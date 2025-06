Slovák má blond a najvyššiu známku: Dúfam, že si skauti zapísali moje meno

BRATISLAVA. Po obvode arény Tehelného poľa sa valila jedna mexická vlna za druhou. Ľudia sa bavili. Tréner Jaroslav Kentoš krátko po zápase vyskočil od radosti a následne sa klaňal. Sčasti svojim hráčom, sčasti fanúšikom. Informácie o EURO U21 2025 na Slovensku (prehľad) Jeho tím sa rozlúčil s majstrovstvami Európy do 21 rokov dôstojne a radostne. V Bratislave zdolali Rumunsko 2:1. Bol to súboj o tretie miesto v skupine, ani jeden z tímov už nemohol postúpiť.

„Chceli sme sa ukázať pred našimi rodinami a fanúšikmi. Mali sme veľkú motiváciu ukončiť tento turnaj pozitívne,“ opisoval šéf obrany Adam Obert.

„Ukázali sme, že Slovensko má dobrú generáciu,“ hodnotil kapitán a brankár Ľubomír Belko. Slováci jasne dominovali takmer vo všetkých štatistikách. V počte streleckých pokusov 23:5, v počte striel na bránu 9:1.

Kričali jedno meno Ľudia na štadióne vyprevádzali slovenských mladíkov potleskom, ale počas zápasu kričali hromadne iba jedno meno: „Tomáš Suslov.“ Bol najlepším hráčom Slovenska na turnaji. Suverénne. Jeden gól dal z penalty proti Španielsku, druhý pridal proti Rumunsku. Bol najnebezpečnejší hráč. Súper ho dokázal zastaviť väčšinou iba nedovoleným zákrokom.

Je najviac faulovaným hráčom turnaja. A tiež jeden z najlepších. Ak by sa vyberal All Stars skupinovej fázy ME U 21, tak Suslov by tam nemal chýbať. Aj v konfrontácii proti rovesníkom zo Španielska a Talianska vyčnieval. V roku 2000 dokráčala partia trénera Dušana Radolského až do semifinále. V základnej skupine zdolali Slováci Anglicko (2:0) a Turecko (2:1), remizoval s Talianskom (1:1).

(Autor: SofaScore)

V roku 2017 tím pod vedením Pavla Hapala skončil na turnaji rovnakej kategórie piaty, keď v skupine zdolal Poľsko (2:1) a Švédsko (3:0) a prehral s Anglickom (1:2). Môžu pomôcť áčku Tretia generácia Slovákov, ktorá sa predstavila na ME do 21 rokov, sa medzi najlepšiu osmičku nedostala. Táto partia mala na viac. Možno jej chýbalo iba trošku viacej šťastia (aj pri žrebe). Španieli a Taliani neboli herne o moc lepší, ale ukázali väčšiu kvalitu vo finálnej fáze, ktoré je rozhodujúca.

So Španielskom i s Talianskom hrali do poslednej minúty vyrovnanú partiu, mali na to, aby získali v oboch zápasoch aspoň bod. Chýbalo im málo, ale oba zápasy nakoniec proti favoritom výsledkovo nezvládli. Napriek tomu je v tejto partii niekoľko hráčov, ktorí by mohli v najbližších rokoch pomôcť áčku. A nielen to. Sú tam hráči, ktorí môžu byť už čoskoro oporami. Tomáš Suslov potvrdil medzi rovesníkmi povesť najtalentovanejšieho hráča. Už teraz patrí medzi kľúčových hráčov áčka.

(Autor: SofaScore)

Dúfa, že si ho zapísali Medzi ťahúňom patril aj Tomáš Rigo. Proti Rumunsko si pripísal dve asistencie. „Som veľmi hrdý na tento tím, že sme to nevzdali ani v poslednom zápase. Na ihrisku sme nechali sto percent a celú dušu. Tréner nás veľmi dobre pripravil,“ opisoval Rigo. Kreatívny stredopoliar mal podľa špecializovaného servera Sofascore najvyššiu priemernú známku. Osmičku. „Som rád, že mi tento turnaj vyšiel nad očakávania. Dúfam, že nejakí skauti si zapísali moje meno,“ dodal špilmacher Ostravy. Upútal aj vlasmi, ktoré mal prefarbené na blond. Aj stopér Adam Obert potvrdil povesť lídra. Aj keď treba dodať, že nehral bezchybne. Proti Rumunsku sa zaskvel efektným gólom. Stál chrbtom k bráne a zakončoval pätou.

„Gól som strelil ľavačkou. Pravú mám len na to, aby som mohol chodiť,“ opisoval Obert. Hral s obviazanou nohou, deň pred zápasom ešte kríval. To sa nevidí často „Suslík (Sulsov, pozn. red.) tiež strelil pekný gól, veď je útočník. Ale krajší bol ten môj. Ako obranca som skóroval pätičkou, čo sa nevidí každý zápas,“ pochválil sa stopér Cagliari Calcio. Obert priznal, že štadión na Tehelnom poli je preňho výnimočný. Aj keď ako odchovanec odišiel zo Slovana už v jedenástich. „Na toto miesto mám veľmi pekné spomienky. Ako malý som tu hrával, môj dedko tiež, je to legenda Slovana. Na štadióne bol aj môj otec, ktorý hral za Slovan do juniorky. Mám to tu rád,“ priznal.

Belko: Nezvládol som to Na turnaji celkovo zaujal aj pravý obranca Samuel Kopásek. Veľa nabehal, často vo vysokej intenzite a v šprinte. Podporoval útok. Navyše dal gól proti Španielsku. Jeho hra má síce nedostatky, ale ukázal potenciál. A to hlavne na poste, kde Slovensko dlhé roky hľadá alternatívu.