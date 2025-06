Rozlúčka so cťou. Slovenskí futbalisti zakončili domáce EURO víťazstvom

Adrián Kaprálik, hráč Slovenska: „Po polroku som bol prvýkrát v základnej zostave. Myslel som, že to príde skôr, ale ten zápas som si užil. Bolo mi málo, ale tie minúty som odmakal naplno. Som rád, že sme vyhrali a ukončili tento turnaj víťazne. Mali sme na to, aby sme išli ďalej, ale chýbal nám výsledok. Prvá možnosť, čo som mal, tak som čakal na loptu a keď som už triafal loptu, tak bol brankár blízko mňa. Mal som viac príležitostí, ale nepadlo mi to tam. Som rád, že som sa do nich dostal a už iba, aby som sa dobre pripravil na budúcu sezónu. Myslím si, že som nič nestratil.“

Tomáš Suslov, hráč Slovenska: „Náročný zápas, ale myslím si, že sme ho mali pod kontrolou. Zbytočne sme si ho skomplikovali gólom zo štandardky, ale na konci sme si to postrážili, takže to, čo sme chceli dosiahnuť, tak máme a sme spokojní. Nie je až taká spokojnosť s ME, lebo sme chceli postúpiť, ale keď už sme vedeli, že nepostúpime, tak sme sa sústredili na to, aby sme aspoň posledný zápas zvládli pre ľudí. Opäť ich prišlo 17-tisíc, takže im ďakujeme a verím, že sme im urobili radosť.“