Chladoňovej kolegyňa prišla o žltý dres. V napínavom závere cyklistky zle odbočili

Okolo Švajčiarska 2026
Výsledky 2. etapy: (Locarno - Locarno, 105,6 km):
1.
Elisa Longo Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
2:34:35 h
2.
Sarah Van Damová
Kanada
Visma-Lease a Bike
+ 30 s
3.
Steffi Häberlinová
Švajčiarsko
SD Worx - Protime
+ 47 s
4.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
+ 47 s
5.
Katarzyna Niewiadomá
Poľsko
CANYON//SRAM
+ 47 s
6.
Kim Le Court-Pienaarová
Maurícius
AG Insurance - Soudal
+ 1:03 min
48.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 6:11 min
Talianska cyklistka Elisa Longo Borghiniová vyhrala 2. etapu pretekov Okolo Švajčiarska a zároveň sa obliekla do žltého dresu priebežnej líderky.
Etapu, ktorá sa začala aj skončila v Locarne, zvládla najlepšie, pričom rozhodujúci útok predviedla v stúpaní Orselina necelých 10 km pred cieľom.
Na vrchole krátkeho kopca s priemerným sklonom takmer deväť percent, mala 10-sekundový náskok, ktorý následne ešte zvýšila. V technickom zjazde bola presná a takisto jej pomohla zbytočná chyba súperiek.
Asi 4 km pred cieľom zle odbočili Kasia Niewiadomová s Marlen Reusserovou, a tak nabrali zbytočné sekundy navyše. Naopak, v závere si dala pozor Kanaďanka Sarah Van Damová a do cieľa prišla na druhom mieste.
VIDEO: Zostrih z 2. etapy pretekov Okolo Švajčiarska 2026
Zlý deň mala jej tímová kolegyňa Femke de Vriesová, ktorá najskôr spadla, potom nestačila nastolenému tempu v stúpaní a prišla o žltý dres.
Viktória Chladoňová finišovala v piatej desiatke a v celkovej klasifikácii jej patrí až 42. miesto so stratou vyše 17 minút na Longo Borghiniovú.
Priebežné poradie po 2. etape
1.
Elisa Longo Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
5:31:26 h
2.
Lauren Dicksonová
Veľká Británia
FDJ United - SUEZ
+ 27 s
3.
Sarah Van Damová
Kanada
Visma-Lease a Bike
+ 34 s
4.
Steffi Häberlinová
Švajčiarsko
SD Worx - Protime
+ 53 s
5.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
+ 57 s
6.
Katarzyna Niewiadomá
Poľsko
CANYON//SRAM
+ 57 s
42.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 17:25 min