VIDEO: Famóznymi zákrokmi ťahá amatérov na majstrovstvá Európy. A klub za postupom

Bola to už lotéria. Penalty sú o šťastí a my sme toho šťastia mali o kúsok viac. Z prvých troch sérií sme sa pomýlili jedenkrát a súper premenil dovtedy všetky pokusy.

Je to veľký úspech. Na turnaji sa zišli výbery štyroch zväzov z celého Slovenska.

Chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým trénerom, ktorí sa pričinili o to, že môžem byť vo výbere a reprezentovať Západoslovenský futbalový zväz.

Na videu je vidieť, že som po lopte išiel o čosi skôr, no našťastie hráč hostí to kopol presne tam, kde som sa hádzal. Penaltu som chytil a všetkým nám padol kameň zo srdca. Nastala obrovská radosť. Týmto víťazstvom sme si zabezpečili vstupenku na budúcoročnú kvalifikáciu na majstrovstvá Európy amatérskych futbalistov.

Na poslednej kvalifikácii, ktorú sme odohrali tento rok v lotyšskej Rige, nás delila jedna výhra od postupu na ME. Prehrali sme s majstrami Európy s Poľskom 2:4 a skončili sme na konečnom druhom mieste.

Tie najvyššie. Kde sa kvalifikácia bude hrať zatiaľ nie je známe. Ani, koho dostaneme v skupine. Nech je to však ktokoľvek, pobijeme sa o čo najlepší výsledok.

So zahraničným futbalom máte skúsenosti. V roku 2014 ste odišli do Nemecka, kde ste strávili päť sezón. Kde presne ste chytali?

Celé pôsobenie som strávil v jednom klube Bremervörder SC, ktorý hral krajskú súťaž. Hneď v prvej sezóne sa nám podarilo postúpiť o ligu vyššie, kde sme ešte nasledujúci rok zostali a v tej ďalšej sme vypadli znova tam, odkiaľ sme prišli.

Bola to síce až šiesta liga v poradí, no kvalitatívne by som ju prirovnal k našej štvrtej, v ktorej momentálne pôsobím.

Zažil som tam krásne chvíle s výbornou partiou. Najkrajšiu spomienku v zahraničí mám na rok 2017, kedy som bol vyhlásený za futbalistu roka. Je to jeden z najväčších zážitkov v živote.