etapu, ktorá sa začala aj skončila v Locarne, zvládla najlepšie, pričom rozhodujúci útok predviedla v stúpaní Orselina necelých 10 km pred cieľom. 

    Na vrchole krátkeho kopca s priemerným sklonom takmer deväť percent, mala 10-sekundový náskok, ktorý následne ešte zvýšila. V technickom zjazde bola presná a takisto jej pomohla zbytočná chyba súperiek.

    Asi 4 km pred cieľom zle odbočili Kasia Niewiadomová s Marlen Reusserovou, a tak nabrali zbytočné sekundy navyše. Naopak, v závere si dala pozor Kanaďanka Sarah Van Damová a do cieľa prišla na druhom mieste.

    VIDEO: Zostrih z 2. etapy pretekov Okolo Švajčiarska 2026

    Zlý deň mala jej tímová kolegyňa Femke de Vriesová, ktorá najskôr spadla, potom nestačila nastolenému tempu v stúpaní a prišla o žltý dres.

    Viktória Chladoňová finišovala v piatej desiatke a v celkovej klasifikácii jej patrí až 42. miesto so stratou vyše 17 minút na Longo Borghiniovú.

    Priebežné poradie po 2. etape

    1.

    Elisa Longo Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    5:31:26 h

    2.

    Lauren Dicksonová

    Veľká Británia

    FDJ United - SUEZ

    + 27 s

    3.

    Sarah Van Damová

    Kanada

    Visma-Lease a Bike

    + 34 s

    4.

    Steffi Häberlinová

    Švajčiarsko

    SD Worx - Protime

    + 53 s

    5.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    + 57 s

    6.

    Katarzyna Niewiadomá

    Poľsko

    CANYON//SRAM

    + 57 s

    42.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 17:25 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Talianska cyklistka Elisa Longo Borghinová sa teší z víťazstva v 2. etape Okolo Švajčiarska 2026.
    Talianska cyklistka Elisa Longo Borghinová sa teší z víťazstva v 2. etape Okolo Švajčiarska 2026.
    Chladoňovej kolegyňa prišla o žltý dres. V napínavom závere cyklistky zle odbočili
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    Domov»Cyklistika»Chladoňovej kolegyňa prišla o žltý dres. V napínavom závere cyklistky zle odbočili