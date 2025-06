Rumunom sa zapáčil Dúbravka, Haraslín a Tehelné pole. Nečakali sme to, tvrdí novinár

Rumunsko a Slovensko už nemajú šancu po prehrách s Talianskom a Španielskom postúpiť do štvrťfinále ME vo futbale do 21 rokov 2025. V poslednom skupinovom kole medzi sebou zabojujú o tretiu priečku. Informácie o EURO U21 2025 na Slovensku (prehľad) „Bude to pekný zápas, vo veľmi príjemnej atmosfére. Samozrejme, že budeme chcieť vyhrať, ale v tejto chvíli už na výsledku až tak nezáleží,” tvrdí v rozhovore rumunský novinár z portálu Fanatik MARIAN POPOVICI.

Ako ste vnímali smolný duel so Španielskom, v ktorom ste viedli, ale súper v závere strelil dva góly?

Zápas proti Španielsku bol pre nás veľmi smutný, pretože sme bojovali, mali sme dobrý prístup a len päť minút nás delilo od veľkého triumfu. Bohužiaľ, v závere sme urobili dve chyby a Španieli to využili. Strelili dva góly a vyhrali. Za päť minút sme sa dostali z neba do pekla, ale taký je futbal.

Rumunský novinár Marian Popovici na Tehelnom poli.

Ako sa vám páči štadión Tehelné pole? Štadión je nádherný. Je to pre nás menšie prekvapenie, neočakávali sme, že bude až taký krásny. Páči sa mi zóna pre novinárov. Je položená nižšie ako v Trnave, čo je pozitívne. Čo pre Rumunsko znamená tento šampionát, aký je oň záujem v krajine? O A-tím sa zaujíma viac ľudí. V roku 2019 sme ale zaznamenali prudký nárast popularity tímu do 21 rokov, keď sa mu podarilo dostať do semifinále majstrovstiev Európy. Bolo to úžasné. Dnes to nie je rovnaké. O tento tím panuje menší záujem. Napriek náročnej skupine s Talianskom, Španielskom a Slovenskom sme však verili, že tím postúpi.

Rumunsko ovládlo svoju skupinu v kvalifikácii na tento turnaj. Bolo to očakávané? Áno, očakávali sme to. A to aj napriek tomu, že sme prehrali prvý kvalifikačný zápas v Albánsku. Tento tím má svoju kvalitu. Ukázal ju v prvom zápase proti Taliansku. Hráči si vytvorili niekoľko príležitostí, žiaľ, zahodili penaltu. Slovensko sa stretlo s Rumunskom pred rokom na mužskom európskom šampionáte. Na čo si z tohto zápasu spomínate? Pamätám si, že obom tímom vyhovovala remíza (smiech). Páčil sa mi váš brankár (Martin Dúbravka). Takisto krídelník Lukáš Haraslín. Pre našu obranu bol problém. Mali ste disciplinované mužstvo s dobrou obranou. Neskôr vás delila minúta od toho, aby ste vyradili Anglicko.

Ondrej Duda sa teší po strelenom góle v zápase Slovensko - Rumunsko v skupine E na EURO 2024. (Autor: TASR/DPA via AP)

Kto je najväčšou hviezdou rumunského tímu do 21 rokov? Louis Munteanu. Je to pre neho druhý európsky šampionát do 21 rokov, takže s týmto turnajom už má skúsenosti. Je to naša hviezda, a to aj napriek tomu, že za A-tím toho doposiaľ veľa neodohral. Medzi svojimi rovesníkmi ukazuje, že je na inej úrovni.

Stal sa najlepším strelcom rumunskej ligy. Čo ho čaká v lete? Ľudia o tom neustále rozprávajú. Majiteľ Klužu za neho požaduje kopu peňazí – 15 miliónov eur. Nemyslím si, že to za neho niekto v súčasnosti dá. Ak by niekto ponúkol takú sumu, klub by s predajom neváhal.

Louis Munteanu oslavuje gól do siete Španielska. (Autor: UEFA Men's Youth/X)

Nemyslím si, že zmení pôsobisko, aj keď má potenciál na to, aby spravil krok na západ Európy. Vyskúšal si pôsobenie v talianskej Fiorentine, kde však nedostával príležitosti. Čo ho na trávniku zdobí? Aj keď v prvom zápase proti Taliansku nevyužil penaltu, je veľmi efektívny. Keď má príležitosť, tak skóruje. Je jedno, ktorou nohou či hlavou. Je veľmi rýchly. Nie je klasická deviatka, akou bol napríklad v minulosti Jan Koller (smiech). Zdobí ho aj rýchlosť.

Ako by ste opísali trénera Daniela Pancua? Je priamočiary a úprimný. K novinárom aj svojim hráčom. Je to jedna z jeho výhod, ale aj nevýhod. Niekedy z úst vypustí slová, ktoré možno nemal povedať. Bol to uznávaný hráč, rumunský reprezentant. Podľa mňa je tou správnou osobou, ktorá má viesť tento tím. Žiaľ, ako pred turnajom oznámil, ide o jeho posledný šampionát na lavičke tejto reprezentácie. V roku 2019 sa Rumunsko dostalo až do semifinále. V skupine zdolalo Anglicko 4:2. Bol v krajine veľký ‘boom’? Áno. Po výhre nad Angličanmi nastala v krajine veľká eufória. Dovtedy sme posledných dvadsať rokov nezaznamenali proti veľkým tímom veľkolepé víťazstvo. Celá krajina oslavovala svoje mužstvo. Tento rok je to iné. O turnaj nie je už taký záujem. Ak by sme porazili Španielov, možno by mladí hráči vytvorili rovnaký ošiaľ v krajine ako v roku 2019.