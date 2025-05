Štvrťhodina vzdoru a potom kanadská šou. Regenda: Keby sme to vypustili, dostaneme 21

A už po necelej minúte ich mohol dostať do tranzu Lantoši. Brankára Binnigtona za kanadskou bránkou zaskočil neštandardný odraz puku, Lantoši zakončoval do prázdnej bránky, no kanadský brankár stihol v poslednom momente strčiť do dráhy puku hokejku.

VIDEO: Robert Lantoši po zápase Slovensko - Kanada